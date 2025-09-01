Փաշինյանն ու Էրդողանը հանդիպել են Չինաստանում - Mediamax.am

271 դիտում

Փաշինյանն ու Էրդողանը հանդիպել են Չինաստանում


Լուսանկարը` ՀՀ կառավարության մամուլի ծառայություն


Երեւան: Մեդիամաքս: Շանհայի համագործակցության կազմակերպության գագաթնաժողովի շրջանակում տեղի է ունեցել Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի և Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանի հանդիպումը։

«Զրուցակիցները կարևորել են տարածաշրջանում կայունության և խաղաղության հաստատմանը միտված քայլերը։ Նրանք շեշտել են կառուցողական մոտեցումների պահպանման անհրաժեշտությունը՝ փոխվստահության մթնոլորտի ձևավորման և տարածաշրջանային հաղորդակցությունների զարգացման նպատակով։

 

Կողմերը պայմանավորվել են շարունակել երկխոսությունը», - ասված է ՀՀ կառավարության հաղորդագրության մեջ:

Կարծիքներ

Հարգելի այցելուներ, այստեղ դուք կարող եք տեղադրել ձեր կարծիքը տվյալ նյութի վերաբերյալ` օգտագործելուվ Facebook-ի ձեր account-ը: Խնդրում ենք լինել կոռեկտ եւ հետեւել մեր պարզ կանոներին. արգելվում է տեղադրել թեմային չվերաբերող մեկնաբանություններ, գովազդային նյութեր, վիրավորանքներ եւ հայհոյանքներ: Խմբագրությունն իրավունք է վերապահում ջնջել մեկնաբանությունները` նշված կանոնները խախտելու դեպքում:




Լրահոս

Արտաքին քաղաքականություն | Սեպտեմբեր 1, 2025 10:20
Փաշինյանն ու Էրդողանը հանդիպել են Չինաստանում

Արտաքին քաղաքականություն | Սեպտեմբեր 1, 2025 10:09
Հայաստանն ու Պակիստանը դիվանագիտական հարաբերություններ են հաստատել

Հայաստանն ու աշխարհը | Օգոստոս 31, 2025 23:00
Հայ-ադրբեջանական համաձայնագիրը «նոր դարաշրջան է բացում Կովկասում»
Մեր ընտրանին
Մեր մասին | Կապ | Օգտագործման կարգ  | Գովազդ
Quality Sign BW
Design by Balasanyan designbureau
© Copyright Mediamax Media Company LLC 1999 -2025