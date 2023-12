Հայաստանը գիտի Գազայում Իսրայելի վարած պատերազմի վտանգները

Ներկայացնում ենք Blommberg-ի հեղինակ Մարկ Չեմպիոնի The UK and Armenia Know the Dangers of Israel’s Gaza War հոդվածի հայերեն թարգմանությունը` մասնակի կրճատումներով:

Մարկ Չեմպիոնը Bloomberg Opinion-ի սյունակագիր է, լուսաբանում է Եվրոպան, Ռուսաստանն ու Մերձավոր Արեւելքը: Նախկինում նա «Wall Street Journal»-ի Ստամբուլի բյուրոյի ղեկավարն էր:

Մարկ Չեմպիոն

Իսրայելը աճող միջազգային ճնշման տակ է. նրան ստիպում են փոխել իր մարտավարությունը եւ համաձայնել Գազայում կրակի դադարեցմանը, բայց երկրի առաջնորդները հասկացրել են, որ դա իրենց չի հետաքրքրում: Արտաքին գործերի նախարար Էլի Քոհենն ասել է, որ այդ քայլը կնշանակի ահաբեկչության հաղթանակ, իսկ վարչապետ Բենիամին Նեթանյահուն ասել է, որ «հպարտ» է, որ արգելափակել է Իսրայելի կողքին պաղեստինյան պետության ստեղծումը, որը դաշնակիցների կողմից դիտվում է որպես կայուն խաղաղության նախապայման:

Նորագույն պատմության երկու օրինակներ՝ Հյուսիսային Իռլանդիան եւ Ադրբեջանը, զգուշացնում են, որ Իսրայելի պետության համար սա կարող է աղետալի սխալ հաշվարկ լինել…]

[...Լեռնային Ղարաբաղի հայերի օրինակը պետք է սթափեցնող լինի իսրայելցիների համար՝ հաշվի առնելով այն ուղին, որն ընտրել են Նեթանյահուն եւ նրա կառավարությունը։ Ավելի քան 30 տարի առաջ ես հայ գեներալի հետ կանգնած էի բարձրավանդակի գագաթին, եւ նա ցույց տվեց Արարատ լեռը Թուրքիայում եւ մինչեւ Սիրիա ձգվող այն տարածքները, որոնք ժամանակին պատկանում էին Հայաստանի թագավորությանը, բայց այժմ վերահսկվում էին մահմեդական թշնամիների կողմից: Իր առավելապես քրիստոնյա ազգը նա անվանեց «Կովկասի Իսրայել», որը շրջապատված է երբեմն ցեղասպան թշնամանքով եւ գոյատեւման համար պարտավոր է ապավինել զենքին:

Լուսանկարը` Gilad Sade

1992 թվականն էր։ Լեռնային Ղարաբաղում՝ հարեւան Ադրբեջանի տարածքում, որը դարեր շարունակ հիմնականում բնակեցված էր էթնիկ հայերով, պատերազմ էր։ Նրանք վիճարկում էին տարածքի ադրբեջանական վերահսկողությունը, քանի որ Խորհրդային Միության փլուզումից հետո ԽՍՀՄ պայմանական ներքին սահմանները հանկարծակի իմաստ ստացան: Ղարաբաղի հայերը ցանկանում էին կա՛մ անկախանալ, կա՛մ միանալ Հայաստանին, եւ 1994-ին ջախջախիչ ռազմական հաղթանակ տարան՝ Հայաստանի եւ նրա անվտանգության երաշխավոր Ռուսաստանի աջակցությամբ: Ապագան թվում էր ապահով նույնիսկ առանց քաղաքական կարգավորման, որը պետք է հետեւեր հրադադարին, որը Հայաստանը պարտադրել էր իր պարտված մրցակցին:

ԱՄՆ-ը եւ Հայաստանում որոշ մարդիկ, ներառյալ այն ժամանակվա նախագահ Լեւոն Տեր-Պետրոսյանը, անհանգստացած էին, որ այդ իրավիճակը կայուն չէ: Նրանք պնդում էին, որ Բաքվի հետ պետք է բանակցել երկարաժամկետ գործարքի մասին, քանի դեռ խաղաքարտերի մեծ մասը Երեւանի ձեռքում էր: Գաղափարն այն էր, որ հայերը, այդ թվում՝ Ղարաբաղում, պետք է ճանաչեն Ադրբեջանի ինքնիշխանությունը անկլավի նկատմամբ, փոխարենը Բաքուն կհամաձայներ միջազգային խաղաղապահների, Ղարաբաղից Հայաստան ցամաքային կամուրջի եւ անկլավի համար լայն քաղաքական ինքնավարությանը:

Փոխզիջման առաջարկների արդյունքում Տեր-Պետրոսյանը կորցրեց իր պաշտոնը: Նա առաջացրեց ազգայնականների, այդ թվում՝ ռազմաշունչ սփյուռքի զայրույթը, որոնց կարծիքով 1915 թվականին Օսմանյան Թուրքիայի կողմից իրականացված հայերի արտաքսման ու ցեղասպանության պատմությունից հետո անհրաժեշտ էր անդադար զգոնություն եւ ճնշում, որպեսզի դա երբեք չկրկնվի: Բացի այդ, ինչո՞ւ բանակցել, երբ Հայաստանը լիակատար հաղթանակել էր եւ վայելում էր տարածաշրջանի հեգեմոնի՝ Ռուսաստանի աջակցությունը։

Լուսանկարը` Gilad Sade

Այդ հարցի պատասխանն ակնհայտ դարձավ այս ամառ։ Ադրբեջանի նավթի եւ գազի հանքավայրերը տարիների ընթացքում կամաց-կամաց փոխեցին ուժերի հավասարակշռությունը՝ թույլ տալով ստեղծել եւ զինել բանակ, որը մեծապես գերազանցում էր այն, ինչ Հայաստանը կարող էր իրեն թույլ տալ: Մինչդեռ Ռուսաստանը հիասթափվեց Երեւանից ճիշտ այն ժամանակ, երբ վերակենդանացած Թուրքիան պատրաստակամություն հայտնեց սատարել թյուրքական Ադրբեջանին՝ անտեսելով Մոսկվայի կամ Վաշինգտոնի առարկությունները: Ադրբեջանը պատասխան հարված հասցրեց 2020 թվականին եւ վերականգնեց իր կորուստների մեծ մասը: Իսկ այս տարի, երբ Մոսկվան զբաղված էր Ուկրաինա ներխուժելով, հարձակման ընդամենը մեկ օր պահանջվեց՝ Ղարաբաղին ամբողջությամբ կապիտուլյացիայի ենթարկելու համար:

Էթնիկ հայերը գաղթեցին՝ վախենալով ադրբեջանցիների վրեժից, եւ այժմ հազիվ մի քանիսն են մնացել իրենց պապենական տներում: Իրադարձությունների այս ողբերգական շրջադարձը տեղի ունեցավ այն պատճառով, որ Հայաստանը, ըստ Միջազգային խաղաղության Կարնեգի հիմնադրամի ավագ գիտաշխատող Թոմաս դե Վաալի, զոհ գնաց «բացարձակ անվտանգության պատրանքին»։

«Ժամանակները փոխվում են, դաշինքները փոխվում են, ռազմական հավասարակշռությունը փոխվում է», - ասաց նա: Իսկ երբ դա տեղի է ունենում, դիվանագիտության համար արդեն ուշ է լինում:

Լուսանկարը` Gilad Sade

Ադրբեջանի հետ գալ համաձայնության, որն ընդունելի կլիներ երկու կողմերի համար, դժվար էր նույնիսկ այն ժամանակ, երբ առավելությունը Երեւանի մոտ էր:

Մեծ Բրիտանիան ցավոտ փոխզիջումների գնաց 1998 թվականին՝ Շին Ֆեյնը ղեկավարող Իռլանդիայի հանրապետական բանակի նախկին հրամանատարների հետ գործարք կնքելու համար: Խոչընդոտներն Իսրայելի եւ Պաղեստինի միջեւ երկու պետության լուծման համար ավելի մեծ կլինեն: Տարիների ձախողված խաղաղ բանակցությունները, հրթիռային հարձակումները եւ «Համաս»-ի հոկտեմբերի 7-ի ոճրագործությունները կոշտացրել են երկու կողմերի դիրքերը, այդ թվում՝ ընդդեմ երկու պետության հայեցակարգի: Իսկ Իսրայելը միշտ չէ, որ ռազմական գերակայություն կունենա եւ կվայելի գերտերության լիակատար աջակցությունը:

Պաղեստինցիներն ու իսրայելցիները միմյանցից հուսահատվելու պատճառներ ունեն, բայց ո՛չ կատաղությունը, ո՛չ հուսահատությունը քաղաքականություն չեն: Երեք քառորդ դար անց ոչ ոք չի գտել այլընտրանք երկու առանձին պետությունների ստեղծմանը, որն առաջարկում է խաղաղ գոյակցության թեկուզ փոքր հնարավորություն։

Բազմիցս ծաղրի ենթարկված երկու պետությունների գաղափարն առաջարկում է ոչ թե համատեղ կյանքի ուտոպիստական Շանգրի-Լա, այլ ամուսնալուծություն, որի նպատակն է վերջ դնել ծայրահեղականների սկզբունքորեն ցեղասպան երազանքներին: Այդ ամուսնալուծության պայմանները պետք է երաշխավորեն յուրաքանչյուր պետության անվտանգությունը մյուսի նկատմամբ եւ Գազայի կառավարումն ու ոստիկանությունը վերցնեն Համասի եւ Իսրայելի ձեռքերից: Դա հեշտ չի լինի, բայց փորձելն ավելի լավ է, քան այն, ինչին կհանգեցնեն Նեթանյահուի ջանքերը՝ ոչնչացնելու ոչ միայն Համասը, այլեւ պաղեստինցիների իրավունքներն ու հույսերը:

Թարգմանությունը՝ Մարիա Սադոյանի

Այս հոդվածը թարգմանվել եւ հրապարակվել է «Գալուստ Կիւլպէնկեան» Հիմնարկութեան աջակցությամբ: Հոդվածում արտահայտված մտքերը պարտադիր չէ, որ արտացոլեն «Գալուստ Կիւլպէնկեան» Հիմնարկութեան կամ Մեդիամաքսի տեսակետները: