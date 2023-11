Հայերը, Թուրքիան, Ռուսաստանը եւ Արեւմուտքը. հայացք 1891 թվականից

Ներկայացնում ենք 1891 թվականի ապրիլին ամերիկյան The Atlantic Monthly ամսագրում հրապարակված Սեմյուել Գրին Ուիլեր Բենջամինի The Armenians and the Porte հոդվածի հայերեն թարգմանությունը:

Հեղինակը 1883-1885 թվականներին ԱՄՆ առաջին դեսպանն էր Պարսկաստանում: Սեմյուել Գրին Ուիլեր Բենջամինը զբաղվել է նաեւ լրագրությամբ, լուսաբանել է Ղրիմի պատերազմը, հեղինակել է «Պարսկաստանը եւ պարսիկները» գիրքը:

Սեմյուել Գրին Ուիլեր Բենջամին (The Atlantic Monthly ամսագիր, 1891թ. ապրիլ)

Արեւելյան հարցն անցել է բազում ճգնաժամային փուլերով, սակայն հայերի ներկա անհանգիստ վիճակը կարող է ամենալուրջն ու դավադրականը դառնալ Թուրքիայի ամբողջականության եւ Եվրոպայի խաղաղության համար։ Ոմանց կողմից նսեմացված, մյուսների կողմից ուռճացված այս խռովությունը անկասկած հրահրվում է ականավոր, փառասեր եւ ունակ մարդկանց կողմից: Ազգային փոքրամասնություն լինելով հանդերձ՝ նրանք դեռեւս ի վիճակի են ներկայացնել իրենց պահանջները ամենայն լրջությամբ եւ հաճախ անպատիժ. քանզի նրանցից շատերը բնակվում են Թուրքիայից դուրս, իսկ ազատության իրենց ձգտումը խթանում է այն ազգերի քաղաքական գործունեությունը, որոնց մեջ նրանք հայտնվել են: Վերջին փաստը, համենայնդեպս, ստիպում է նրանց հորդորել Թուրքիայի իրենց հայրենակիցներին պահանջներ ներկայացնել եւ ընդդիմանալ ճնշումներին, ինչը, հավանաբար, կհանգեցնի բոլորովին հակառակ արդյունքների: Այս խռովությունը հատկապես մեծ նշանակություն է ստանում նաեւ այն պատճառով, որ Բեռլինի հայտնի պայմանագրում աներկբա ճանաչվել են հայ ժողովրդի իրավունքները եւ ներառվել է նրանց վիճակի բարելավման մասին դրույթ։ Անհերքելի է, որ Թուրքիան որոշ առումներով չի կարողացել իրականացնել այդ միջազգային պայմանագրով ստանձնած պարտավորությունները։

Սեմյուել Գրին Ուիլեր Բենջամինը

Սա առարկայական թեմա է։ Հայերի պահանջատիրության կարեւորագույն հիմնավորումը պետք է փնտրել Բեռլինի պայմանագրի 61-րդ հոդվածում։ Հայերը, որքան էլ արժանի լինեն, չեն կարող ապավինել Եվրոպայի օգնությանը, որպեսզի հասնեն իրենց նպատակներին, որոնց ձգտում են տարբեր զգացմունքային պատճառներով, ինչպես, օրինակ, Հունաստանը հասավ իր մեծ հեղափոխության ժամանակ՝ ստանալով մեծ տերությունների եւ բազմաթիվ ասպետական արկածախնդիրների արգասավոր օգնությունը։ Արվեստը, պոեզիան, մեծ մարդիկ, Հունաստանի հիասքանչ ռոմանտիզմն ու պատմությունը, որոնք ոգեւորել են թե՛ գիտնականներին, թե՛ զինվորներին՝ այս ամենը աշխարհին ոգեկոչեց օգնելու Հունաստանի: Որքան էլ հետաքրքիր են հայոց պատմության որոշ իրադարձություններ, ճշմարտությունն այն է, որ Հայաստանը չի գերում եւ երբեք չի գերել Եվրոպայի երեւակայությունը Հունաստանի պես: Հետևաբար` արտասովոր հաջողություն է, որ հայերը հիշատակվել են Բեռլինի պայմանագրում, քանի որ առանց դրա նրանք ապարդյուն փորձելու էին գրավել եվրոպական կառավարություններից որեւէ մեկի ուշադրությանը, բացառությամբ Ռուսաստանի, որը, սեփական պատճառներից ելնելով, մշտապես պատրաստ է միջամտել հօգուտ ճնշվածների, եթե նրանք իր հպատակները չեն:

