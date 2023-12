Արգենտինայի նոր նախագահը եւ նրա «մտավոր հայր» Էդուարդո Էռնեկյանը

2023թ. դեկտեմբերի 11-ին տեղի է ունեցել Արգենտինայի նորընտիր նախագահ Խավիեր Միլեյի երդմնակալության արարողությունը: Ներկայացնում ենք նախքան Միլեյի ընտրվելը The Financial Times-ում հրապարակված The billionaire who backs Argentina’s Javier Milei - but not dollarisation հոդվածի հայերեն թարգմանությունը: Հոդվածագիրը պատմում է Խավիեր Միլեյի եւ արգենտինահայ գործարար Էդուարդո Էռնեկյանի կապերի մասին:

Արգենտինայի գործարար վերնախավը հիմնականում թերահավատորեն էր վերաբերվում հոկտեմբերին կայանալիք նախագահական ընտրությունների անակնկալ ֆավորիտին՝ ազատական Խավիեր Միլեյին, որը խոստացել էր «շղթայավոր սղոց» կիրառել պետության նկատմամբ եւ դոլարացնել տնտեսությունը:

Բայց մինչ Միլեյը շահում է հասարակ ընտրողներների սրտերը, նրան լուռ աջակցում է մի ականավոր ձեռնարկատեր՝ Էդուարդո Էռնեկյանը՝ «Corporación América» կոնգլոմերատի 90-ամյա սեփականատերը եւ Արգենտինայի չորրորդ ամենահարուստ մարդը:

Գործարարը, որն իր հարստությունը վաստակել է ԶԼՄ-ների եւ օդանավակայանների ոլորտում, 2008-2021 թվականներին եղել է Միլեյի ղեկավարը եւ վերջում նրան դարձրել իր ընկերության գլխավոր տնտեսագետը: Նրանց անձնական հարաբերությունները, ըստ վերլուծաբանների, առանցքային դեր են խաղացել 52-ամյա Միլեյի կյանքում, թեեւ հակաիշխանական թեկնածուն հազվադեպ է քննարկում իրենց կապը:

Էդուարդո Էռնեկյանը

Financial Times-ին տված հարցազրույցում Էռնեկյանը հաստատեց, որ վստահում է Միլեյին, բայց մեկ առանցքային վերապահումով. «Կարծում եմ՝ Միլեյը հոյակապ նախագահ կլինի: Բայց ես դոլար չեմ ուզում»,- ասաց նա։

Բազում ներդրողների անհանգստացնում է Միլեյի գլխավոր քաղաքականությունը. դոլարիզացնել տնտեսությունը Արգենտինայի քրոնիկ գնաճին վերջ տալու համար: Երկիրը քիչ տնտեսական կապեր ունի ԱՄՆ-ի հետ, իսկ արտարժույթի պահուստները վտանգավոր ցածր մակարդակի վրա են:

Էռնեկյանը դոլարիզացիան անվանում է Արգենտինայի խնդիրների «պարզեցում»։

«Զավեշտալի է անցնել դոլարի միայն այն պատճառով, որ մինչ այժմ չենք կարողացել կառավարել մեր արժույթը, - ավելացնում է նա: - Եթե կայունացնենք տնտեսությունը, ի՞նչ իմաստ ունի դոլարիզացիան»:

Մասնավոր խոսակցություններում բիզնես-ղեկավարները զգուշացնում են, որ Միլեյը՝ նախկին հեռուստատեսային մեկնաբանը, թերեւս կառավարելու հմտություններ չունի: Հիասթափությունից նա պարբերաբար բորբոքվում է, չունի համազգային կուսակցական կառույց եւ որդեգրել է ծայրահեղ «անարխո-կապիտալիստական» տեսլական, ըստ որի պետական դերերի մեծ մասը պետք է հանձնվի մասնավոր հատվածին:

Էռնեկյանն այդ գործարարների հետ համաձայն չէ. «Միլեյն իր էությամբ տնտեսագետ է, տեխնոկրատ», - ասում է նա: Բացի դոլարիզացիայից, Միլեյի տնտեսական ծրագրերը, որոնց թվում է պաշտոնը ստանձնելուց մի քանի ամիս անց բյուջեի հավասարակշռումը, «նորություն չեն, եթե դիտենք միջազգային տեսանկյունից, - ավելացնում է Էռնեկյանը: - Ես վստահ եմ, որ հենց նա կլինի ամենաշուկայամետը»:

Էդուարդո Էռնեկյանը (ձախից առաջինը) եւ Խավիեր Միլեյը (աջից երկրորդը) Լուսանկարը` Marcelo Capece/NA

Էռնեկյանի մի քանի նախկին գործընկերներ Միլեյի թիմի լավագույն անդամներն են, ներառյալ ներքին գործերի նախարարի եւ կաբինետի ղեկավարի հավանական թեկնածուները:

Էռնեկյանը ծնվել է Բուենոս Այրեսում 1932 թվականին՝ հայ գաղթականների ընտանիքում, աշխատել է ծնողների տեքստիլային բիզնեսում եւ 1980-ականների սկզբին սկսել է արգենտինական լրատվամիջոցներ գնել: Իր մեդիա-կայսրությունը նա վաճառեց, որպեսզի 1998-ին հիմնի օդանավակայանների ընկերությունների խումբը:

«Corporación América Airports» ընկերությունը գրանցվել է Նյու Յորքի ֆոնդային բորսայում 2018 թվականին եւ ներառում է 53 օդանավակայան։ «Corporación América»-ն ունի նաեւ էներգետիկայի, ենթակառուցվածքների, ագրոբիզնեսի եւ ֆինանսական ծառայությունների ստորաբաժիններ:

«Էլ Արմենիոն», ինչպես նրան անվանում են արգենտինական ԶԼՄ-ները, հայտնի է նաեւ իր բարեգործությամբ. օրինակ՝ 2004-ին նա կառուցել է Ֆոլկլենդյան պատերազմում զոհված արգենտինացի զինվորների քարե գերեզմանոցը Արեւելյան Ֆոլկլենդում: Արգենտինա-Մեծ Բրիտանիա հարաբերություններում իր ներդրման համար 2020 թվականին նա ստացել է Բրիտանական կայսրության շքանշան։

Վերլուծաբաններն ասում են, որ Արգենտինայի մյուս հաջողակ ձեռնարկատերերի պես՝ Էռնեկյանը հմտորեն կառուցում է հարաբերությունները տվյալ ժամանակի կառավարության հետ, օրինակ՝ 1990-ականներից պահպանել է Արգենտինայի օդանավակայանների ցանցի շահութաբեր կոնցեսիան:

Հակառակորդները պնդում են, որ մագնատի հետ կապով Միլեյը խախտում է Արգենտինայի քաղաքական դասի դեմ պայքարելու իր խոստումը:

«Էռնեկյանը Միլեյի մտավոր հայրն է. նա արգենտինացի ձեռնարկատիրոջ արքետիպ է, որն ապրում է քաղաքական դասի [կողմից շնորհված] արտոնություններով», - ասում է Խոսե Լուիս Էսպերտը՝ արգենտինյան տնտեսական ծայրահեղ աջ կուսակցության օրենսդիրը, որը 2020-2021 թվականներին կարճ ժամանակով Միլեյի հետ նույն կուսակցության անդամ էր:

Լրագրող Խուան Լուիս Գոնսալեսը, որը հետաքննում էր այս հարաբերությունները Միլեյի «El Loco» («Խենթը») վերնագրով կենսագրության համար, ասում է, որ Միլեյի շրջապատն ու «Corporación América»-ի անդամները համաձայն են, որ Էռնեկյանն է խրախուսել իր աշխատակցին մտնել քաղաքականություն, երբ 2010-ականների վերջին նա հայտնի դարձավ որպես հեռուստա- եւ ռադիոքննարկումների մասնակից եւ բարձրաձայնեց Արգենտինայի տնտեսության վատ կառավարման մասին:

Էռնեկյանի խոսքերով՝ իր աջակցությունը Միլեյին չի նշանակում նրա քարոզարշավի ֆինանսավորում:

Գոնսալեսն ասում է, որ Էռնեկյանի դերը «ավելի շատ սոցիալական դիրքի եւ դռներ բացելու» մեջ է՝ հավելելով, որ միլիարդատիրոջ մենտորությունն անձամբ կարեւոր է Միլեյի համար, որը ցածր միջին խավից էր եւ երկար տարիներ օտարված էր ծնողներից: «Նա առաջին խոշոր խաղացողն էր, որը գնահատեց Միլեյին», - ասաց նա:

ՀՀ նախագահ Վահագն Խաչատուրյանը եւ Խավիեր Միլեյը՝ երդմնակալության արարողության ժամանակ Լուսանկարը` ՀՀ նախագահի մամուլի գրասենյակ

Անցյալ ամիս Էռնեկյանը նստած էր Բուենոս Այրեսի հյուրանոցի ոսկեզօծ պարասրահում կայացած գագաթնաժողովի առաջին շարքում, երբ Միլեյը՝ գլխավոր խոսնակը, փորձեց իր կողմը գրավել հավաքված ղեկավարներին: «Ես զբաղվելու եմ նրանով, որ պետության ոտքը ձեր վզից բարձրանա... ազա՛տ լինեք», - բղավեց նա՝ զարմանքից բարձրացած հոնքերի ու խուլ ծիծաղի ներքո։

Էռնեկյանի եւ Միլեյի միջեւ կարելի է զուգահեռներ անցկացնել: Ոչ մեկը չի պատկանում այն դպրոցներին եւ սոցիալական ակումբներին, որոնք ձեւավորում են Արգենտինայի էլիտայի մեծ մասը: Երկուսն էլ ամուսնացած չեն եւ մոլի աշխատողներ են։ Երկուսն էլ հայտնի են իրենց դյուրաբորբոք բնավորությամբ: Նախկին գործընկերներն ասում են, որ Միլեյի ներկայությունը ընկերությունում հաճելի էր Էռնեկյանին:

«Նա շատ լավ աշխատակից էր, հոյակապ տեղեկացված ու հմուտ,- ասում է Էռնեկյանը, - Շատ լուրջ մարդ է։ Չափազանց ազնիվ, իսկ դա կարեւոր է»:

Այնուամենայնիվ, Էռնեկյանը հավանություն չի տալիս Միլեյի՝ որպես իր «Libertad Avanza» կուսակցության թեկնածուի պահվածքին, երբ նա, օրինակ, պոպուլիստական պերոնիստական կառավարության եւ աջ կենտրոնամետ ընդդիմադիր կոալիցիայի քաղաքական գործիչներին պիտակավորում է որպես «մարդասպաններ»՝ Արգենտինայի տնտեսության սխալ կառավարման պատճառով: «Նրանք մարդասպաններ չեն»,- ասում է Էռնեկյանը։

Հայ առաքելական եկեղեցու հետեւորդ Էռնեկյանը քննադատել է Միլեյին նաեւ այն ժամանակ, երբ նա Հռոմի պապին՝ Բուենոս Այրեսի նախկին արքեպիսկոպոս Ֆրանցիսկոսին, որը կարեւորում է սոցիալական արդարությունը, բնութագրեց որպես «չարի ներկայացուցիչ երկրի վրա»:

«Ֆրանցիսկոսը մի մարդ է, որին ես միանգամայն հարգում եմ, որը պայքարում է աշխարհում խաղաղություն հաստատելու համար», - ասել է գործարարը:

Խավիեր Միլեյը՝ երդմնակալության արարողության ժամանակ Լուսանկարը` ՀՀ նախագահի մամուլի գրասենյակ

Հոկտեմբերյան ընտրություններում հաղթողը կանգնած է Արգենտինայի տնտեսությունը կայունացնելու դժվարին խնդրի առջեւ: Կառավարությունը պայքարում է պարտքերի աճող կույտի հետ, պեսոն զուգահեռ բորսայական շուկաներում դոլարի նկատմամբ այս տարի կորցրել է արժեքի կեսից ավելին, իսկ կապիտալի վերահսկողության բարդ համալիրը հարվածել է արտահանմանը եւ օտարերկրյա ներդրումներին:

Էռնեկյանն ասում է, որ լուծումը «կտրուկ փոփոխությունների օգնությամբ ամեն ինչ վերահայտնագործելու» մեջ չէ, այլ առավել ավանդական տնտեսական քաղաքականություն որդեգրելու:

Նա ասում է. «Իմ [հիմնական] ցանկությունն է, որ ազգային արժույթը վերականգնվի, իսկ դրա համար անհրաժեշտ է հասկանալ, թե ինչ արժե քո արժույթը միջազգային շուկայում, այնուհետեւ աշխատել, աշխատել, աշխատել»:

Թարգմանությունը՝ Մարիա Սադոյանի

Այս հոդվածը թարգմանվել եւ հրապարակվել է «Գալուստ Կիւլպէնկեան» Հիմնարկութեան աջակցությամբ: Հոդվածում արտահայտված մտքերը պարտադիր չէ, որ արտացոլեն «Գալուստ Կիւլպէնկեան» Հիմնարկութեան կամ Մեդիամաքսի տեսակետները: