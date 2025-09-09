Տեր-Պետրոսյան. Ռուսաստանի ներկայությունը հույժ անհրաժեշտություն է - Mediamax.am

Տեր-Պետրոսյան. Ռուսաստանի ներկայությունը հույժ անհրաժեշտություն է


Երեւան: Մեդիամաքս: Հայաստանի առաջին նախագահ Լեւոն Տեր-Պետրոսյանն եւ Ռուսաստանի արտակարգ եւ լիազոր դեսպան Սերգեյ Կոպիրկինը քննարկել են հայ-ռուսական հարաբերությունների ներկայիս վիճակը:

Լեւոն Տեր-Պետրոսյանի մամուլի խոսնակ Արման Մուսինյանը հայտնել է, որ զրույցի ընթացքում անդրադարձ է կատարվել, մասնավորապես, հարավկովկասյան տարածաշրջանում երկարատեւ խաղաղության ու կայունության հաստատման հրամայականին: 

 

«Առաջին նախագահը հարկ է համարել ընդգծել, որ Ռուսաստանի ներկայությունն Անդրկովկասում հույժ անհրաժեշտություն է, եւ պատմությամբ հաստատված իրողություն: Հայաստանի ազնիվ եւ հուսալի բարեկամներն են Ռուսաստանը, Իրանը, Վրաստանը, Ֆրանսիան, Հունաստանը, իսկ մոտ հեռանկարում՝ Չինաստանը եւ Հնդկաստանը»,- հաղորդել է Արման Մուսինյանը:

