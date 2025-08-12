Փաշինյանը հեռախոսազրույց է ունեցել Թուրքիայի նախագահի հետ

Երեւան: Մեդիամաքս: Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանի հետ հեռախոսազրույցում ներկայացրել է ԱՄՆ-ում տեղի ունեցած բանակցությունների արդյունքները:
«ՀՀ վարչապետը նշել է, որ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջեւ խաղաղության հաստատումը տարածաշրջանային նոր որակի համագործակցություն հաստատելու հնարավորություն է ստեղծում։
Քննարկվել են նաեւ Հայաստան-Թուրքիա երկկողմ օրակարգի հարցեր, մասնավորապես՝ նախկինում ձեռքբերված պայմանավորվածությունների իրականացման ընթացքը։ Վարչապետը նշել է, որ այդ պայմանավորվածությունների իրագործման համար մթնոլորտն առավել քան երբեւէ նպաստավոր է։
Զրուցակիցները պայմանավորվել են շարունակել ակտիվ քաղաքական երկխոսությունը»,- ասվում է ՀՀ կառավարության հաղորդագրության մեջ:
