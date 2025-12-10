Հայտնի են 12-րդ դասարանի սովորողների հունվարի քննությունների օրերը

Երեւան: Մեդիամաքս: ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի եւ սպորտի նախարարի հրամանով հաստատվել է 12-րդ դասարանի սովորողների հունվարին կայանալիք պետական ավարտական քննությունների ժամանակացույցը.
Հունվարի 8-ին՝ «Հայոց լեզու եւ գրականություն»
Հունվարի 12-ին՝ «Մաթեմատիկա»
Հունվարի 14-ին՝ «Հայոց պատմություն»
12-րդ դասարանում պետական ավարտական քննություններն անցկացվում են հունվարին եւ հունիսին: Ե՛վ հունվարին, եւ՛ հունիսին միասնական քննություններ հանձնած սովորողի ավարտական փաստաթղթում լրացվում է միասնական քննության ավարտական մասի ավելի բարձր դրական գնահատականը:
