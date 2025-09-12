ԱՄՆ-ը մտադիր է 145 մլն դոլար տրամադրել «Թրամփի ուղի» նախագծին - Mediamax.am

ԱՄՆ-ը մտադիր է 145 մլն դոլար տրամադրել «Թրամփի ուղի» նախագծին


Երեւան: Մեդիամաքս: Հայաստանի փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյանն ընդունել է ԱՄՆ պետքարտուղարության Եվրոպայի եւ Եվրասիայի բյուրոյի ղեկավար Բրենդան Հենրեհենի գլխավորած պատվիրակությանը:

Փոխվարչապետի գրասենյակից հայտնել են, որ սեպտեմբերի 11-ին կայացած հանդիպմանը նրանք քննարկել են տարածաշրջանային զարգացումներն ու հաղորդակցությունների ապաշրջափակման հնարավորությունները, անդրադարձել «Թրամփի ուղի՝ հանուն միջազգային խաղաղության եւ բարգավաճման» նախագծի կարեւորությանը: 

 

«Ուրախ եմ հայտնել, որ աշխատելով Կոնգրեսի հետ, մենք մտադիր ենք Հայաստանին տրամադրել 145 միլիոն ԱՄՆ դոլար աջակցություն։ Սա ֆինանսավորման առաջին մասնաբաժինն է ուղղված «Թրամփի ուղի՝ հանուն միջազգային խաղաղության եւ բարգավաճման» նախագծի եւ օգոստոսի 8-ին ձեռք բերված հարակից պայմանավորվածությունների իրագործմանը՝ առեւտրի, ենթակառուցվածքների, կարեւորագույն հանքանյութերի մատակարարման շղթաների եւ միջսահմանային անվտանգության ասպարեզներում ներդրումներին աջակցելու միջոցով»,- ասել է Բրենդան Հենրեհենը:

 

 

