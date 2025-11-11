ԱԱԾ սահմանապահ զորքերը նոր հրամանատար ունի - Mediamax.am

Նոյեմբեր 11, 2025
ԱԱԾ սահմանապահ զորքերը նոր հրամանատար ունի


Երեւան: Մեդիամաքս: Գարիկ Մուրադյանը նշանակվել է Հայաստանի ազգային անվտանգության ծառայության սահմանապահ զորքերի հրամանատար:

Հայաստանի նախագահ Վահագն Խաչատուրյանը, հիմք ընդունելով վարչապետի առաջարկությունը, ստորագրել է համապատասխան հրամանագիրը:

 

Մինչ այս ԱԱԾ սահմանապահ զորքերի հրամանատարն Էդգար Հունանյանն էր, որը պաշտոնից ազատվել էր այս տարվա սեպտեմբերին:

