Բաքվում Սպիտակ տան հանդիպումը «պատմական շրջադարձային կետ» են որակում

Երեւան: Մեդիամաքս: Ադրբեջանի գլխավոր դատախազ Քյամրան Ալիեւը հայտարարել է, որ Սպիտակ տանը Ադրբեջանի եւ Հայաստանի միջեւ խաղաղության համաձայնագրի նախաստորագրումը «այս տարվա ամենակարեւոր իրադարձություններից մեկն էր»:
Ինչպես հաղորդում է Trend գործակալությունը, Լաչինում ելույթ ունենալով «Համազգային առաջնորդ Հեյդար Ալիեւը՝ անկախ Ադրբեջանի Սահմանադրության հեղինակը» միջազգային կոնֆերանսում ՝ Քյամրան Ալիեւն ասել է.
«Վաշինգտոնում կայացած հանդիպումը պատմական շրջադարձային կետ էր Հարավային Կովկասում կայուն խաղաղության եւ անվտանգության ապահովման առումով: Այս դիվանագիտական հաջողությունը Ադրբեջանի աճող հեղինակության եւ նախագահ Իլհամ Ալիեւի վճռական քաղաքականության արդյունքն է»:
