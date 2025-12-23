«Դասավանդի՛ր հանուն Հայաստանի». փոփոխությունը սկսվում է դասարանից

Ներկայացնում ենք «Դասավանդի՛ր հանուն Հայաստանի» կրթական հիմնադրամի 2025 թվականի տարեվերջյան ամփոփումը:
2025 թվականը «Դասավանդի՛ր հանուն Հայաստանի» կրթական հիմնադրամի շարժման համար ոչ միայն աճի, այլեւ խորքային ազդեցության տարի էր։ Տարվա ընթացքում կազմակերպության ծրագրերից օգտվել է ավելի քան 60,000 աշակերտ, ինչը նշանակում է, որ Հայաստանում սովորող յուրաքանչյուր հինգերորդ երեխան առնչվել է մեր կրթական ծրագրերին։ Սա եւս մեկ անգամ հաստատում է, որ դասարանից սկսվող փոփոխությունները կարող են հասնել համակարգային մակարդակի։
Կազմակերպության գործունեության առանցքում շարունակել է մնալ Ուսուցիչների առաջնորդության ծրագիրը (ՈՒԱԾ), որը տարիների ընթացքում վերածվել է կրթական հզոր շարժման։ Միայն 2025 թվականին ծրագրի շրջանակում 111 Ուսուցիչ-առաջնորդ աշխատել է 106-ից ավելի դպրոցում, հիմնականում՝ մարզերում եւ սահմանամերձ համայնքներում։
Նրանց գործունեության արդյունքում շուրջ 31,458 աշակերտ օգտվել է կրթության որակի բարելավումից՝ ուսուցիչների առաջնորդության, նորարարական դասավանդման մեթոդների եւ դպրոցական միջավայրի զարգացման միջոցով։ Այս ազդեցությունը կազմում է Հայաստանի բոլոր աշակերտների մոտ 12 տոկոսը։
Ուսումնական առաջընթաց՝ սոցիալ-հուզական աջակցությամբ
2025 թվականին «Դասավանդի՛ր հանուն Հայաստանի»-ն հինգ դպրոցում իրականացնում է «Սերունդ» դպրոցի ամբողջական փոխակերպման ծրագիրը, որի նպատակն է ձեւավորել երեխայակենտրոն, համագործակցային եւ զարգացնող կրթական միջավայր։ Ծրագիրն ընդգրկում է ուսուցիչների շարունակական մասնագիտական զարգացումը, ծնողական համայնքի ակտիվ ներգրավումն ու դպրոց–ընտանիք գործընկերային համագործակցության խորացումը՝ միտված երեխաների ամբողջական՝ ակադեմիական, սոցիալ-հուզական եւ քաղաքացիական զարգացմանը։
Այս տարի ծրագիրն առանձնահատուկ կարեւոր փուլ է մտնում, քանի որ «Դասավանդի՛ր հանուն Հայաստանի»-ն առաջին անգամ մեկնարկել է իր գործունեությունը նաեւ Երեւանում։ Սեպտեմբերից «Սերունդ» դպրոցների ցանցին միացել է Միկոյանի անվան թիվ 166 հիմնական դպրոցը, որը դարձել է մայրաքաղաքում իրականացվող ծրագրի առաջին դպրոցը։
Միաժամանակ ծրագրին միանում են նաեւ երեք նոր դպրոցներ մարզերից՝ Դեբեդի միջնակարգ դպրոցը, Վանաձորի խոշորացված համայնքի Շահումյան բնակավայրի միջնակարգ դպրոցը, իսկ ծրագրում երկրորդ տարին շարունակվում է ներգրավվածությունը Ստեփանավանի թիվ 6 եւ Արենիի միջնակարգ դպրոցներում, որտեղ նախորդ տարվա փորձը հնարավորություն է տվել խորացնել եւ կայունացնել իրականացվող կրթական փոփոխությունները։
Լուսանկարը` «Դասավանդի՛ր հանուն Հայաստանի»
Այս տարի «Սերունդ» ծրագիրը Project Management Awards 2025-ի կողմից արժանացավ «Տարվա սոցիալական ազդեցություն» մրցանակին։ PMI սոցիալական ներազդեցություն անվանակարգում, ներկայացված լինելով կարեւոր առաքելություն իրականացնող այնպիսի կազմակերպությունների հետ միասին, ինչպիսիք են COAF-ը, PIN-ը, AGBU-ն եւ EBRD-ն, «Դասավանդի՛ր հանուն Հայաստանի» հեղինակային «Սերունդ» ծրագիրը ճանաչվեց լավագույնը։
***
«Դասավանդի՛ր հանուն Հայաստանի»-ն եւ ՅՈՒՆԻՍԵՖ-ի հայաստանյան գրասենյակը՝ ՀՀ ԿԳՄՍ նախարարության հովանավորությամբ, 2025 թվականին վերսկսել են Ուսումնական առաջընթացի աջակցության ծրագիրը, որի նպատակն է աջակցել ուսումնական բացեր ունեցող աշակերտներին՝ կիրառելով համակցված ակադեմիական եւ սոցիալ-հուզական ուսումնառության մոտեցում։
Ծրագիրն ուղղված է ոչ միայն աշակերտների ակադեմիական գիտելիքների աճին, այլեւ նրանց սոցիալ-հուզական զարգացմանը, ինքնավստահության ամրապնդմանը եւ բարեկեցության բարձրացմանը։ Միեւնույն ժամանակ, նախաձեռնությունը խթանում է ծնողների գիտակցված եւ արդյունավետ ներգրավվածությունը երեխայի կրթական գործընթացում, ինչպես նաեւ նպաստում է դպրոցների վարչական ղեկավարների եւ ուսուցիչների մասնագիտական կարողությունների զարգացմանը՝ ձեւավորելով աջակցող եւ կայուն դպրոցական միջավայր։
2025 թվականին ծրագիրն իրականացվել է Հայաստանի 7 մարզերի 8 դպրոցներում, ընդգրկելով շուրջ 800 աշակերտ, որոնցից յուրաքանչյուրի կրթական առաջընթացն ու բարեկեցությունը ծրագրի առանցքային արժեքն է։
***
«Հոգեկան առողջություն եւ հոգեսոցիալական աջակցություն Հայաստանի դպրոցներում» ծրագիրը համատեղ իրականացնում են Համաշխարհային բանկը եւ «Դասավանդի՛ր հանուն Հայաստանի»-ի կրթական հիմնադրամը՝ ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի եւ սպորտի նախարարության, Հանրապետական մանկավարժահոգեբանական կենտրոնի, Կրթության զարգացման եւ նորարարությունների ազգային կենտրոնի եւ Հայկական պետական մանկավարժական համալսարանի հետ սերտ համագործակցությամբ։ Ծրագիրն իրականացվում է «Պետության եւ խաղաղության կառուցման հովանոցային հիմնադրամ»-ի տրամադրած դրամաշնորհի շրջանակում։
Ծրագրի շրջանակում ընդգրկվել է ընդհանուր առմամբ 450 դպրոց, որոնցից 225-ը պատահականության սկզբունքով ընտրվել են որպես միջամտության դպրոցներ, իսկ մնացած 225-ը՝ որպես համեմատության խումբ՝ ծրագրի ազդեցության գնահատման նպատակով։ Միջամտությունն իրականացվել է երեք փուլով, յուրաքանչյուր փուլում ընդգրկելով 150 դպրոց (75 միջամտության եւ 75 համեմատության դպրոց)։
Կրթություն՝ դասարանից դուրս
Կրթական փոփոխությունը չի սահմանափակվել միայն ակադեմիական արդյունքներով։ 2025 թվականին իրականացվել է 66 աշակերտների առաջնորդությամբ կրթական նորարարական ծրագիր, որոնց շրջանակում
• 845 աշակերտ եղել է ծրագրերի անմիջական մասնակից,
• 3,240 աշակերտ ներգրավվել է ծրագրային գործընթացներում,
• 816 համայնքի անդամ դարձել է ծրագրերի շահառու։
Ահա թե ինչ են ծրագրի մասին ասում իրենք՝ աշակերտները։
Ալիսա Պապյան, աշակերտ-առաջնորդ
Մովսես, Տավուշ
«Մի բոլ պյան կար, որ չգիդեինք մեր կյեղի մասին, շատ հետաքրքիր էր մեր հարազատներին ու ուսուցիչներին հարցեր տալ, էդ հարցեր մտածիլն ու տալն էլ էր դըժար պյան, էդ էլ սըվորեցինք, մին էլ շատ հավես էր, որ ուրիշ դպրոցների աշակերտների հետ օնլայն հանդիպեինք, շատ լավ էր, կուզենք էլի անենք»։
Լուսանկարը` «Դասավանդի՛ր հանուն Հայաստանի»
Համեստ Մովսիսյան, աշակերտ-առաջնորդ
Ալաշկերտ գյուղ, Արմավիրի մարզ
«Մինչ այս ծրագիրը ես ամաչում էի ռուսերեն խոսել, քանի որ վախենում էի սխալվել։ Բայց էկոպայուսակներ կարելիս մենք անընդհատ ռուսերեն էինք շփվում, օգնում էինք իրար, նկարում էինք, ծիծաղում։ Ես շատ բառեր սովորեցի, եւ հիմա ինձ ավելի վստահ եմ զգում։ Իսկ մեր կարած պայուսակներն իսկապես հպարտություն են. մենք դրանք մեր ձեռքերով ենք ստեղծել։»
Շրջանավարտները՝ փոփոխության շարունակականությունը
Կազմակերպության երկարաժամկետ ազդեցության առանցքային ուժը նրա շրջանավարտներն են։ Այսօր «Դասավանդի՛ր հանուն Հայաստանի»-ի շրջանավարտների ցանցը միավորում է ավելի քան 550 շրջանավարտ-դեսպան, որոնց 70 տոկոսը շարունակում է աշխատել կրթության ոլորտում՝ որպես ուսուցիչ, տնօրեն, քաղաքականության մշակող կամ սոցիալական ձեռնարկատեր։
Համակարգային ազդեցություն՝ պետական մակարդակում
2025 թվականին «Դասավանդի՛ր հանուն Հայաստանի»-ն ամրապնդեց իր դերը որպես կրթական քաղաքականության վստահելի գործընկեր։ Կազմակերպության մասնակցությամբ մշակվել եւ ՀՀ ԿԳՄՍ նախարարության կողմից հաստատվել են երկու կարեւոր կարգավորումներ, որոնք վերաբերում են ուսուցիչների պատրաստման այլընտրանքային ուղիներին եւ դպրոցների ֆինանսավորման նոր մոտեցումներին։
Լուսանկարը` «Դասավանդի՛ր հանուն Հայաստանի»
Միաժամանակ շարունակվել է Երեւանի պետական համալսարանի հետ համատեղ իրականացվող Ուսուցիչների առաջնորդության մագիստրոսական ծրագիրը, որը նախատեսված է հատկապես սոցիալապես խոցելի համայնքներում աշխատող մանկավարժների համար։ Ծրագիրն արդեն ունի 42 շրջանավարտ, եւս 26 ուսուցիչ պատրաստվում են ավարտել այն առաջիկայում։
Կրթական փոփոխությունների տասնամյակ. դեպի նոր տեսլական
2025 թվականը նաեւ խորհրդանշական էր կազմակերպության համար. հուլիսին ամսին «Դասավանդի՛ր հանուն Հայաստանի»-ն նշեց իր գործունեության տասնամյակը։ Հոբելյանական միջոցառումը միավորեց կազմակերպության բոլոր տարիների Ուսուցիչ-առաջնորդներին, շրջանավարտ-դեսպաններին, աշակերտներին, համախոհներին, աջակիցներին եւ գործընկերներին։
Դասարանից՝ համակարգ
2025 թվականի փորձը եւս մեկ անգամ հաստատեց, որ կրթական փոփոխությունները սկսվում են դասարանից, սակայն դառնում են կայուն միայն այն ժամանակ, երբ վերածվում են համայնքային եւ պետական քաղաքականության։ «Դասավանդի՛ր Հանուն Հայաստանի»-ն 2026 թվական է մտնում նոր փուլով՝ «Հայաստանի կրթական նախաձեռնություն» միասնական հարթակի ձեւավորմամբ՝ նպատակ ունենալով ընդլայնել ազդեցությունը, խորացնել առաջնորդների շարժումը եւ կառուցել արդար, դիմակայուն ու որակյալ կրթական համակարգ Հայաստանի համար։
ԿարծիքներՀարգելի այցելուներ, այստեղ դուք կարող եք տեղադրել ձեր կարծիքը տվյալ նյութի վերաբերյալ` օգտագործելուվ Facebook-ի ձեր account-ը: Խնդրում ենք լինել կոռեկտ եւ հետեւել մեր պարզ կանոներին. արգելվում է տեղադրել թեմային չվերաբերող մեկնաբանություններ, գովազդային նյութեր, վիրավորանքներ եւ հայհոյանքներ: Խմբագրությունն իրավունք է վերապահում ջնջել մեկնաբանությունները` նշված կանոնները խախտելու դեպքում: