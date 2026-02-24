Հայաստանի եւ Իրանի ՊՆ ղեկավարները քննարկել են տարածաշրջանային իրավիճակը

Երեւան: Մեդիամաքս: Հայաստանի պաշտպանության նախարար Սուրեն Պապիկյանը Թեհրանում հանդիպել է Իրանի պաշտպանության եւ զինված ուժերի աջակցման նախարար, բրիգադի գեներալ Ազիզ Նասիրզադեի հետ։
«Նախարարները բարձր են գնահատել պաշտպանության բնագավառում Հայաստան-Իրան համագործակցության մակարդակը, հաստատակամություն հայտնել շարունակել աշխատանքները երկկողմ հարաբերությունների զարգացման ուղղությամբ, ինչպես նաեւ քննարկել են փոխգործակցությանը վերաբերող մի շարք հարցեր: Զրուցակիցները նաեւ մտքեր են փոխանակել տարածաշրջանային ու միջազգային անվտանգությանն առնչվող մի շարք հարցերի վերաբերյալ», - տեղեկացնում է ՊՆ խոսնակ Արամ Թորոսյանը: