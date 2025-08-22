Պուտինը Մեհրիբան Ալիեւային խնդրել է ողջույններ փոխանցել ամուսնուն - Mediamax.am

556 դիտում

Պուտինը Մեհրիբան Ալիեւային խնդրել է ողջույններ փոխանցել ամուսնուն


Լուսանկարը` Reuters


Երեւան: Մեդիամաքս: Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը շնորհավորել է Ադրբեջանի առաջին փոխնախագահ Մեհրիբան Ալիեւային ծննդյան օրվա կապակցությամբ։

Ադրբեջանական լրատվամիջոցները հրապարակել են շնորհավորական հեռագրի տեքստը, որում ասվում է.

 

«Հարգելի Մեհրիբան Արիֆովնա,

 

Խնդրում եմ ընդունեք իմ սրտանց շնորհավորանքները Ձեր ծննդյան օրվա կապակցությամբ։

 

Անկեղծորեն մաղթում եմ Ձեզ առողջություն, երջանկություն, բարգավաճում եւ հաջողություններ Ձեր պետական գործունեության մեջ։

 

Խնդրում եմ փոխանցել իմ ողջույնները Իլհամ Հեյդարովիչին եւ Ձեր ընտանիքի բոլոր անդամներին»։ 

Կարծիքներ

Հարգելի այցելուներ, այստեղ դուք կարող եք տեղադրել ձեր կարծիքը տվյալ նյութի վերաբերյալ` օգտագործելուվ Facebook-ի ձեր account-ը: Խնդրում ենք լինել կոռեկտ եւ հետեւել մեր պարզ կանոներին. արգելվում է տեղադրել թեմային չվերաբերող մեկնաբանություններ, գովազդային նյութեր, վիրավորանքներ եւ հայհոյանքներ: Խմբագրությունն իրավունք է վերապահում ջնջել մեկնաբանությունները` նշված կանոնները խախտելու դեպքում:




Լրահոս

Հասարակություն | Օգոստոս 22, 2025 14:54
Ներկայացվել են ԵՄ վիզաների ազատականացման համար կատարված քայլերը

Արտաքին քաղաքականություն | Օգոստոս 22, 2025 14:02
Բաքվում Սպիտակ տան հանդիպումը «պատմական շրջադարձային կետ» են որակում

Արտաքին քաղաքականություն | Օգոստոս 22, 2025 11:49
Իլհամ Ալիեւ. Հասել ենք մեր ուզածին, բայց չպետք է մոլորվենք քաղցր խոսքերով
Մեր ընտրանին
Մեր մասին | Կապ | Օգտագործման կարգ  | Գովազդ
Quality Sign BW
Design by Balasanyan designbureau
© Copyright Mediamax Media Company LLC 1999 -2025