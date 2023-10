Ռեպորտաժ Մեղրիից, որի վրա «աչք է դրել» Ադրբեջանը

Ներկայացնում ենք The Washington Post թերթի թղթակից Ֆրանչեսկա Էբելի After Nagorno-Karabakh, Azerbaijan eyes a strategic strip of Armenia հոդվածի հայերեն թարգմանությունը:

Ֆրանչեսկա Էբել

Հայաստանի հարավում գտնվող Մեղրիի հին երկաթուղային կայարանի մոտ մի ժանգոտ շոգեքարշ, որի վրա Խորհրդային Միության խամրած խորհրդանիշն է, կանգնած է ռելսերի վրա՝ ասես դեռ սպասում է ուղեւորներին, որոնք վաղուց էլ չեն գալիս:

Կայարանի անխնամ բակը եւ խարխուլ սպասասրահները ժամանակին լի էին հայերով, ադրբեջանցիներով եւ հյուրերով Խորհրդային Միությունից, որոնք ճանապարհորդում էին Բաքվի եւ Երեւանի կամ Մոսկվայի եւ Թեհրանի միջեւ: Համեստ սրճարանում թեյ ու խորտիկներ էին վաճառում, իսկ ամռանը կառամատույցի վրա մրգավաճառները խուրմա ու նուռ էին վաճառում, որոնք աճում էին ձորափի այգիներում:

Լուսանկարը` Seeds of Armenia

Մեղրին ռազմավարական խաչմերուկում է, որտեղ մուտք գործելու համար մրցում են տարածաշրջանի տերությունները՝ ներառյալ Ադրբեջանը, Իրանը, Թուրքիան եւ Ռուսաստանը, եւ մտավախություն առաջացնում, որ այն շուտով կարող է հայտնվել նոր պատերազմի կենտրոնում:

Արաքս գետից եւ Իրանի սահմանից հյուսիս գտնվող Մեղրին շրջապատված է ադրբեջանական տարածքով: Արեւելքում բուն Ադրբեջանն է, որի սահմանը Հայաստանի հետ 1991 թվականից փակ է: Մոտ վեց մղոն դեպի արեւմուտք Նախիջեւանն է՝ դեպի ծով ելք չունեցող ադրբեջանական էքսկլավը, որը Բաքուն վաղուց երազում է միացնել իրեն: Նախիջեւանի մի հատված սահմանակից է Թուրքիային:

Մեղրին եւ Հայաստանի Սյունիքի մարզի մյուս շրջանները Ադրբեջանն անվանում է «Զանգեզուրի միջանցք»։ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիեւը եւ այլ պաշտոնյաներ այս միջանցքի բացումը բնութագրում են որպես առանցքային նպատակ, որը ուշադրության կենտրոնում է նրանից հետո, երբ Բաքուն վերստին գրավեց երկար ժամանակ վիճելի Լեռնային Ղարաբաղի տարածքը:

Զանգեզուրի միջանցքը վերջին օղակն է երկար, հնարավոր է՝ չափազանց շահութաբեր Արեւելք-Արեւմուտք երթուղու կամ «Միջին միջանցքի», որը Չինաստանն ու Կենտրոնական Ասիայի երկրները Ադրբեջանի միջոցով կապելու է Թուրքիային:

Լեռնային Ղարաբաղում կարճատեւ պատերազմից հետո Երեւանը խոստացել է բացել տրանսպորտային երթուղիները դեպի Բաքու՝ որպես 2020 թվականի զինադադարի պայմանագրի մաս։ Սակայն այդ ժամանակից ի վեր հայ պաշտոնյաները հրաժարվում են՝ ասելով, որ նման պայմանավորվածությունը, ըստ էության, կնշանակի Հայաստանի տարածքի օկուպացիա:

Դավաճանված Մոսկվայի կողմից, որը չկարողացավ կանխել Ադրբեջանի ռազմական գործողությունը Լեռնային Ղարաբաղում՝ Հայաստանն այժմ ցանկանում է լիովին վերահսկել երթուղին։ Եվ Երեւանն այլեւս չի ցանկանում, որ դրանում ներգրավված լինեն Մոսկվայի անվտանգության ուժերը, որոնք 1970-ականներից հսկում են Մեղրիի սահմանները:

Լուսանկարը` Seeds of Armenia

Մինչդեռ Ադրբեջանը ճնշում է գործադրում Երեւանի վրա՝ նպատակ ունենալով վերաբացել Բաքվից Նախիջեւան սովետական հին երկաթուղին, ինչպես նաեւ ավտոմոբիլային մայրուղին: Բաքուն արդեն սկսել է երթուղու ենթակառուցվածքների կառուցումը:

Ալիեւն ազդարարել է, որ Բաքուն ուժ կկիրառի միջանցքը գրավելու համար, եթե 2020 թվականի գործարքը չպահպանվի։ «Մենք կիրագործենք Զանգեզուրի միջանցքը՝ անկախ նրանից՝ կուզի Հայաստանը, թե ոչ»,- ասել է նա 2021 թվականին:

«Կարծում եմ՝ բռնության սպառնալիքը շատ իրական է», - ասում է Արտաքին հարաբերությունների գերմանական խորհրդի Հարավային Կովկասի փորձագետ Շտեֆան Մայսթերը: «Ադրբեջանցիները առավելապաշտական մոտեցում ունեն… Եթե կարողանան վերցնել, կվերցնեն»:

Carnegie Europe-ի ավագ գիտաշխատող Թոմաս դե Վաալն ասում է, որ կան «Արեւելք-Արեւմուտք երթուղու երկու մրցակցող տեսլականներ». Արեւմուտքն աջակցում է Հայաստանին, իսկ Ադրբեջանը, Ռուսաստանն ու Թուրքիան միասնաբար են գործում:

«Առավել հավանական է, որ Բաքուն եւ Մոսկվան համատեղ ամեն տեսակի ճնշում կգործադրեն Հայաստանի կառավարության վրա, որպեսզի ստիպեն ընդունել իրենց ծրագիրը», - ասում է դե Վաալը:

Թուրքիան եւ Ռուսաստանը, որոնք կշահեն Հայաստանի տարածքով տրանսպորտային կապերի ընդլայնումից, աջակցում են Ալիեւի ծրագրերին։ Ռուսաստանը հատկապես ցանկանում է, որ այս հարավային ճանապարհը շրջանցի արեւմտյան պատժամիջոցները։ Մոսկվան օգտագործում է Ադրբեջանը նավթի վաճառքը շարունակելու համար՝ ի հեճուկս ներմուծման արգելքներին եւ «Յոթնյակի» կողմից համակարգված գնային շեմի ռեժիմին:

Սակայն Իրանը` Հայաստանի հզոր դաշնակիցը եւ նրա միակ բարեկամական հարեւանը, կտրականապես դեմ է նախագծին՝ հակառակվելով Հայաստանի հետ սահմանի ցանկացած փոփոխությանը: Առաջարկվող ծրագիրը կխոչընդոտի, նույնիսկ կվերացնի երկու երկրների միջեւ ազատ առեւտուրն ու երթեւեկությունը: Անցյալ ամիս Ադրբեջանի կայծակնային հարձակումը Լեռնային Ղարաբաղի վրա, որը ստիպեց տարածաշրջանի ավելի քան 100 000 էթնիկ հայ բնակիչներին փախչել, մտավախություն է առաջացրել, որ Բաքուն, որը սաստկացրել է իր հարձակողական հռետորաբանությունը, կարող է ուժ կիրառել տարանցիկ միջանցքի վեճում իր ուզածին հասնելու համար։

Լուսանկարը` Seeds of Armenia

Հենց Ադրբեջանի եւ Հայաստանի միջեւ պատերազմն էր պատճառը, որ փակվեց Մեղրիի կայարանը: Լավագույն խորհրդային տարիներին կայարանը 70 աշխատակից ուներ։ Հայ եւ ադրբեջանցի բնակիչները ապրում էին կողք կողքի։ Մի տարի նույնիսկ Մեղրիի քաղաքապետի տեղակալը ադրբեջանցի էր:

Սակայն 1992-ին, երբ Հայաստանն ու Ադրբեջանը պատերազմում էին Լեռնային Ղարաբաղի համար, վրեժխնդիր հարձակումները ահագնացան: Մի խումբ ադրբեջանցիներ առեւանգեցին Նախիջեւանով անցնող Երեւան-Կապան գնացքը եւ մեկ շաբաթ պատանդ պահեցին հիմնականում հայ ուղեւորներով լի 12 վագոն։

Պաշտոնական բանակցությունները փակուղի մտան, եւ մեղրեցի մի խումբ տղամարդիկ գործն իրենց ձեռքը վերցրին: Մագլցելով բարձր լեռնային արահետներով դեպի ռադիոլոկացիոն կայան՝ նրանք կաշառեցին մի ռուս սահմանապահի, որպեսզի թույլ տա՝ անցնեն Նախիջեւան։ Այնուհետեւ, ռուսների կերպարանքով ծպտված, նրանք առեւանգեցին տեղացի մի տղամարդու՝ ադրբեջանցի պաշտոնյայի ազգականին, որին փոխանակեցին 14 պատանդ ուղեւորների հետ։ Ավելի ուշ Բաքուն եւ Երեւանը ուղեւորափոխադրումների պաշտպանության մասին համաձայնագիր ստորագրեցին։

Հաջորդ տարի, սակայն, լուրեր տարածվեցին, որ ադրբեջանցիները հյուսիսում հայ ուղեւորներով ավտոբուս են առեւանգել: Մեղրիի կայարանի մոտ հավաքվեց կատաղած վրիժառու հայ բնակիչների ամբոխը: Կարծելով, որ Բաքուն խախտել է պայմանավորվածությունը, կայանի փոխտնօրեն Արման Դավթյանը կանգնեցրեց գնացքը։

«Ես հերթապահին հրաման տվեցի կանգնեցնել եկող գնացքը,- պատմում է Դավթյանը՝ ժպիտը բերանի անկյուններում,- եւ դրանով ուր որ է՝ միջազգային ճգնաժամի պատճառ էի դառնալու»:

Երկօրյա բանակցություններից հետո, համոզվելով, որ տեղացիները ուղեւորներին չեն դարանակալի, գնացքը շարժվեց կայարանից՝ վերջիններից մեկը, որ մեկնեց Մեղրիից: Կայարանը փակվեց մի քանի ամիս անց՝ 1993-ին, Բաքվից Նախիջեւան տանող ողջ գծի հետ։

Լուսանկարը` Seeds of Armenia

Չնայած երկաթուղու մռայլ պատմությանը, Դավթյանը, որը 25 տարի աշխատել է կայարանում, ցանկանում է, որ այն վերաբացվի:

«Որպես երկաթուղու աշխատող, իմ անկեղծ կարծիքն այն է, որ դա ավելի շատ բխում է Հայաստանի շահերից, քան Ադրբեջանի»,- ասաց նա։ «Մեր տնտեսության համար դա շատ կարեւոր կլինի»:

Մեղրիի քաղաքապետ 40-ամյա Բագրատ Զաքարյանն ասում է, որ տեղական իշխանությունները պատրաստ կլինեն վերագործարկել հին երկաթուղին:

«Մենք հասկանում ենք դա անելու անհրաժեշտությունը, եւ դա ձեռնտու է նաեւ մեզ»,- ասում է Զաքարյանը։ «Մենք չենք կարող ընդդիմանալ ողջ աշխարհին։ Եթե փոխզիջումների չգնանք, մարդիկ երես կթեքեն մեզանից»։ Այդուհանդերձ, նրա խոսքով, Հայաստանին անհրաժեշտ են որոշակի երաշխիքներ։ «Հակառակ դեպքում Բաքուն քիչ-քիչ ավելի շատ բան կվերցնի»:

Բայց, նրա խոսքով, ընդհանուր մայրուղին ռիսկային է:

«Հնարավոր չէ, որ մարդիկ կիսեն ճանապարհը նրանց հետ, ովքեր սպանել են իրենց երեխաներին կամ հարազատներին», - բացատրում է նա: «Իսկ եթե մարդիկ ցանկանան վրե՞ժ լուծել: Սա անվտանգության խնդիր է»:

Շատ մեղրեցիներ իրոք թերահավատորեն են վերաբերվում տրանսպորտի վերաբացման ծրագրերին:

«Ես չեմ ուզում, որ այս երկաթուղին վերաբացվի: Մենք այստեղ հանգիստ ապրում ենք առանց դրա։ Ես չեմ վստահում ադրբեջանցիներին»,- ասում է 63-ամյա թոշակառու Սիլվա Հովակյանը։

Լուսանկարը` Seeds of Armenia

Բանջարեղեն վաճառող 70-ամյա Մարատ Խաչատրյանը լավ է հիշում գնացքի հին գիծը: Իր հայրենի Կապանից Երեւան հասնելը 12 ժամ էր տեւում։ Այդ օրերին գնացքը անցնում էր Նախիջեւանով, եւ, Խաչատրյանի խոսքով, ադրբեջանցիները երբեմն քարեր էին նետում պատուհաններին։

«Մի անգամ նստած էի վագոնում, եւ մի քար կոտրեց պատուհանն ու անցավ անմիջապես կողքովս. սարսափելի էր», - հիշում է նա: «Դրանից հետո միշտ հեռու էի նստում պատուհաններից»: «Թեեւ այն ժամանակ պատերազմ չկար, կոմունիստական կանոններ ու հասարակություն էր, բայց ատելությունը շատ էր», - ավելացնում է Մարատը:

«Ես երկաթգիծ չեմ ուզում։ Մեզ դա պետք չէ. Ադրբեջանցիները կարող են կանգ առնել Մեղրիում եւ անել այն, ինչ ուզում են», - մտավախություն ունի նա:

Սակայն Բաքուն պնդում է, որ այս մտավախություններն անհիմն են: Մեծ Բրիտանիայում Բաքվի դեսպան Էլին Սուլեյմանովն ասում է, որ նրանք, ովքեր վախենում են Ադրբեջանի ռազմական գործողություններից, ապրում են «պարանոյիկ երազների աշխարհում», եւ Ադրբեջանը ռազմական նպատակներ չունի Հայաստանի տարածքում։

Մինչդեռ կայարանի նախկին փոխտնօրեն Դավթյանն ասում է, որ քաղաքականությունը չպետք է արգելափակի տարանցումը։ «Այո՛, ադրբեջանցիներից ամեն ինչ սպասելի է»,- ասում է Դավթյանը։ «Բայց կան ազգեր, որոնք դարերով թշնամիներ են եղել, բայց տրանսպորտային կապեր ունեն: Մենք պետք է հավատանք միջազգային իրավունքին եւ կարգին»։

