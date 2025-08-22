Բաքվում Սպիտակ տան հանդիպումը «պատմական շրջադարձային կետ» են որակում - Mediamax.am

Բաքվում Սպիտակ տան հանդիպումը «պատմական շրջադարձային կետ» են որակում


Երեւան: Մեդիամաքս: Ադրբեջանի գլխավոր դատախազ Քյամրան Ալիեւը հայտարարել է, որ Սպիտակ տանը Ադրբեջանի եւ Հայաստանի միջեւ խաղաղության համաձայնագրի նախաստորագրումը «այս տարվա ամենակարեւոր իրադարձություններից մեկն էր»:

Ինչպես հաղորդում է Trend գործակալությունը, Լաչինում ելույթ ունենալով «Համազգային առաջնորդ Հեյդար Ալիեւը՝ անկախ Ադրբեջանի Սահմանադրության հեղինակը» միջազգային կոնֆերանսում ՝ Քյամրան Ալիեւն ասել է.

 

«Վաշինգտոնում կայացած հանդիպումը պատմական շրջադարձային կետ էր Հարավային Կովկասում կայուն խաղաղության եւ անվտանգության ապահովման առումով: Այս դիվանագիտական հաջողությունը Ադրբեջանի աճող հեղինակության եւ նախագահ Իլհամ Ալիեւի վճռական քաղաքականության արդյունքն է»: 

 

 