Վերջին երկու հազար հինգ հարյուր տարիների ընթացքում, կամ այն պահից, երբ հայերը իրենց առասպելական ժամանակաշրջանից առաջին անգամ հայտնվեցին իրական պատմության տիրույթում, նրանք մեկուկես դարից էլ պակաս են հստակ քաղաքական անկախություն վայելել. ժողովրդի մի մասը նաեւ որոշակի անկախություն է պահպանել Հայաստանի առանձին շրջաններում՝ կարճ ժամանակահատվածներով։ Բայց նրանց պատմական գոյության մեծ մասը Պարթեւստանի, Պարսկաստանի եւ Հռոմի վասալական կախման մեջ էր։ Ժամանակ է եղել, երբ հայ կուսակալները միաժամանակ տուրք էին տալիս եւ՛ Հռոմին, եւ՛ Պարսկաստանին։ Հայերի արքայատոհմերը կա՛մ Արշակյաններ էին՝ պարթեւական գահի դաշնակիցներ, կա՛մ էլ եբրայեցի Բագրատունյաց տոհմից։

Դարեր շարունակ Հայաստանը բաժանված է եղել Պարսկաստանի, Թուրքիայի եւ Ռուսաստանի միջեւ։ Հին Հայաստանի սահմաններն էլ այնքան ճշգրիտ եւ հստակ գծված չեն, որպեսզի դրանք հեշտ լինի պատկերացնել կամ դրանց հիման վրա պետական գործիչը կարողանա հստակ պահանջներ ներկայացնել հին հայկական պետության վերականգնման համար, ի հակառակ Հունաստանի եւ հունական կղզիների հստակ սահմանների կամ պակաս հստակ՝ Եվրոպայում ազատագրված թուրքական նահանգների սահմանների։ Նման մանրամասները անկարեւոր չեն, երբ ժողովուրդն օգնություն է հայցում իր անկախությունը հաստատելու համար։ Դրանք էական են արտասահմանում ժողովրդական լայն խավերի հետաքրքրությունն արթնացնելու տեսանկյունից, որը չափազանց կարեւոր է կաբինետային խորհրդակցությունները ուղղորդելու եւ բանակների տեղաշարժը ապահովելու համար, երբ խոսքը գնում է իրական կամ ենթադրյալ աղետների ժամանակ ճնշվածներին օգնություն տրամադրելու մասին:

Այստեղ մենք կրկին տեսնում ենք Բեռլինի պայմանագրի 61-րդ հոդվածի արժեքը։ Փաստարկների պակասը հայերը կարող են լրացնել այդ պայմանագրում իրենց զետեղելով։ Դա նրանց հարաբերական կարեւորություն է տալիս, որի հույսը նրանք դժվար թե ունենային՝ որեւէ այլ պահանջ ներկայացնելով: Ճիշտ է, տերությունների մեծամասնությունը, ճանաչելով պայմանագրի բոլոր դրույթները, դեռեւս դժկամ է առանց ծայրահեղ անհրաժեշտության պարտադրել Պորտային կատարել այդ փաստաթղթի բոլոր կետերը, որովհետեւ նրանք գիտակցում են, թե ինչ դժվար է ղեկավարել ու բարեփոխել բազմաթիվ մրցակցող ազգություններից կազմված աստվածապետական կառավարությունը։ Նրանք նաեւ չեն ցանկանա խրախուսել Ռուսաստանին տեղադրելու ականներ, որով այն ուզում է պայթեցնել թուրքական կայսրությունը: Եվրոպային այդ կայսրությունը դեռ որոշ ժամանակ պետք է: Պայմանագրի սկզբունքները պահպանելով հանդերձ՝ նրանք հակված են վստահել Սուլթանի բարի կամքին եւ ավելորդ չշեշտադրել պայմանագրի տառը։

Ռուսաստանի հարցը բոլորովին այլ է։ Հոդվածը 61-ը կարող է շատ օգտակար լինել Ռուսաստանի համար, քանի որ որեւէ իրական կամ ենթադրյալ չարաշահման դեպքում հնարավորություն է տալիս մեղադրել թուրքական կառավարությանը, որ այն չի կատարել պայմանագիրը, որը Ռուսաստանն իսկ խախտել է՝ ամրացնելով Բաթումը: Քանի դեռ Ռուսաստանը իրականացնում էր իր ծրագրերը մարդասիրական քողի տակ, տերությունները չեն կարող բացահայտ մեղադրել նրան անազնվության մեջ կամ անտեսել, որ Ռուսաստանը հանդես է գալիս որպես հայերի ազատարար: Հենց այստեղ էլ մենք տեսնում ենք հայերի ներկա խռովության նենգ բնույթն ու ծանր հետեւանքները։ Հայերին օգնելու Ռուսաստանի քայլերը հավանական են, ինչն այդպես չէր բուլղարների հարցում, մինչդեռ ցանկացած փորձ՝ ստիպելու Թուրքիային տարածքային անկախություն տրամադրել, չափազանց վտանգավոր է այդ կայսրության գոյության համար:

Ինչ վերաբերում է նրան, թե ինչու են հայերը հորդորում վերականգնել իրենց ազատությունը, ապա ամենախաբուսիկ փաստարկն այն է, որ նրանք քրիստոնյա են եւ այդ նպատակին հասնելու համար պետք է ստանան քրիստոնյա աշխարհի միահամուռ աջակցությունը։ Նրանք պնդում են, որ քրիստոնյաները չպետք է ցանկանան տեսնել քրիստոնյաներին հեթանոսների եւ անհավատների հպատակության տակ: Նրանք արիական ծագում ունեն, պատկանում են հնդեվրոպական մեծ ընտանիքին եւ եղել են առաջին ազգերից (կամ, ինչպես իրենք են պնդում, հենց առաջին ազգը), որի միապետերն ընդունել են քրիստոնեությունը՝ մի փոքր ավելի վաղ, քան կրոնափոխվեց Կոստանդիանոս Մեծը: Նրանց դավանանքն ու հիերարխիան նման են Արեւելյան եկեղեցուն, բայց, ձեռնպահ մնալով Քաղկեդոնի Սինոդին մասնակցելուց եւ ընդունելով Հոր, Որդու եւ Սուրբ Հոգու առաջնության վերաբերյալ սեփական տեսակետը, նրանք հունական եւ հռոմեական կաթոլիկների կողմից դիտարկվում են որպես կասկածելի ուղղափառություն. գուցե անվերապահորեն դատապարտված չեն դժոխային կրակին հերետիկոսության համար, բայց համարվում են «վտանգավոր գծին» շատ մոտ կանգնած: Վաղ դարերում նրանք դաժան հալածանքների են ենթարկվել պարսիկ տիրակալների կողմից, իսկ տասնհինգերորդ դարում կատաղի պառակտումը բաժանեց ազգը երկու տարբեր եւ մինչ այժմ անհաշտ խմբերի: Ճիզվիտ միսիոներները ստիպել են հայ ազգի մոտ մեկ քառորդին անջատվել, եւ այդ ժամանակվանից ի վեր այդ աղանդավորների գործնական կենտրոնը Վենետիկում է, եւ նրանք պաշտպանված են կաթոլիկ տերությունների կողմից: Ներկայիս խռովությունը հիմնականում սահմանափակվում է այսպես կոչված «հին հայերով»:

Բողոքականները սովորաբար խոսում են հայերի մասին որպես անվանական քրիստոնյաների: Այդ տերմինը անպատեհ է, կարող է անհարկի կանխակալություն առաջացնել եւ նույնքան կիրառելի է ցանկացած այլ ժողովրդի նկատմամբ, որը ձեւի եւ արարողության կարեւորությունը չափազանցելու պատճառով էականը փոխարինել է ոչ էականով, ոգին՝ տառով: Յուրաքանչյուր աղանդ՝ լինի քրիստոնյա, բուդդայական, թե մահմեդական, լի է նման կիսամեռ-կիսակենդան երեւույթներով: Ինչ վերաբերում է Հայ Եկեղեցու ուղղափառությանը, ապա դա այն հարցն է, որի վերաբերյալ ոչ ոք դատելու հատուկ արտոնություն չունի։ Ոչ ոք իրավունք չունի ենթադրելու, որ միայն իրենք կարող են լուծել այդ նուրբ եւ խնդրահարույց հարցը, որը շփոթեցնում է ամենաիմաստուններին. հարցեր, որոնց վճռական պատասխանը կարելի է ստանալ միայն հաջորդ աշխարհում: Բավարար է հայերի պնդումը, որ իրենք քրիստոնյա են. Ռուս եկեղեցին լռելյայն ընդունում է դա։ Մի կողմից դատապարտելով հայերին որպես հերետիկոսների, մյուս կողմից այն ընդունում է նրանց քրիստոնեությունը եւ պարտավորվում պաշտպանել նրանց՝ պատճառաբանելով, որ քրիստոնյա են։

Ոմանք ընդգծում են Հայ եկեղեցու նահատակների սխրանքը, որպես ազգի հետ միաբանությունը պահպանելու եւ նրա պահանջատիրությանը հարգանքով վերաբերվելու լրացուցիչ փաստարկ, սակայն սա բոլորովին այլ խնդիր է եւ չպետք է ազդի հարցի լուծման վրա։ Քանզի յուրաքանչյուր ազգ եւ յուրաքանչյուր կրոն ունեցել է հերոսական նահատակներ՝ լինեն բուդդիստներ, մոգեր, իսլամականներ, թե քրիստոնյաներ: Բավական է, որ հայերը քրիստոնյա են, եւ այդ հարցում նրանց պնդումն արժանի է լուրջ դիտարկման՝ որպես ներկա խռովությունը կարգավորելու գործոն։ Կասկածից վեր է, որ բազում քրիստոնյա ժողովուրդների համար սա բավարար փաստարկ է հայերի անհապաղ ազատագրման օգտին:

Այնուամենայնիվ, ընդունելով, որ եթե սա բավարար պատճառ է բոլոր հպատակ քրիստոնյա ցեղերի ազատագրման համար, ապա հայերն էլ իրավունք ունեն օգտվելու դրանից, մենք պնդում ենք, որ քաղաքական քննարկումներում անհրաժեշտ է ձերբազատվել կրոնական հարցից. ազգային կամ ռասայական խնդիրներ լուծելիս պետական այրերը չպետք է հաշվի առնեն կրոնը: Աշխարհն ավելի ու ավելի կրթված է դառնում, ավելի վեհ գաղափարներով է առաջնորդվում, ավելի մարդասեր է եւ ավելի հանդուրժող ու քրիստոնյա՝ տեսականորեն եւ գործնականում: Բնականաբար, սրան պետք է հետեւի եկեղեցու եւ պետության բացարձակ տարանջատման սկզբունքի առավել լայն կիրառումը. յուրաքանչյուրը պետք է զբաղվի իր գործով, մեկն առաջնորդի խիղճը, մյուսը՝ գործադրի քաղաքացիական իշխանությունը։ Ճնշվածները պետք է ազատություն պահանջեն ոչ թե այն պատճառով, որ պատկանում են այս կամ այն աղանդին, այլ որովհետեւ բոլորը հավասարապես պետք է օգտվեն բնական իրավունքներից:

Իռլանդացիները, օրինակ, պետք է հասկանան, որ իրավունք ունեն անկախություն ստանալու, քանի որ ձգտում են դրան ոչ թե որպես հռոմեական կաթոլիկներ, այլ միայն որպես նույն հողը ժառանգող եւ զբաղեցնող մարդիկ: Քաղաքացիական, այլ ոչ թե կրոնական շահերի ընդհանրությունն է ստեղծում ազգը։ Հայերն ավելի հիմնավոր սկզբունքների վրա հիմնված համակրանքի կարժանանան, եթե պահանջեն իրենց իրավունքները հայ լինելու պատճառով, այլ ոչ թե նրա համար, որ իրենց կառավարիչները մահմեդական են: Դա է միակ օրինական հիմքը, որի վրա կարելի է ազգային իրավունքների օրինագիծ հաստատել: Կարեկցանքը ճնշվածների նկատմամբ պետք է շնորհվի հանուն ընդհանուր մարդասիրության, ոչ թե ընդհանուր հավատքի:

Այս տեսակետից մենք պնդում ենք, որ թուրքերը նույնքան իրավունք ունեն իշխելու քրիստոնյաներին, որոնց նվաճել են իրենց ռազմական հանճարով, որքան անգլիացիները՝ կառավարելու Հնդկաստանի մահմեդականներին: Ավելին. ըստ հաստատված օրենքի, որը սահմանում է ամենաառողջի գոյատեւումը եւ ամենաուժեղի իշխանությունը՝ փոքրագույն միջատից մինչեւ մեծագույն մարդը, օրենք, որը միշտ կգործի այս աշխարհում, Թուրքիան իշխելու անվիճելի իրավունք ունի, մինչեւ ավելի ուժեղը չխլի այդ իրավունքը: Թուրքիան նույնքան իրավունք ունի կառավարելու հույներին կամ հայերին, որքան Պրուսիան, Ավստրիան կամ Ռուսաստանը իրավունք ունեն ճնշելու Լեհաստանը, Ֆրանսիան՝ ենթարկելու Ալժիրը, կամ Միացյալ Նահանգները՝ պոկելու Տեխասը Մեքսիկայից: Վիճարկել թուրքերի՝ տարածքներ պահելու եւ այնտեղ տիրելու իրավունքը նշանակում է հակառակվել այն օրենքներին, որոնց վրա մշտապես հիմնվել են կայսրությունները, եւ կասկածի տակ դնել քրիստոնյա աշխարհի յուրաքանչյուր ազգի իրավասությունը: Հետեւաբար այն, որ հայերը ազատություն են պահանջում՝ հիմնավորելով, որ իրենց կառավարիչները այլ դավանանքի են կամ իրավունք չունեն իրենց տիրելու, քանի որ այդ իրավունքը ձեռք է բերվել նվաճման հետեւանքով, հասկանալի է, բայց ողջամիտ հիմք չի տալիս այլ երկրների միջամտության համար։

«Բայց, - պնդում են հայերը, - մենք ծայրահեղ ճնշված ենք թուրքերի կողմից»։ Եթե սա ճիշտ է, ապա շատ ուժեղ փաստարկ է շարունակվող խռովության օգտին: Որո՞նք են փաստերը: Ցավով պետք է ընդունել, որ այդ ժողովրդի ներկա վիճակը բավականին ծանր է։ Նրանք ստիպված են ծանր հարկեր վճարել եւ հաճախ ենթարկվում են մայրաքաղաքից հեռու գտնվող անսկզբունքային կառավարիչների գիշատչությանը: Փոքր Ասիայի արեւելքում բնակվողները ենթարկվում են նաեւ քրդերի վայրի ասպատակություններին։ Եթե ակնհայտ լիներ, որ հայերին առանձնացնում են, որպես նման բռնությունների առարկա, նրանց հատկապես են ատում, կամ նրանց հալածում են ավելի, քան քրիստոնյա աշխարհի այլ ժողովրդի, ապա քրիստոնյա աշխարհը պետք է իրոք մեկ մարդու պես ոտքի կանգնի, տապալի թուրքին իր գահից եւ աշխարհի բոլոր ծայրերից եկած հայերին հավաքելով՝ վերահաստատի նրանց Հայկական բարձրավանդակում եւ հնարավորություն տա լուծել իրենց ազգային գոյության խնդիրը։ Բայց սա շատ հեռու է ճշմարտությունից: Ինչ վերաբերում է քրդերին, նրանք անհնազանդ, խռովարար, դավաճան եւ դաժան են եղել դեռ այն ժամանակներից, երբ Քսենոփոնը անցավ նրանց միջով, եւ այդպիսին են մեր օրերում։ Նրանք երբեք լիովին չեն ենթարկվել։ Առաջին գործերից մեկը, որ պետք է ձեռնարկեր նոր Հայաստանը, կլիներ հպատակեցնել այս քրդերին, եւ դա հայերի խիզախության ու ռազմական հմտության լավ փորձություն կլիներ: Ոչ ոք Սուլթանից ավելի ուրախ չէր լինի՝ Քրդստանի սանձարձակ լեռնականներին քաղաքակիրթ ու ընտելացված տեսնելով։

Սուլթան Աբդուլ Համիդը

Ինչ վերաբերում է թուրք պաշտոնյաների ճնշումներին, ապա հայտնի փաստ է, որ նրանք մարդկանց չեն հարգում։ Նրանց համար նշանակություն չունի՝ հույներ են հպատակները, հրեաներ, հայեր, թե թուրքեր: Բոլորն էլ քիչ թե շատ ենթակա են ճնշումների, որոնք բխում են աղքատ երկրում մեծ հարկեր հավաքագրելու անհրաժեշտությունից: Գանձարանը պետք է լցվի մեծ բանակ ապահովելու համար, որի թիվը կարող էր զգալիորեն կրճատվել, եթե Պորտայի քրիստոնյա հպատակները դադարեին իրենց տեւական խռովությունները, իսկ Ռուսաստանը, որն արդեն աշխարհի կեսի տերն է, այլեւս չփափագեր ընդլայնել իր ընդարձակ կալվածքը:

Հայերը ճնշված չեն այն աստիճանի, ինչ որոշ քրիստոնյա ազգեր: Նրանք ազատություն ունեն գնալու եւ գալու երբ, որտեղ եւ ինչպես կցանկանան, սովորել արտերկրում ու ձեռք բերել առաջընթացի եւ ազատության բոլոր ժամանակակից գաղափարները: Նրանք պարտավոր չեն ծառայել բանակում, ինչը հսկայական անձեռնմխելիություն է տրամադրում։ Անշուշտ, նրանք հատուկ հարկ են վճարում այս արտոնության համար. բայց նրանցից քանի՞սն են պատրաստ այս հարկի փոխարեն կյանքի լավագույն տարիները վատ վարձատրվող ծառայության զինվորագրվել եւ ժամանակ առ ժամանակ փամփուշտներով խոցվելու հնարավորության ենթարկվել: Թուրքերից շատերը պատրաստ են տալ իրենց ունեցվածքի կեսը՝ զինապարտությունից խուսափելու համար:

Հայերը օգտվում են նաեւ առեւտրի եւ բիզնեսի բոլոր ազատություններից, եւ քանի որ ըստ էության առեւտրական ժողովուրդ են, սա փոքր առավելություն չէ: Հայերը հիմնականում եղել են կայսրության բանկիրները, եւ Թուրքիայի ամենամեծ կարողություններից մի քանիսը դիզել են այդ ազգի անհատները: Եթե համեմատենք մարդկանց, շատ հավանական է, որ հայերի միջեւ բաշխված հարստության միջին չափը հավասար լինի կամ գուցե գերազանցի թուրքերի հարստությունը:

Հարկ է նաեւ հիշել, որ այս ժողովուրդը Թուրքիայում վայելում է շատ ավելի մեծ կրոնական ազատություն, քան ենթադրում է հանրությունը: Ճիշտ է, վերջերս կառավարությունն արգելեց տպագրել ծիսական գրականությունը եւ դարեր շարունակ այնտեղ հրատարակված որոշ գրքերը։ Դա հանգեցրեց Կոստանդնուպոլսի պատրիարքի (կամ Կաթողիկոսի) հրաժարականին։

Բայց նա վերականգնվեց իր պաշտոնում, ինչը վկայում է այդ գարշելի հրամանի փոփոխության կամ չեղարկման մասին: Դրա պատճառը թուրքերի ծայրահեղ զայրույթն ու մտավախությունն են՝ կապված հայերի խռովության հետ։ Սուլթանը բարյացակամ է հայերի նկատմամբ եւ քաջ գիտակցում է, որ նրանց ենթադրյալ բողոքների պատճառը նրանց նկատմամբ խտրականություն կիրառելու կառավարության մտադրությունը չէ: Կրթյալ խավի հայերը տառապում են Թուրքիայում մամուլի խիստ գրաքննությունից։ Բայց այստեղ էլ մասամբ իրենք են մեղավոր։ Բազում օտարազգի ու տեղացի բանսարկուները, որոնք մշտապես լարում են իրավիճակը եւ ամեն միջոց օգտագործում Թուրքիայում անկարգություններ հրահրելու համար, ստիպում են կառավարությանը, իր կամքին հակառակ, պաշտպանել մամուլը։ Ինքնապաշտպանությունը բնության առաջնային օրենքն է, իսկ անսահմանափակ մամուլը հնարավոր է միայն լիարժեք զարգացած ներկայացուցչական իշխանության օրոք: Անգամ Ֆրանսիան այս հարցում անթերի չէ։ Եթե այս խռովությունները դադարեին, մամուլի գրաքննությունը մեծապես կփոխվեր, եւ աստիճանաբար բազում բարեփոխումներ կներդրվեին, քանզի թուրքական կառավարությունը հակված է շատ ավելի լիբերալ լինել իր հպատակների նկատմամբ, քան Եվրոպայի որոշ կառավարություններ՝ իրենց հպատակների նկատմամբ: Կարծում ենք, որ եթե նրանք, ովքեր այժմ ձգտում են խաթարել Պորտայի եւ նրա հայ հպատակների միջեւ ջերմ հարաբերությունները, նայեն սահմանից այն կողմ՝ Ռուսաստանին, կբացահայտեն, որ ինչ էլ ասվի թուրքական տիրապետության դեմ, Ռուսաստանինը անսահմանորեն ավելի անարդար է։ Թուրքիան աստիճանաբար գնում է բարեփոխումների, մինչդեռ Ռուսաստանն արագորեն վերադառնում է ստրկությանը, ճնշումներին, ահաբեկչությանն ու անհանդուրժողականությանը, որոնց նմանը տեսել ենք մռայլ միջնադարում։

Բայց հաշվի առնելով այն ամենը, ինչ հայերը ներկայացնում են հանուն ազգային անկախության, ի՞նչ հեռանկար ունեն նրանք նման միջոցներով հասնելու իրենց նպատակին։ Բացարձակապես ոչ մի: Նրանք տոկուն, գեղեցիկ, փառասեր, սթափ, աշխատասեր եւ խնայող մարդիկ են. հանճարեղ չեն, գուցե, բայց չափազանց ողջամիտ: Լինելով ասիական ժողովուրդ եւ պահպանելով վաղ ասիական սովորույթներն ու բնավորության գծերը՝ նրանք, այնուամենայնիվ, ավելի են համակրում քաղաքային կյանքին եւ եվրոպական սովորություններին ու մտածելակերպին, քան ցանկացած այլ ասիացի: Սակայն նրանք լայնորեն սփռված են: Թվով չորս միլիոնից ոչ ավելի են, որոնցից, հավանաբար, մեկ միլիոնը հռոմեական կաթոլիկներ են, որոնց չի հետաքրքրում նոր Հայաստան ստեղծելը, եւ չկա մի տեղ, որտեղ հայերը բնակչության զգալի թիվ կազմեն, որը հավասար է տեղանքի մյուս բնակչությանը: Նրանք ցրված են ողջ թուրքական կայսրությունում։ Շատերը Ռուսաստանի եւ Պարսկաստանի հպատակներն են։

Կոստանդնուպոլսում եւ Զմյուռնիայում ավելի քան երեք հարյուր հազար հայեր կան, բայց նույնիսկ այնտեղ թուրքերը զգալիորեն գերազանցում են նրանց: Հայերը պատերազմող ժողովուրդ չեն, ինչը չի նշանակում, որ ոգու եւ քաջության պակաս ունեն. բայց անիմաստ է հերքել, որ նրանք զինվորների ազգ չեն: Այդուհանդերձ, եթե նրանցից մեկ-երկու միլիոնը կենտրոնացած լիներ լեռնային վայրում, ինչպես չերքեզները, լիովին զինված, կազմակերպված եւ մարտունակ, նրանք պատշաճ ճակատ կդառնային հարձակման դեմ, եւ կպահեին իրենց դիրքերը այնքան ժամանակ, մինչեւ ակնածանք եւ օգնություն չստանային դրսից, ինչպես եղավ հույների դեպքում իրենց հեղափոխության ժամանակ։ Բայց հայերի մեջ նման իրավիճակ ամենեւին չկա։

Նրանք կազմում են Թուրքական կայսրության բնակչության հազիվ ութերորդը, եւ հայտնվել են ռազմասեր ժողովրդի մեջ, որի լավ զինված եւ պատրաստված բանակն ունակ է Եվրոպայի ցանկացած զորքը գերազանցող զինվորական հատկանիշներ դրսեւորել: Աշխարհը չի մոռացել, թե ինչպես Օսման փաշան կանգնեցրեց ողջ ռուսական բանակը Պլեւնայում, եւ ստիպված եղավ ի վերջո զիջել, երբ ռուսական ոսկին մտավ որոշ պաշտոնյաների գրպանները, եւ նրանք կարողացան հետ պահել օգնական ուժերը: Հարցը հետեւյալն է. ի՞նչ կարող են ակնկալել հայերը օսմանացիների ուժեղ բազկի դեմ առանց օգնության: Նրանք ամբողջությամբ կկործանվեն, իսկ թուրքերը կարդարացվեն, քանի որ ջախջախել են հայերին, որպեսզի նրանք այլեւս չապստամբեն, իսկ յուրաքանչյուր կայացած իշխանություն իրավունք ունի պաշտպանվելու հանուն բոլորի շահերի: Ավելին, ցանկացած ժողովրդի կամ խմբակցության կողմից հանցագործություն է ապստամբություն սկսելը եւ հասարակական անդորր խաթարելը, եթե հաջողության ողջամիտ հույս չկա: Այս դեպքում նման հույսի ամենաչնչին հիմք անգամ չկա, եւ միակ արդյունքը կլինի մեծ արյունահեղությունը եւ սրված զգացմունքները։

Մնում է, սակայն, մեկ այլ հնարավորություն. կարելի է դիմել եվրոպական տերությունների միջամտությանը, քանի որ Բեռլինի պայմանագրով նրանք արդեն ճանաչել են հայ ժողովրդի արդարացի, եթե ոչ օրինական, իրավունքը: Բայց հասկանալի պատճառներով հավանական չէ, որ նրանցից որեւէ մեկը, բացի Ռուսաստանի, ներկայում կանի ավելին։ Եթե պարոն Գլադստոնը իշխանության լիներ, Անգլիան կարող էր ավելի դրական միջամտություն առաջարկել. բայց այդ պետական գործչի ազդեցությունը արտաքին հարաբերություններում խիստ թուլացել է նրա վերջին վարչակազմի օրոք Անգլիայի հեղինակության անկման պատճառով։ Խիստ անարդար կլիներ նաեւ ստիպել Թուրքիային ազատել Հայաստանի իր մասը, եթե Պարսկաստանն ու Ռուսաստանը հայերին չզիջեն այդ երկրի իրենց բաժինը: Հայաստանի մեկ երրորդին տիրապետելու Թուրքիայի իրավունքը հավասար է այդ երկու կառավարությունների իրավունքին, իսկ նրա իշխանությունը, մեղմ ասած, նույնքան բարեգութ է, որքան Ռուսաստանինը։

Օգնության հայցը, որը հայերն ուղղում են Եվրոպային, այսպիսով հանգում է այն պարզ փաստին, որ միայն ու միայն Ռուսաստանից է կարելի նման օժանդակություն ակնկալել. Ռուսաստանը միայն սպասում է կանչին ու ժամին: Ամենուր Ռուսաստանի գործակալներ են, որոնք խռովության եւ ապստամբության են հրահրում հայերին: Ռուսաստանը փափագում է, տենչում է այն օրը, երբ իր խարդավանքների արդյունքում հայերը ոտքի կկանգնեն թուրքերի դեմ։ Հաստատելով իրենց իրավունքները եւ անխուսափելի արյունահեղությամբ ճնշելով խռովություններն ու ապստամբությունները՝ թուրքերն այնուհետեւ Ռուսաստանին կտրամադրեն այն casus belli-ն, որը նա ծրագրել էր եւ որի համար սահմանին ճամբարել են նրա բարեպաշտ լեգեոնները:

Առաջին արդյունքը կարող է լինել հայերի ազատագրումը եւ ժամանակավոր հայկական փոքր պետության ստեղծումը Սուրբ Ռուսաստանի հոգատար պաշտպանության ներքո։ Բայց ի վերջո Ռուսաստանն արագ կկլանի այդ պետությունը՝ օգտագործելով ամենաչնչին պատրվակը։ Սերբիայի եւ Բուլղարիայի դիրքը, որոնք մոտ են Ռուսաստանը հսկող տերություններին եւ ի վիճակի են մանեւրելու ի վնաս իրեն, թույլ չտվեց, որ այդ ուժը կուլ տա իրենց, ինչպես մտադրված էր՝ երեսպաշտորեն պայքարելով Թուրքիայից իրենց ազատագրման համար: Ռուսաստանի հավերժ ինտրիգները այդ երկրներում ցույց տվեցին իրենց աներկբա ուժը բոլորին, բացառությամբ նրանց, ովքեր վճռականորեն չեն ցանկանում տեսնել այն: Բայց Ասիայում նման փաստարկները ոչ մի կշիռ չունեն, եւ հայերը, ցավալիորեն, շուտով կհասկանան, որ անկախ պետության արտոնությունը կրկին վայելելու իրենց հույսը պետք է հետաձգվի մինչեւ Ռուսական կայսրության անկումը:

Այս հարցում, ինչպես տեսնում ենք, պետք է հաշվի առնել երկու կետ. թուրքական կառավարության իրավունքները, որոնք նույնքան հիմնավոր են, որքան ցանկացած այլ կառավարության իրավունքները, որոնք նվաճման արդյունքում տարածքներ եւ հպատակներ են ձեռք բերել (իսկ այդ իրավիճակում են գրեթե բոլոր կառավարությունները) եւ հայության իրավունքներն ու ձգտումները։ Չի կարելի ակնկալել, որ թուրքերը կհրաժարվեն իրենց իրավունքներից, ինչպես եւ ցանկացած այլ կառավարող ժողովուրդ. դա վտանգավոր նախադեպ կդառնա եւ գործնականում հավասարազոր կլինի հարակիրիի: Բայց Պորտան վատ չէ տրամադրված իր հայ հպատակների նկատմամբ, եւ ներկայիս չարաբաստիկ խռովություններն ու խարդավանքները հաշվի չառնելով՝ կարող է հետագա զիջումների գնալ:

Սըր Սթրաթֆորդ Քենինգը

Լորդ Սթրաթֆորդ դե Ռեդքլիֆը, որն առավել հայտնի է որպես Սըր Սթրաթֆորդ Քենինգ, այս դարում Անգլիայի եւ, հավանաբար, Եվրոպայի ամենակարող դիվանագետն էր եւ ամենահեռատես պետական գործիչը: Անգլիան բազում պատճառներ ուներ ողբալու նրա կորուստը: Նա լավ էր ճանաչում թուրքերին, գնահատում էր նրանց լավ հատկանիշները ոչ պակաս, քան վատը։ Նա նաեւ Թուրքիայի քրիստոնյաների եւ եբրայեցիների իրական եւ մեծահոգի բարերարն էր։ Հենց այն պատճառով, որ նա տեսնում էր այդ ազգերի արժանիքներն ու իրավունքները, նա կարողացավ համոզել Սուլթանին 1856 թվականին հրապարակել բարեփոխման հայտնի կանոնադրությունը կամ հավասար իրավունքների մասին օրինագիծը, որը կոչվում էր Հաթթի-Հումայուն: Թեեւ նրա խոստացած բարեփոխումների ամբողջական կատարումը որոշ չափով հետաձգվեց (մասամբ անպիտան բանագնացների պատճառով, ինչպիսին է սըր Հենրի Բուլվերը), հիմքեր չկան եզրակացնելու, որ Պորտան երբեւէ ցանկացել է չեղարկել օրինագծի դրույթները։ Թուրքիայի գործերի ցանկացած անկեղծ եւ խելացի դիտորդ պետք համաձայնվի, որ այդ երկրում շատ ուղղություններով միանգամայն վճռական առաջընթաց է գրանցվել, եւ միտումը բարենպաստ է։ Ներկայում Թուրքիային ամենից շատ անհրաժեշտ է հեռու մնալ օտարերկրյա միջամտությունից:

Այդ չափազանց հետաքրքիր եւ առաջադեմ ժողովրդի՝ հայերի լավագույն ընկերները չեն կարող չզգալ, որ ամենաիմաստուն ճանապարհն է, հետեւաբար, չափավորությամբ եւ համբերությամբ հաստատել modus vivendi իրենց եւ կառավարության միջեւ եւ ամեն ինչ անել՝ վերականգնելու վերջինիս վստահությունն իրենց հավատարմության եւ ենթակայության նկատմամբ։ Այդպիսով նրանք կարող են աստիճանաբար ավելի շատ պաշտոններ ձեռք բերել եւ, ի վերջո, իրենց համար առանձնացնել որոշակի գավառ՝ Սուլթանին ստորադաս հայ կառավարչի ենթակայության տակ։ Նմանատիպ փորձը հաջողությամբ փորձարկվել է կայսրության այլ մասերում: Մնացածը կգա ժամանակին՝ ամենազոր Նախախնամության ծրագրերի հասունացման հետ: Բայց եթե հայերը թույլ տան տաքարյուն կամ անսկզբունքային խառնակիչներին իրենց բացահայտ ապստամբության մղել, անպայման ահռելի տառապանքներ կկրեն, երբ թուրքերը հստակորեն հասկանան իրենց նպատակը: Եթե նրանց հաջողվի հասնել Թուրքական կայսրության անկմանը, իրենք էլ կընկնեն ազգային բնաջնջման անդունդը՝ կլանվելով Ռուսական կայսրության մեջ՝ դրանից բխող բոլոր աղետներով։

Թուրքերը աշխարհի ամենավատ եւ ամենադաժան ժողովուրդը չեն, ինչպես ներկայացվում է: Հայերն էլ ամենաճնշված մարդիկ չեն: Նրանք էներգիա եւ ընդունակություն ունեն։ Եթե այս հատկանիշներին ավելացնեն համբերության իմաստությունը, Բախտը վերջապես կժպտա նրանց:

Թարգմանությունը՝ Մարիա Սադոյանի

Այս հոդվածը թարգմանվել եւ հրապարակվել է «Գալուստ Կիւլպէնկեան» Հիմնարկութեան աջակցությամբ: Հոդվածում արտահայտված մտքերը պարտադիր չէ, որ արտացոլեն «Գալուստ Կիւլպէնկեան» Հիմնարկութեան կամ Մեդիամաքսի տեսակետները: