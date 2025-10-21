Ժամկետային զինծառայությունը հունվարի 1-ից կլինի 1.5 տարի - Mediamax.am

Հոկտեմբեր 21, 2025
Ժամկետային զինծառայությունը հունվարի 1-ից կլինի 1.5 տարի


Լուսանկարը` ՀՀ ՊՆ մամուլի ծառայություն (արխիվային լուսանկար)


Երեւան: Մեդիամաքս: Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն այսօր ասել է, որ ժամկետային զինծառայության ժամկետը հունվարի 1-ից կկրճատվի:

«Նախատեսված էր, որ այս կարգավորումն ուժի մեջ մտնի 2026թ․ ամառային զորակոչից, բայց այսօր քննարկում ենք ունեցել պաշտպանության նախարարի հետ, իսկ նախորդող շրջանում՝ խորհրդարանական գործընկերների հետ, եւ որոշում ենք կայացրել՝ օրենքն ավելի շուտ ուժի մեջ մտնի 2026թ․ հունվարի 1-ից: 

 

2026 թվականի ձմեռային զորակոչից սկսած՝ Հայաստանում պարտադիր 2 տարի զինծառայությունը կլինի 1.5 տարի»,- Ֆեյսբուքում հրապարակված կարճ տեսանյութում ասել է Նիկոլ Փաշինյանը:

