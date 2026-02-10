Մակրոն. «Եթե ոչինչ չձեռնարկենք, Եվրոպան հինգ տարում կվերանա»

Ֆրանսիայի նախագահ Էմանյուել Մակրոնը հարցազրույց է տվել խոշոր եվրոպական պարբերականներին՝ Süddeutsche Zeitung, Le Monde, Financial Times եւ El País:
Ձեր ուշադրությանն ենք ներկայացնում Ֆրանսիայի նախագահի հարցազրույցի հատվածները, որոնք պատրաստել ենք՝ հիմնվելով Süddeutsche Zeitung-ի հրապարակման վրա:
«Եվրոպան միշտ ձախողվել է, երբ եղել է ցրված»
Եվրոպան միշտ ձախողվել է, երբ գործել է դանդաղ եւ եղել է մասնատված: Վերցրեք ֆինանսական ճգնաժամը, ինչո՞ւ այն ժամանակ մենք այդքան վատ վիճակում հայտնվեցինք: Ֆինանսական ճգնաժամը եկավ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներից: Բայց մենք տասնապատիկ ավելի շատ տուժեցինք դրանից, քան ամերիկացիները, որովհետեւ նրանք արագ եւ միացյալ արձագանքեցին:
2020 թվականի մարտին եկավ COVID-19-ը: Մայիսին մենք Անգելա Մերկելի հետ ֆրանկո-գերմանական գագաթնաժողով կազմակերպեցինք եւ ասացինք՝ սա հրատապ է, հակառակ դեպքում բոլորս կմեռնենք: Հուլիսին ընդունեցինք 750 միլիարդ եվրոյի տնտեսության վերականգնման ծրագիրը: Մենք գերարագ էինք եւ միասնական: Այն ժամանակ էլ շատ տարաձայնություններ կային, բայց մենք հաղթահարեցինք դրանք:
«Չի ավարտվել»
Պարզ չէ, թե որքան հեռու են պատրաստ գնալ ամերիկացիները: Հենց որ հերթական լարվածության գագաթնակետն անցնում է, գալիս է վախկոտ թեթեւացումը: Անցյալ ամռանը գագաթնակետը մաքսատուրքերն էին, ինչին հաջորդեց շոտլանդական գոլֆ ակումբում ձեռք բերված համաձայնությունը: Մարդիկ իրենց համոզում էին, որ դրանով մաքսատուրքերի թեման փակվում է եւ ամեն ինչ լավ կլինի: Մի հավատացեք դրան ոչ մի վայրկյան, դա չի ավարտվել: Ամեն օր, ամեն շաբաթ նոր սպառնալիքներ կլինեն:
Գրենլանդիայի հասցեին վիրավորանքներ եւ սպառնալիքներ կային, հետո՝ հանկարծակի նահանջ: Ու մարդիկ դարձյալ կարծում են, որ թեման փակվել է: Բոլորը պետք է գիտակցեն, որ այս ճգնաժամը խորը աշխարհաքաղաքական խզում է նշանակում:
Մենք պետք է հարցնենք ինքներս մեզ՝ ուզո՞ւմ ենք դիտորդ լինել, թե՞ մասնակից: Եթե ուզում ենք դիտորդ լինել, դա կհանգեցնի երջանիկ ենթարկվածության: Մենք ոչ ոքի չենք անհանգստացնում, փորձում ենք հաշտ լինել ամերիկացիների հետ, իսկ չինացիների հետ շարունակում ենք այնպես, ինչպես նախկինում: Բայց եթե ոչինչ չձեռնարկենք, Եվրոպան հինգ տարում կվերանա:
«Միշտ արգելել ենք մեզ մտածել ուժի մասին»
70 տարի առաջ մենք միավորվեցինք Եվրոպայում, որպեսզի այլեւս պատերազմներ չմղենք միմյանց դեմ, որպեսզի միացյալ շուկա ստեղծենք: Բայց մենք միշտ արգելել ենք մեզ մտածել ուժի մասին: Մենք պետք է մտածենք Եվրոպայի մասին որպես ուժ, որը միասին ենք ստեղծում: Պետք է կարողանանք պաշտպանել մեզ աշխարհի մնացած մասից, պետք է փորձենք տարածել մեր մոդելը:
Արդեն ինը տարի է՝ ես հանդես եմ գալիս ավելի ինքնիշխան, ավելի անկախ Եվրոպայի օգտին: Կարծում եմ, որ հայեցակարգային փոխակերպումն ավարտված է, եւ որ մենք ձեռնարկել ենք բազմաթիվ միջոցներ, որոնց մասին անգամ մտածել չէինք կարող մի քանի տարի առաջ: Կասեմ, որ հաղթեցինք այս գաղափարախոսական մարտում եւ ստեղծեցինք գործիքներ մեր նպատակին հասնելու համար: 2022 թվականի մարտի Վերսալյան գագաթնաժողովից հետո մենք քաղաքական միջոցներ ենք ձեռնարկել ավելի մեծ ռազմավարական ինքնավարության համար: Բայց այսօր մեր Եվրոպան կանգնած է հսկայական մարտահրավերի առջեւ:
«Պաշտպանել մեր միասնությունը»
Մենք պետք է պաշտպանենք մեր միասնությունը, հատկապես՝ Ուկրաինայում: Եթե թույլ տանք, որ Ռուսաստանը հաղթի, դա ազդանշան կլինի գիշատիչների համար, որ կարելի է հարձակվել մեզ վրա: Լավ լուրն այն է, որ մենք միասնական ենք Ուկրաինային աջակցելու հարցում, հատկապես վերջին երկու-երեք տարվա ընթացքում: Դեռեւս կան տարաձայնություններ, բայց մեր գլխավոր նպատակը հստակ է՝ Ուկրաինան պետք է հաղթի:
«Լինել ավելի մրցունակ»
Մենք պետք է ավելի մրցունակ լինենք: Դա նշանակում է պարզեցնել մեր կանոնները: Եվրոպան տասնամյակների ընթացքում կուտակել է կանոններ եւ նորմեր՝ միասնական շուկա կառուցելու համար: Բայց այդ կանոնները չափազանց բարդ են դարձել, դրանք արգելակում են մեր ընկերություններին: Հետեւաբար, մեզ անհրաժեշտ է արդյունաբերության եւ ստարտափների համար ապակարգավորման արմատական ծրագիր: Մենք պետք է ստեղծենք կապիտալի եւ էներգիայի իսկապես ինտեգրված շուկա: Դա նշանակում է՝ ավելի քիչ կանոններ, ավելի շատ ազատություն, ավելի շատ ճկունություն:
«Պաշտպանություն, բայց ոչ պրոտեկցիոնիզմ»
Մենք չենք կարող կախված լինել միայն Միացյալ Նահանգներից կամ միայն Չինաստանից: Մենք պետք է բազմազանեցնենք մեր առեւտրային հարաբերությունները, մեր մատակարարումները: Պետք է ավելի շատ առեւտուր անենք Հնդկաստանի, Լատինական Ամերիկայի, Աֆրիկայի հետ, ազատ առեւտրի համաձայնագրեր կնքենք: Պետք է մեր արտադրության մի մասը խելամտորեն վերադարձնենք Եվրոպա:
Մեր Եվրոպան ուժ դարձնելու համար պաշտպանություն է պետք: Ի նկատի չունեմ պրոտեկցիոնիզմը: Ի՞նչ կարող ենք անել չինական ավտոմեքենաների եւ հաստոցների դեմ: Պետք է պաշտպանենք մեր արդյունաբերությունը: Չինացիները նույնպես պաշտպանում են իրենց արդյունաբերությունը: Ամերիկացիներն էլ՝ իրենցը: Բայց մեր շուկան աշխարհում ամենաբացն է: Հիմա մենք սկսել ենք ավելի լավ պաշտպանվել: Խոսքը նաեւ սուբսիդավորված էլեկտրամեքենաների վերաբերյալ Եվրոպական հանձնաժողովի հետաքննությունների մասին է: Մենք իրավունք ունեինք դա անելու:
Եթե երկու մեծ տերություններ այլեւս հավատարիմ չեն Առեւտրի համաշխարհային կազմակերպության կանոններին, մենք պետք է պաշտպանվենք: Հակառակ դեպքում կվերանանք շուկայից:
