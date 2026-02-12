«Իսրայելական Harop-ի հայկական «կլոնը» մտահոգել է Ադրբեջանին» - Mediamax.am

«Իսրայելական Harop-ի հայկական «կլոնը» մտահոգել է Ադրբեջանին»


Լուսանկարը` Davaro

Լուսանկարը` Davaro/Զինուժ Մեդիա

Լուսանկարը` Davaro

Լուսանկարը` Davaro/Զինուժ Մեդիա


Ներկայացնում ենք իսրայելական Globes պարբերականի Armenia unveils suicide drone resembling IAI's Harop հոդվածի հայերեն թարգմանությունը:

 

Միջազգային հարաբերությունները բարդ գործ են, հատկապես երբ խոսքը վերաբերում է զենքին: Իսրայելը հայտնվել է անհարմար իրավիճակում. Հայաստանը ներկայացրել է Israel Aerospace Industries (IAI) ընկերության կողմից մշակված Harop կամիկաձե ԱԹՍ-ի իր տարբերակը, ինչը դժգոհություն է առաջացրել Ադրբեջանում:

 

Վիրաբուժական ճշգրտություն

 

Harop-ը տպավորիչ բնութագրերով «կամիկաձե» (պարեկող զինամթերք) ԱԹՍ է՝ 200 կիլոմետր գործողության շառավղով, մինչեւ 9 ժամ թռիչքի տեւողությամբ: Այն կարող է մոտ 16 կիլոգրամ պայթուցիկ նյութ կրել, աչքի է ընկնում բարձր ճշգրտությամբ եւ ի վիճակի է գրոհել ինչպես ուղղահայաց, այնպես էլ հորիզոնական դիրքերից:

 

2020 թվականի պատերազմի ընթացքում IAI-ի արտադրության Harop-ը դարձավ Ադրբեջանի ջախջախիչ հաղթանակի խորհրդանիշը: Նրա արդյունավետությունը մարտի դաշտում այնքան մեծ էր, որ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիեւը նկարվեց ԱԹՍ-ի հետ:

 

Իսրայելական տեխնոլոգիաների արտահո՞սք

 

Հնդկաստանը իսրայելական պաշտպանական արտադրանքի խոշոր գնորդ է. 2020-2024 թվականներին նրան է բաժին հասել իսրայելական պաշտպանական արտահանման մոտ 34%-ը:

 

Ստոկհոլմի միջազգային խաղաղության հետազոտությունների ինստիտուտի (SIPRI) տվյալներով՝ այդ գործարքների ընդհանուր արժեքը կազմել է մոտ 20.5 միլիարդ դոլար:

 

Վարչապետ Նարենդրա Մոդիի «Պատրաստված է Հնդկաստանում» քաղաքականությունը պարտավորեցնում է օտարերկրյա ընկերություններին արտադրական գծերն ու տեխնոլոգիաները փոխանցել հնդկական կողմին: Այսպիսով՝ Հնդկաստանը ներմուծողից աստիճանաբար վերածվում է ինքնուրույն սպառազինության արտահանողի, ինչը մի շարք դեպքերում հակասում է իսրայելական շահերին: Թերեւս, հենց սա է տեղի ունենում այժմ Հայաստանում:

 

Անցյալ տարվա մայիսին, Պակիստանի դեմ գործողության ընթացքում, Հնդկաստանը մեծ ծավալներով կիրառել է Harop-ները: Իսկ 2025 թվականի հոկտեմբերին հայկական Davaro ընկերությունը ներկայացրեց Dragonfly 3 կամիկաձե ԱԹՍ-ն, որը Harop-ի ճշգրիտ պատճենն է:

 

«Հնդկական հետքը» ի հայտ եկավ անցյալ շաբաթ, երբ Նյու Դելիից պատվիրակություն այցելեց Հայաստան եւ ծանոթացավ նոր ԱԹՍ-ի հետ: 

Լուսանկարը` Davaro

Dragonfly 3-ը ունի 3000 մմ թեւերի բացվածք եւ 5 կգ մարտական բեռնվածություն: Ըստ Davaro-ի՝ ԱԹՍ-ն կարող է օդում մնալ մինչեւ մեկ ժամ, արագությունը կազմում է 126 կմ/ժ, իսկ գործողության շառավիղը՝ մինչեւ 120 կիլոմետր:

Լուսանկարը` Davaro/Զինուժ Մեդիա

Իսրայելի պաշտպանական ոլորտի բարձրաստիճան ղեկավարը Globes-ին հայտնել է, որ իր կարծիքով տեխնոլոգիաները Հայաստան են հասել Հնդկաստանից: Ըստ Globes-ի տեղեկատվության՝ Ադրբեջանը ծայրահեղ դժգոհ է ստեղծված իրավիճակից, քանի որ Հայաստանի մոտ նման ռազմավարական միջոցի առկայությունն ուղղակի սպառնալիք է նրա անվտանգությանը:

Լուսանկարը` Davaro/Զինուժ Մեդիա

Israel Aerospace Industries ընկերությունը հայտարարել է, որ «իրականացնում է միջազգային համագործակցություն, ներառյալ Հնդկաստանի հետ, բացառապես Իսրայելի օրենսդրությանը, պաշտպանության նախարարության եւ Պաշտպանական արտահանման վերահսկողության գործակալության (DECA) հրահանգներին համապատասխան»:

 

Այս հոդվածը թարգմանվել եւ հրապարակվել է «Գալուստ Կիւլպէնկեան» Հիմնարկութեան աջակցությամբ: Հոդվածում արտահայտված մտքերը պարտադիր չէ, որ արտացոլեն «Գալուստ Կիւլպէնկեան» Հիմնարկութեան կամ Մեդիամաքսի տեսակետները:





