Հայաստանի պաշտպանության նախարարը պաշտոնական այցով Իրանում է - Mediamax.am

Փետրվար 24, 2026
Հայաստանի պաշտպանության նախարարը պաշտոնական այցով Իրանում է


Լուսանկարը` ՀՀ ՊՆ մամուլի ծառայություն

Երեւան: Մեդիամաքս: Հայաստանի պաշտպանության նախարար Սուրեն Պապիկյանը պաշտոնական այցով Իրանում է:

Այդ մասին տեղեկացնում է ՊՆ խոսնակ Արամ Թորոսյանը:

 

Նա տեղեկացրել է, որ «փետրվարի 24-ին Իրանի պաշտպանության և զինված ուժերի աջակցման նախարարությունում տեղի է ունեցել ՀՀ պաշտպանության նախարար Սուրեն Պապիկյանի դիմավորման հանդիսավոր արարողությունը՝ զինվորական նվագախմբի և պատվո պահակախմբի մասնակցությամբ»:

 

Նշենք, որ այցը տեղի է ունենում այն ժամանակ, երբ ԱՄՆ-ն տարածաշրջանում կուտակել է մեծ քանակությամբ զինուժ եւ ամերիկացի պաշտոնյաները չեն բացառում, որ կարող են հարվածներ հասցնել Իրանին:




