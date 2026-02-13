«Թուրքիան ու Հայաստանը ուղիղ ցամաքային առեւտուր կանեն Վրաստանով» - Mediamax.am

Փետրվար 13, 2026
«Թուրքիան ու Հայաստանը ուղիղ ցամաքային առեւտուր կանեն Վրաստանով»


Լուսանկարը` ՀՀ կառավարություն մամուլի ծառայություն


Ներկայացնում ենք Al Monitor պարբերականում հրապարակված Direct Turkey-Armenia land trade to begin amid US-led Caucasus peace push հոդվածի հայերեն թարգմանությունը (կրճատումներով):

 

Թուրքիան եւ Հայաստանը համաձայնել են ուղիղ երկկողմ ցամաքային առեւտուր իրականացնել Վրաստանի միջոցով՝ վերացնելով տասնամյակներ տեւած վերաարտահանման մեխանիզմը: Այդ մասին Al-Monitor-ին տեղեկացել է երկու աղբյուրից:

 

Հայաստանի հետ հարաբերություների կարգավորման հարցերով Թուրքիայի հատուկ ներկայացուցիչ համար Սերդար Քըլըչը եւ նրա հայ գործընկեր՝ Հայաստանի խորհրդարանի փոխնախագահ Ռուբեն Ռուբինյանը 2025թ. սեպտեմբերին Հայաստանում անցկացրել էին իրենց վեցերորդ հանդիպումը:

 

Դրանից հետո Քըլըչը հանդիպել էր Թուրքիայի առեւտրի պալատների եւ ապրանքային բորսաների միության (TOBB) ղեկավար Ռիֆաթ Հիսարջըքլըօղլուի հետ՝ քննարկելու ձեռք բերված համաձայնության տեխնիկական մանրամասները:

 

Al-Monitor-ը դիմել է Թուրքիայի եւ Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարություններին մեկնաբանություն ստանալու համար:

 

«Որոշումը կայացվել է որոշ ժամանակ առաջ, եւ տեխնիկական աշխատանքները շարունակվում են», - Al-Monitor-ին ասել է Թուրք-հայկական գործարար զարգացման խորհրդի փոխնախագահ Նոյան Սոյակը:

 

Մինչ այժմ երկու երկրների միջեւ ցամաքային առեւտուրն իրականացվում է վրացական միջնորդների միջոցով՝ անուղղակի վերաարտահանման գործընթացների շրջանակում: Վրաստան մուտք գործելիս Հայաստանի համար նախատեսված թուրքական ապրանքները պաշտոնապես վերակարգավորվում են որպես առանձին արտահանում:

 

Նոր համաձայնության համաձայն՝ Վրաստանով տարանցիկ բեռները այլեւս չեն դիտարկվի որպես վերաարտահանում: Առաքումները կպահպանեն իրենց սկզբնական արտահանման կարգավիճակը տարանցման ընթացքում՝ վերացնելով վրացական միջնորդ ընկերություններից օգտվելու անհրաժեշտությունը եւ հնարավորություն տալով ուղիղ երկկողմ առեւտուր վարել առանց փակ ցամաքային սահմանը բացելու: 

 

Հայաստանի վիճակագրական կոմիտեի տվյալներով՝ 2024 թվականին Թուրքիայի եւ Հայաստանի միջեւ երկկողմ առեւտրի ծավալը գերազանցել է 336 միլիոն դոլարը: 

 

Հայաստանի ներմուծումը Թուրքիայից կազմել է մոտ 335 միլիոն դոլար, որից մոտ 40%-ը իրականացվել է ցամաքային ճանապարհով Վրաստանի միջոցով: Սա նշանակում է, որ նոր սխեման հիմնականում օգուտ կբերի թուրք առեւտրականներին: 

 

Այս հոդվածը թարգմանվել եւ հրապարակվել է «Գալուստ Կիւլպէնկեան» Հիմնարկութեան աջակցությամբ: Հոդվածում արտահայտված մտքերը պարտադիր չէ, որ արտացոլեն «Գալուստ Կիւլպէնկեան» Հիմնարկութեան կամ Մեդիամաքսի տեսակետները:





Հայաստանն ու աշխարհը | Փետրվար 13, 2026 13:27
