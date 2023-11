Ինչպես է Ուկրաինայի պատերազմը փոխում Կովկասը

Ներկայացնում ենք The Economost ամսագրի խմբագիր Արկադի Օստրովսկիի How the war in Ukraine is changing the Caucasus հոդվածի հայերեն թարգմանությունը:

Ռուսաստանի՝ Ուկրաինա ներխուժման կամ Իսրայելի վրա «Համաս»-ի հարձակման սարսափների եւ դրան հաջորդած հակամարտության հետ համեմատած՝ 2023-ի սեպտեմբերին Ադրբեջանի կողմից էթնիկ հայկական անկլավի՝ Լեռնային Ղարաբաղի դեմ մղված մեկօրյա պատերազմը գուցե վայրկենական բռնկում թվա: Ադրբեջանի եւ Հայաստանի միջեւ բռնությունների երկար շրջափուլի այս վերջին դրվագից հետո Ադրբեջանը վերահսկողության տակ առավ տարածաշրջանը, որը ԽՍՀՄ փլուզումից ի վեր ցանկանում էր անջատվել, եւ ստիպեց հայ բնակչության մեծ մասին փախչել:

Բայց այս կարճատեւ պատերազմը ընդամենը մի մասն է այն մեծ տեղաշարժի, որը փոխեց ուժերի հավասարակշռությունը նախկին Խորհրդային Միությունում եւ աշխարհում եւ դեռ կշարունակի փոխել 2024 թվականին: Լեռնային Ղարաբաղը առանցքային դեր է խաղացել ինչպես Խորհրդային Միության ստեղծման, այնպես էլ դրա տարրալուծման մեջ: Սա վերջին ջղաձգումն է այն համակարգի, որը Կովկասն այսպես թե այնպես կապված էր պահել Մոսկվային։

Մեկ դար առաջ, երբ բոլշեւիկները գրավեցին Կովկասը, նրանք Լեռնային Ղարաբաղը` հայոց պատմությամբ հարուստ հողատարածքը, տվեցին Խորհրդային Ադրբեջանին՝ որպես վարձատրություն ադրբեջանական նավթահանքեր մուտք գործելու համար: Յոթանասուն տարի անց, երբ Խորհրդային Միությունը թուլացավ, Լեռնային Ղարաբաղը պահանջեց վերամիավորվել Խորհրդային Հայաստանին։ Երբ 1991 թվականին կայսրությունը փլուզվեց, սկսվեց պատերազմը։ Հայաստանը Ռուսաստանի աջակցությամբ վերահսկողություն ձեռք բերեց ոչ միայն Լեռնային Ղարաբաղի, այլեւ Ադրբեջանի մեծ հարակից տարածքի վրա:

Լեռնային Ղարաբաղը դարձավ մեծամասնությամբ քրիստոնյա Հայաստանի համախմբման շարժառիթ, Ադրբեջանի համար՝ տրավմայի ու դժգոհության աղբյուր, իսկ Ռուսաստանի համար՝ ազդեցության լծակ: Թուրքիան, որը Ադրբեջանի կողքին կանգնած մեծամասնությամբ մահմեդական ազգ է, 1993 թվականին փակեց իր սահմանը Հայաստանի հետ՝ ավելի մեծ կախվածության մեջ դնելով Ռուսաստանից: 1998-ին ավելի ռազմատենչ եւ ավազակաբարո վարչակարգ, որը բաղկացած էր Լեռնային Ղարաբաղի հայ հրամանատարներից, գրավեց քաղաքական իշխանությունը Հայաստանում եւ է՛լ ավելի մերձեցավ Կրեմլին: Ռուսաստանը Հայաստանին տեսնում էր որպես կարեւոր հակակշիռ Վրաստանին, որը ձգտում էր դեպի Արեւմուտք։

Բայց 2018-ին հայ երիտասարդները դուրս եկան փողոց եւ քշեցին կոռումպացված, Մոսկվայի աջակցությունը վայելող ղարաբաղյան կլանը: 2020-ին Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը կանաչ լույս տվեց Ադրբեջանին եւ Թուրքիային՝ հետ վերցնելու Լեռնային Ղարաբաղի շուրջ տարածքները։ Բայց նա նաեւ զորք տեղակայեց Լեռնային Ղարաբաղում որպես «խաղաղապահներ»՝ պայմանականորեն հայերին պաշտպանելու, բայց իրականում ազդեցությունը պահպանելու համար:

Սակայն Ուկրաինայի դեմ պատերազմ սկսելուց ի վեր Պուտինին ավելի շատ մտահոգում էին Թուրքիայի եւ Ադրբեջանի հետ իր հարաբերությունները, քան աղքատ, ժողովրդավարական Հայաստանը: Նա թույլ տվեց Ադրբեջանին մաքրել Լեռնային Ղարաբաղը հայերից, որոնք ապավինում էին Մոսկվայի պաշտպանությանը։

Հայերին դավաճանելուց բացի՝ Ռուսաստանը հույս ունի շահարկել նրանց արտագաղթը եւ վարչակարգի փոփոխություն հրահրել Հայաստանում: Պուտինը նաեւ հույս ունի իր ոտքը պահել տարածաշրջանում՝ վերահսկելով Թուրքիան մայրցամաքային Ադրբեջանի հետ կապող միջանցքը, որը կարող է անցնել Հայաստանով:

Բոլոր խաղաքարտերը, սակայն, Ադրբեջանի ու Թուրքիայի ձեռքում են, եւ ոչ ոք չի ցանկանում անհարկի զիջումների գնալ Մոսկվային, հատկապես երբ նրա ազդեցությունը նվազում է։ Նրանք չեն ցանկանում նաեւ Արեւմուտքի կողմն անցնել: Փոխարենը ուզում են Կովկասում սեփական ուժային բազան ստեղծել։

Ռուսաստանի պատերազմի հետեւանքներից մեկը Թուրքիայի պես միջին տերությունների առաջխաղացումն է: Մյուսը հետխորհրդային աշխարհում Ռուսաստանի ազդեցության թուլացումն է:

Թարգմանությունը՝ Մարիա Սադոյանի

