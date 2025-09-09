ՏԱՍՍ. Հայաստանը ՄԱԿ-ի անդամ ճանաչելուց հետո Պակիստանը կարող է միանալ ԵԱՏՄ-ին - Mediamax.am

ՏԱՍՍ. Հայաստանը ՄԱԿ-ի անդամ ճանաչելուց հետո Պակիստանը կարող է միանալ ԵԱՏՄ-ին


Լուսանկարը` amu.tv


Երեւան: Մեդիամաքս: Ռուսական ՏԱՍՍ գործակալության աղբյուրները հաղորդում են, որ Պակիստանը մտադիր է ճանաչել Հայաստանը որպես ՄԱԿ-ի անդամ, որի դիմաց «կանաչ լույս» կստանա Եվրասիական տնտեսական միությանը (ԵԱՏՄ) անդամակցելու համար։

«Պակիստանն իսկապես պլանավորում է դա անել եւ կոնսենսուսի գալ ԵԱՏՄ-ին միանալու հարցի շուրջ», - ասել է ՄԱԿ-ում գործակալության զրուցակիցը։

 

Մեկ այլ դիվանագիտական աղբյուր նշել է, որ ընթացակարգերը կարող են տեւել մի քանի շաբաթից մինչեւ մի քանի ամիս, բայց «դա տեսանելի հեռանկար է»։

 

Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարար Սերգեյ Լավրովը սեպտեմբերի 8-ին հայտարարել էր, որ Հայաստանի եւ Պակիստանի միջեւ դիվանագիտական հարաբերությունների հաստատումը «քայլ առաջ» էր։ 

