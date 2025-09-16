Հուշագիր է կնքվել «Հայերենը ոչ հայախոսների համար» ծրագրի շրջանակում - Mediamax.am

Հուշագիր է կնքվել «Հայերենը ոչ հայախոսների համար» ծրագրի շրջանակում


Լուսանկարը` ԿԳՄՍ


Երեւան: Մեդիամաքս: ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի եւ սպորտի նախարարության եւ «Իզմիրլյան» բարեգործական հիմնադրամի միջեւ կնքվել է փոխըմբռնման հուշագիր՝ «Հայերենը ոչ հայախոսների համար. հայերենի ուսուցման, իմացության ստուգման եւ գնահատման» եւ «Հայերենը կենսունակ լեզու տեխնոլոգիական աշխարհում» ծրագրերի շրջանակում:

Հուշագիրը ստորագրել են ԿԳՄՍ նախարար Ժաննա Անդրեասյանը եւ «Իզմիրլյան» հիմնադրամի տնօրեն Արմեն Չոբանյանը: 

 

Միջոցառմանը ներկա են եղել ԿԳՄՍ նախարարի տեղակալ Արթուր Մարտիրոսյանը, Լեզվի կոմիտեի նախագահ Սիրանուշ Դվոյանը եւ Երեւանի պետական համալսարանի ռեկտոր Հովհաննես Հովհաննիսյանը:

 

«Պետություն-մասնավոր համագործակցությամբ շատ կարեւոր ծրագիր ենք սկսել, որտեղ համախմբվել է նաեւ փորձագիտական ներուժը՝ ներգրավելով լավագույն մասնագիտական ռեսուրսը: Սա նշանակում է, որ լեզվի զարգացումը պետական եւ հանրային օրակարգում է, եւ մենք առաջիկայում քննարկումներ ենք ունենալու պետական լեզվական քաղաքականության հայեցակարգի մշակման վերաբերյալ»,- ասել է Ժաննա Անդրեասյանը:

 

Քննարկվել է «Հայերենը ոչ հայախոսների համար» ծրագիրը

«Իզմիրլյան» հիմնադրամի տնօրեն Արմեն Չոբանյանը եւս կարեւորել է համագործակցությունը եւ վերահաստատել պատրաստակամությունը դրա շարունակականության ապահովման գործում:

 

«Հայերենը ոչ հայախոսների համար. հայերենի ուսուցման, իմացության ստուգման եւ գնահատման» եւ «Հայերենը կենսունակ լեզու տեխնոլոգիական աշխարհում» ծրագրերի շրջանակում կնքվել է նաեւ համաձայնագիր Լեզվի կոմիտեի, «Իզմիրլյան» բարեգործական հիմնադրամի եւ Երեւանի պետական համալսարանի միջեւ:

