Թրամփն ասել է, որ «Փաշինյանն ու Ալիեւն այսօր պաշտոնապես խաղաղություն կկնքեն»

Լուսանկարը` vox.com


Երեւան: Մեդիամաքս: ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփն ասել է, որ «Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջեւ խաղաղության համաձայնագրի ստորագրման արարողությունը տեղի կունենա օգոստոսի 8-ին Սպիտակ տանը»:

«Ալիեւը եւ Փաշինյանը կմիանան ինձ Սպիտակ տանը՝ խաղաղություն կնքելու պաշտոնական արարողությանը: 

 

ԱՄՆ–ն նաեւ երկկողմ համաձայնագրեր կստորագրի երկու երկրների հետ՝ տնտեսական հնարավորությունները համատեղ օգտագործելու համար, որպեսզի մենք կարողանանք բացահայտել Հարավային Կովկասի տարածաշրջանի ողջ ներուժը: 

 

Ես շատ հպարտ եմ այս խիզախ առաջնորդներով, որ նրանք ճիշտ են վարվում՝ ի շահ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի մեծ ժողովուրդների։ 

 

Սա պատմական օր կլինի Հայաստանի, Ադրբեջանի, Միացյալ Նահանգների եւ ամբողջ աշխարհի համար»,– գրել է ԱՄՆ նախագահը:

