Պեկինում Պուտինի եւ Ալիեւի միջեւ «բովանդակային շփում» չի եղել - Mediamax.am

442 դիտում

Պեկինում Պուտինի եւ Ալիեւի միջեւ «բովանդակային շփում» չի եղել


Լուսանկարը` https://azertag.az/


Երեւան: Մեդիամաքս: Պեկինում Վլադիմիր Պուտինի եւ Իլհամ Ալիեւի միջեւ «բովանդակային շփում» չի եղել, ասել է Ռուսաստանի նախագահի մամուլի քարտուղար Դմիտրի Պեսկովը։

«Նրանք միմյանց ողջունել են, ձեռք են սեղմել, սակայն բովանդակային շփում չի եղել», - Պեսկովի խոսքերը մեջբերում է ՏԱՍՍ-ը։

 

Ռուսաստանի եւ Ադրբեջանի ղեկավարները երրորդ օրն է, ինչ գտնվում են Չինաստանում են, որտեղ մասնակցել են ՇՀԿ գագաթնաժողովին եւ Չինաստանի կողմից Ճապոնիայի նկատմամբ տարած հաղթանակի 80-ամյակի տոնակատարություններին։ 

Կարծիքներ

Հարգելի այցելուներ, այստեղ դուք կարող եք տեղադրել ձեր կարծիքը տվյալ նյութի վերաբերյալ` օգտագործելուվ Facebook-ի ձեր account-ը: Խնդրում ենք լինել կոռեկտ եւ հետեւել մեր պարզ կանոներին. արգելվում է տեղադրել թեմային չվերաբերող մեկնաբանություններ, գովազդային նյութեր, վիրավորանքներ եւ հայհոյանքներ: Խմբագրությունն իրավունք է վերապահում ջնջել մեկնաբանությունները` նշված կանոնները խախտելու դեպքում:




Լրահոս

Հասարակություն | Սեպտեմբեր 3, 2025 17:59
Սեպտեմբերի 5-ից 7-ը կանցկացվի Գրքի երեւանյան միջազգային փառատոնը

Տարածաշրջան | Սեպտեմբեր 3, 2025 17:57
ԵՄ-ն «ամբողջապես աջակցում է» հայ-ադրբեջանական գործընթացին

Հասարակություն | Սեպտեմբեր 3, 2025 17:40
Սեպտեմբերի 6-7-ի արշավները. Վերելք Ուղտասար եւ գիշերակաց Ակնա լճում
Մեր ընտրանին
Մեր մասին | Կապ | Օգտագործման կարգ  | Գովազդ
Quality Sign BW
Design by Balasanyan designbureau
© Copyright Mediamax Media Company LLC 1999 -2025