ԱՄՆ-ն առաջին անգամ ինքնաթիռով միջուկային միկռոռեակտոր է տեղափոխել

Ներկայացնում ենք Reuters-ի US conducts first air transport of nuclear microreactor in bid to show technology's viability հրապարակման հայերեն թարգմանությունը (կրճատումներով):
Հիշեցնենք, որ Հայաստանը հետաքրքրություն է ցուցաբերում փոքր ամերիկյան փոքր միջուկային ռեակտորի հանդեպ:
ԱՄՆ էներգետիկայի եւ պաշտպանության նախարարությունները փետրվարի 15-ին առաջին անգամ ինքնաթիռով փոքր միջուկային ռեակտոր են տեղափոխել Կալիֆոռնիայից Յուտա՝ զինվորական եւ քաղաքացիական նպատակների համար միջուկային էներգիայի արագ տեղակայման հնարավորությունը ցուցադրելու նպատակով:
ԱՄՆ պետական մարմինները համագործակցել են Valar Atomics ընկերության հետ:
Փոքր ռեակտորը՝ առանց միջուկային վառելիքի, տեղափոխվել է C-17 ռազմական բեռնատար ինքնաթիռով՝ ԱՄՆ էներգետիկայի նախարար Քրիս Ռայթի եւ պաշտպանության փոխնախարար Մայքլ Դաֆիի ուղեկցությամբ:
Լուսանկարը` REUTERS
«Սա մեզ ավելի է մոտեցնում միջուկային էներգիայի տեղակայմանն այնտեղ եւ այն ժամանակ, երբ դա անհրաժեշտ է՝ մեր երկրի պատերազմողներին հաղթանակ տանելու համար անհրաժեշտ գործիքներ տրամադրելու նպատակով», - ասել է Դաֆին:
ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփի վարչակազմը փոքր միջուկային ռեակտորները դիտարկում է որպես ԱՄՆ էներգիայի արտադրությունն ընդլայնելու ուղիներից մեկը: Թրամփը 2025թ. մայիսին ստորագրել է չորս գործադիր հրամանագրեր, որոնք ուղղված են ներքին միջուկային տեխնոլոգիաների կիրառման ընդլայնմանը՝ ազգային անվտանգության եւ արհեստական բանականության ոլորտում աճող էներգիայի պահանջարկը բավարարելու համար:
Տեղափոխված միկռոռեակտորը, որը մի փոքր ավելի մեծ է սովորական միկրոավտոբուսից, կարող է արտադրել մինչեւ 5 մեգավատ էլեկտրականություն, որը բավարար է 5 000 տուն սնուցելու համար, ասել է Valar-ի գլխավոր տնօրեն Իսայա Թեյլորը:
Այն կսկսի աշխատել ս.թ. հուլիսին՝ 100 կիլովատ հզորությամբ, հետո կհասնի 250 կիլովատի՝ նախքան ամբողջական հզորությամբ աշխատելուն անցնելը:
Լուսանկարը` REUTERS
Valar-ը նախատեսում է 2027 թվականին սկսել էներգիայի վաճառքը, իսկ 2028-ին ամբողջության առեւտրային դառնալ:
Իսայա Թեյլորն ասել է, որ թեեւ մասնավոր ոլորտը ինքնուրույն է ֆինանսավորում է այպիսի տեխնոլոգիայի զարգացումը, այն դաշնային կառավարության աջակցության կարիքն ունի՝ վառելիքի արտադրությունն ու ուրանի հարստացումը տեղում կազմակերպելու համար:
Թեեւ միջուկային թափոնների խնդիրը դեռ լուծված չէ, ԱՄՆ էներգետիկայի նախարարությունը քննարկումներ է տանում մի քանի նահանգների հետ, ներառյալ Յուտան, որպեսզի դրանք տարածքներ առաջարկեն թափոնների վերամշակման կամ դրանց մշտական պահեստավորման համար, ասել է Ռայթը:
Այս հոդվածը թարգմանվել եւ հրապարակվել է «Գալուստ Կիւլպէնկեան» Հիմնարկութեան աջակցությամբ: Հոդվածում արտահայտված մտքերը պարտադիր չէ, որ արտացոլեն «Գալուստ Կիւլպէնկեան» Հիմնարկութեան կամ Մեդիամաքսի տեսակետները: