Հայտնի են 12-րդ դասարանի սովորողների հունվարի քննությունների օրերը - Mediamax.am

հայերեն | русский | english
Դեկտեմբեր 10, 2025
154 դիտում

Հայտնի են 12-րդ դասարանի սովորողների հունվարի քննությունների օրերը


Լուսանկարը`


Երեւան: Մեդիամաքս: ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի եւ սպորտի նախարարի հրամանով հաստատվել է 12-րդ դասարանի սովորողների հունվարին կայանալիք պետական ավարտական քննությունների ժամանակացույցը.

Հունվարի 8-ին՝ «Հայոց լեզու եւ գրականություն»

 

Հունվարի 12-ին՝ «Մաթեմատիկա»

 

Հունվարի 14-ին՝ «Հայոց պատմություն»

 

12-րդ դասարանում պետական ավարտական քննություններն անցկացվում են հունվարին եւ հունիսին: Ե՛վ հունվարին, եւ՛ հունիսին միասնական քննություններ հանձնած սովորողի ավարտական փաստաթղթում լրացվում է միասնական քննության ավարտական մասի ավելի բարձր դրական գնահատականը:

Կարծիքներ

Հարգելի այցելուներ, այստեղ դուք կարող եք տեղադրել ձեր կարծիքը տվյալ նյութի վերաբերյալ` օգտագործելուվ Facebook-ի ձեր account-ը: Խնդրում ենք լինել կոռեկտ եւ հետեւել մեր պարզ կանոներին. արգելվում է տեղադրել թեմային չվերաբերող մեկնաբանություններ, գովազդային նյութեր, վիրավորանքներ եւ հայհոյանքներ: Խմբագրությունն իրավունք է վերապահում ջնջել մեկնաբանությունները` նշված կանոնները խախտելու դեպքում:




Լրահոս

Աշխարհում | Դեկտեմբեր 10, 2025 17:34
Բրայան Մեյը բացառիկ կիթառ է նվիրել Թոնի Այոմիին

Քաղաքականություն | Դեկտեմբեր 10, 2025 15:56
Սերժ Սարգսյանը մեկնաբանել է բանակցային փաստաթղթերի հրապարակումը

Արտաքին քաղաքականություն | Դեկտեմբեր 10, 2025 14:36
Քրիստինա Քվինը ներկայացրել է նորությունները «Թրամփի ուղու» վերաբերյալ
Մեր ընտրանին
Մեր մասին | Կապ | Օգտագործման կարգ  | Գովազդ
Quality Sign BW
Design by Balasanyan designbureau
© Copyright Mediamax Media Company LLC 1999 -2025