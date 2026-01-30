ԵՄ-ն Հայաստանի Զինված ուժերին 20 մլն եվրո կհատկացնի - Mediamax.am

հայերեն | русский | english
Հունվար 30, 2026
443 դիտում

ԵՄ-ն Հայաստանի Զինված ուժերին 20 մլն եվրո կհատկացնի


Լուսանկարը` ՀՀ Արտաքին գործերի մամուլի ծառայություն


Երեւան: Մեդիամաքս: Եվրոպական միության Խորհուրդը որոշել է 20 մլն եվրո հատկացնել Հայաստանին Խաղաղության աջակցության եվրոպական մեխանիզմի շրջանակներում:

Ինչպես նշվում է որոշման մեջ, միջոցները կուղղվեն Հայաստանի Զինված ուժերի նյութատեխնիկական հնարավորությունների ամրապնդման համար՝ շեշտադրելով քաղաքացիական բնակչության պաշտպանությունը ճգնաժամային եւ արտակարգ իրավիճակներում:

 

«Սա նաեւ կհեշտացնի Հայաստանի Զինված ուժերի գործառնական համատեղելիության ապահովումը միջազգային ռազմական առաքելություններում եւ գործողություններում հնարավոր ապագա մասնակցության դեպքում, ներառյալ ԵՄ-ի հովանու ներքո իրականացվողները»,- նշվում է որոշման մեջ:

 

Այսպիսով, Խաղաղության աջակցության եվրոպական մեխանիզմի շրջանակներում Հայաստանին հատկացվող միջոցների ընդհանուր ծավալը կկազմի 30 մլն եվրո:

 

«Սա եւս մեկ քայլ է անվտանգության եւ պաշտպանության ոլորտում ԵՄ-ի եւ Հայաստանի ավելի սերտ համագործակցության ապահովման համար: Այսպիսով ԵՄ-ն ցուցադրում է իր հավատարմությունը Հայաստանի դիմակայունության հետագա աջակցությանը, ինչը նպաստում է ամբողջ տարածաշրջանի կայունությանը, խաղաղությանը եւ անվտանգությանը»,- հայտարարել է ԵՄ-ի արտաքին գործերի եւ անվտանգության քաղաքականության հարցերով Բարձր ներկայացուցիչ Կայա Կալասը: 

Կարծիքներ

Հարգելի այցելուներ, այստեղ դուք կարող եք տեղադրել ձեր կարծիքը տվյալ նյութի վերաբերյալ` օգտագործելուվ Facebook-ի ձեր account-ը: Խնդրում ենք լինել կոռեկտ եւ հետեւել մեր պարզ կանոներին. արգելվում է տեղադրել թեմային չվերաբերող մեկնաբանություններ, գովազդային նյութեր, վիրավորանքներ եւ հայհոյանքներ: Խմբագրությունն իրավունք է վերապահում ջնջել մեկնաբանությունները` նշված կանոնները խախտելու դեպքում:




Լրահոս

Հայաստանն ու աշխարհը | Հունվար 30, 2026 15:44
Վատ գործարքի արվեստն ու «կախվածության միջանցքը»

Աշխարհում | Հունվար 30, 2026 12:22
Լավրով. ՌԴ եւ Թուրքիայի մերձեցման գործընթացում «տարբեր դրվագներ» են եղել

Աշխարհում | Հունվար 30, 2026 11:02
Թուրքիան Եվրոպային առաջարկում է քննարկել անվտանգության ապագան
Մեր ընտրանին
Մեր մասին | Կապ | Օգտագործման կարգ  | Գովազդ
Quality Sign BW
Design by Balasanyan designbureau
© Copyright Mediamax Media Company LLC 1999 -2026