Երեւան: Մեդիամաքս: Հայաստանում այսօրվանից մեկնարկել է «Արծիվ գործընկեր-2025» հայ-ամերիկյան համատեղ զորավարժությունը, որը կտեւի մինչեւ օգոստոսի 20-ը:
ՀՀ ՊՆ-ից հայտնել են, որ զորավարժությանը ներգրավված են Հայաստանի ԶՈՒ խաղաղապահ բրիգադի, Եվրոպայում ու Աֆրիկայում ԱՄՆ ցամաքային զորքերի եւ Կանզասի ազգային գվարդիայի զինծառայողները:
«Զորավարժության հիմնական նպատակներն են՝ խաղաղապահ գործողությունների շրջանակում միջազգային խաղաղապահ առաքելությունների մասնակցող ստորաբաժանման փոխգործակցելիության մակարդակի բարձրացումը, կառավարման եւ մարտավարական հաղորդակցման լավագույն փորձի փոխանակման իրականացումը, ինչպես նաեւ ՀՀ խաղաղապահ ստորաբաժանման պատրաստվածության ամրապնդումը:
Զորավարժությունը ներառում է նաեւ խաղաղապահ առաջադրանքների նախապատրաստում եւ իրականացում՝ բժշկական տարհանման ընթացակարգերի շեշտադրմամբ»,- ասվում է ՀՀ ՊՆ հաղորդագրությունում:
Զորավարժության բացման հանդիսավոր արարողությանը ներկա էին ԶՈՒ ԳՇ պետ, գեներալ-լեյտենանտ Էդվարդ Ասրյանը, ՀՀ-ում ԱՄՆ արտակարգ եւ լիազոր դեսպան Քրիստինա Քվինը, բարձրաստիճան զինվորականներ եւ հյուրեր:
