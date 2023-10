Արցախի հայերի էթնիկ զտումը ու աշխարհի արձագանքը. հարցեր ու պատասխաններ

Ներկայացնում ենք ԱՄՆ Արտաքին հարաբերությունների խորհրդի (CFR) ավագ գիտաշխատող Դէվիդ Ջ. Շեֆերի Ethnic Cleansing Is Happening in Nagorno-Karabakh. How Can the World Respond? հոդվածի հայերեն թարգմանությունը:

Դէվիդ Ջ. Շեֆեր

Ադրբեջանի Լեռնային Ղարաբաղ անկլավի էթնիկ հայ բնակչությունը՝ առավելապես քրիստոնեական համայնքը հիմնականում մուսուլմանական երկրում, անհավանական արագությամբ էթնիկ զտման է ենթարկվում: Վերջին շաբաթվա ընթացքում Լեռնային Ղարաբաղի մոտ 120 000 էթնիկ հայերից գրեթե բոլորը փախել են Հայաստան: Այս արտագաղթին նախորդեցին ադրբեջանական բանակի հետ բախումները, որոնց հետեւանքով զոհվեց ավելի քան չորս հարյուր մարդ, այդ թվում՝ խաղաղ բնակիչներ: Վերսկսված հակամարտությունը ապացուցում է, որ էթնիկ հայերի հալածանքները կանխելու տարիների դիվանագիտական ջանքերը ձախողվել են, իսկ իրավիճակը միջազգային իրավունքի գործիքներով լուծելու տարբերակները սահմանափակ են:

Ի՞նչ է էթնիկ զտումը

Հայաստանի կառավարությունը Ադրբեջանին մեղադրել է Լեռնային Ղարաբաղում էթնիկ զտումների մեջ։ «Էթնիկ զտում» տերմինը տարիների ընթացքում տարբեր կերպ է սահմանվել, սակայն ՄԱԿ-ը այն նկարագրում է որպես «նպատակային քաղաքականություն, որը մշակվել է մեկ էթնիկ կամ կրոնական խմբի կողմից՝ մեկ այլ էթնիկ կամ կրոնական խմբի խաղաղ բնակչությանը բռնությամբ եւ ահաբեկչությամբ որոշակի աշխարհագրական տարածքներից հեռացնելու նպատակով»։ Էթնիկ հայերին սովի մատնելու մարտավարությունը, երբ Լեռնային Ղարաբաղի եւ Հայաստանի միջեւ այսպես կոչված Լաչինի միջանցքը ամիսներով շրջափակված մնաց, զուգորդված ադրբեջանական բանակի ահաբեկման հետ, հանգեցրեց հայերի արտագաղթի եւ առաջ բերեց էթնիկ զտման մեղադրանքը:

Թեեւ էթնիկ զտումները չեն սահմանվում որպես քրեական օրենսդրության հարց, դրա հատկանիշները մարդկության դեմ հանցագործություն են՝ որպես հալածանք եւ ցեղասպանության նախադրյալ: Երբ միջազգային քրեական տրիբունալները հետաքննում են դաժան հանցագործությունները, բազմաթիվ դեպքերում առաջնային եւ առանցքային են դառնում էթնիկ զտումների մասին հաղորդումները: Վերջին մի քանի տասնամյակներին էթնիկ զտման ամենահայտնի օրինակը 1990-ականների սկզբին Բոսնիա եւ Հերցեգովինայի մահմեդական բոսնիացի բնակչության բռնի տեղահանումն էր բոսնիացի սերբերի (ուղղափառ քրիստոնյա) եւ բոսնիացի խորվաթների (կաթոլիկ) ուժերի կողմից:

Էթնիկ զտումների բացահայտ հիշատակումը կարելի է գտնել նաեւ 2005 թվականին ՄԱԿ-ի Գլխավոր ասամբլեայի կողմից կոնսենսուսով ընդունված «Պաշտպանելու պատասխանատվություն» (Responsibility to Protect, R2P) սկզբունքում: R2P-ն նշում է, որ երկրները պատասխանատվություն են կրում սեփական բնակչությանը պաշտպանելու «ցեղասպանությունից, մարդկության դեմ հանցագործություններից, էթնիկ զտումներից եւ ռազմական հանցագործություններից»: Եթե կառավարությունը դա չի անում, ասվում է R2P-ում, ապա ՄԱԿ-ի Անվտանգության խորհուրդը կարող է օգտագործել իր լիազորությունը համաձայն ՄԱԿ-ի կանոնադրության՝ խաղաղ բնակչության վրա նման հարձակումները կանխելու եւ հակազդելու համար: Լեռնային Ղարաբաղի ներկայիս ճգնաժամում Անվտանգության խորհուրդը չի գործել համաձայն R2P-ի, քանի որ Ռուսաստանը, որպես Խորհրդում վետոյի իրավունք ունեցող հինգ մշտական անդամներից մեկը, անկասկած խոչընդոտելու էր դրան, քանի դեռ շարունակում է Ուկրաինայի դեմ հարձակողական պատերազմ է մղել:

Արդյո՞ք միջազգային դիտորդները կարող են դեր խաղալ

Կանխարգելման հնարավորությունը, ինչպես նաեւ էթնիկ զտումները խափանող միջոցները Լեռնային Ղարաբաղում սպառվել են: Միջազգային դիտորդներն արդեն ուշացել են վկայելու Լեռնային Ղարաբաղի էթնիկ հայերի ճակատագրի մասին: Անկլավ ժամանած ՄԱԿ-ի դիտորդները հաստատել են, որ գրեթե բոլոր էթնիկ հայերն արդեն գաղթել են Հայաստան։

Մոնիտորինգի պատմությունը տարածաշրջանում միանշանակ չէ: 2020-ին՝ անկլավի շուրջ հակամարտության վերսկսման ժամանակ, Ռուսաստանը խաղաղապահներ տեղակայեց Լեռնային Ղարաբաղում՝ նմանակելով տարիներ առաջ Եվրոպայի անվտանգության եւ համագործակցության կազմակերպության (ԵԱՀԿ) դիտորդների փոքր խումբը: Ռուսական զորքը, որը պետք է դե ֆակտո դիտորդական առաքելություն կատարեր, իրականում բացարձակ անարդյունավետ դուրս եկավ: Նրանք հրաժարվեցին միջամտել Լաչինի միջանցքի բացմանը եւ չկարողացան կանխել անկլավի վրա նոր հարձակումը:

Հնարավոր է նաեւ ԵԱՀԿ-ի կամ ՄԱԿ-ի դիտորդների տեղակայումը նոր մանդատի ներքո՝ Հայաստան-Ադրբեջան սահմանի պարեկություն իրականացնելու եւ երկրների զինված ուժերի միջսահմանային շարժումը կանխելու համար: Այդ նպատակով անհրաժեշտ է ադրբեջանական ուժերի բանակցված դուրսբերումը հայկական տարածքից, որը նրանք գրավել են 2021 եւ 2022 թվականներին, եւ վերադարձ միջազգայնորեն ճանաչված սահմաններին: Եթե այդ գաղափարն անիրագործելի լինի, երկու երկրները կարող են համաձայնել վեճը հասցնել Արդարադատության միջազգային դատարան, որը դատավճիռ կկայացնի:

Արդյո՞ք Ադրբեջանը էթնիկ հայերին պաշտպանելու պատասխանատվություն ունի

Ադրբեջանը պնդում է, որ Լեռնային Ղարաբաղում մնացած հայերի հետ կվերաբերվի այնպես, ինչպես ցանկացած այլ փոքրամասնության: Այդ խոստումը, ամենայն հավանականությամբ, մեծ վստահություն չի առաջացնի հայերի շրջանում:

Ադրբեջանը մի քանի բազմակողմ պայմանագրեր է ստորագրել, որոնցով պարտավորվել է կա՛մ բացահայտորեն պաշտպանել, կա՛մ հաշվի նստել փոքրամասնությունների իրավունքների հետ: ԵԱՀԿ-ի ազգային փոքրամասնությունների հարցերով գերագույն հանձնակատար Կայրատ Աբդրախմանովը կարող է խիստ մոնիտորինգ իրականացնել, թե արդյոք Ադրբեջանը պահպանում է կամ խախտում է Մարդու իրավունքների եվրոպական կոնվենցիան, Ազգային փոքրամասնությունների պաշտպանության շրջանակային կոնվենցիան եւ Քաղաքացիական եւ քաղաքական իրավունքների մասին միջազգային դաշնագիրը։ Տուժած էթնիկ հայերը կարող են Ադրբեջանի դեմ հայցեր ներկայացնել Մարդու իրավունքների եվրոպական դատարան՝ Եվրոպայի խորհրդի իրավական թեւը, մարդու իրավունքների կառույց, որի անդամ են եւ՛ Հայաստանը, եւ՛ Ադրբեջանը:

R2P-ի նկատմամբ իր հարգանքը ցույց տալու համար Ադրբեջանը պետք է կանխի էթնիկ զտումները, ներառյալ դրա հրահրումը էթնիկ հայերի դեմ: Թեեւ դա գուցե աներեւակայելի է՝ հաշվի առնելով Լեռնային Ղարաբաղում տեղի ունեցածը, ՄԱԿ-ը եւ այնպիսի ազդեցիկ դերակատարներ, ինչպիսիք են ԱՄՆ-ը, Թուրքիան եւ Եվրամիությունը, պետք է պնդեն դա Բաքվի հետ բոլոր դիվանագիտական փոխանակումների ժամանակ:

Արդյո՞ք պետք է լինի ճշմարտության եւ հաշտեցման հանձնաժողով

Լեռնային Ղարաբաղի էթնիկ հայերի եւ Ադրբեջանի մեծամասնությամբ մուսուլման բնակչության միջեւ երկարատեւ թշնամանք կա. այն բորբոքվել է 1990-ականների սկզբին դաժան պատերազմի եւ հայերի կողմից անկլավի եւ հարակից ադրբեջանական շրջանների օկուպացիայի պատճառով: Վերջին տարիների զինված բախումները եւ ջախջախիչ պարտությունը, որը էթնիկ հայերի մեծ մասին քշել է դեպի Հայաստանի տարածք, երկխոսություն են պահանջում: Հակառակ դեպքում Ադրբեջանի եւ Հայաստանի ապագա հարաբերությունները կձեւավորվեն դժգոհության եւ անվստահելիության մթնոլորտում:

Որպես սկիզբ՝ Եվրոպայի խորհուրդը պետք է ստեղծի ճշմարտության եւ հաշտեցման հանձնաժողով, որտեղ թե՛ պետական պաշտոնյաները, թե՛ սովորական քաղաքացիները կկարողանան խոսել իրենց դժգոհությունների ու ակնկալիքների մասին: Որպես տարածք, Լեռնային Ղարաբաղի ճակատագրին, ամենայն հավանականությամբ, այժմ հետադարձ չկա. այն կկլանվի Ադրբեջանի ազգային պետության մեջ: Բայց էթնիկ հայերը, ովքեր Լեռնային Ղարաբաղն իրենց տուն են կոչում, պետք է պահանջեն վերջ տալ հալածանքներին եւ ատելությանը: Հաշտեցման հանձնաժողովի հիմնասյուները պետք է լինեն հարգանքն ու արժանապատվությունը։ Հայաստանն ու Ադրբեջանը պետք է աշխատեն վերականգնելու դրանք իրենց ժողովուրդների մոտ եւ սկսեն ճշմարտությունը վերականգնող եւ պառակտող նախապաշարմունքները հաշտեցնելու նախաձեռնություններից: Արդարության եւ թափանցիկության միջեւ փոխզիջում պետք չէ, քանի որ երկուսն էլ կարող են արդյունքում հավասարակշռված լինել, ինչպես ապացուցվեց Սիերա Լեոնեում քաղաքացիական պատերազմից հետո:

Իսկ Միջազգային քրեական դատարա՞նը (ՄՔԴ)

Արդարադատություն հաստատելու համար կարելի է դիմել ՄՔԴ, որը կարող է հետաքննել եւ դատապարտել այնպիսի մեղադրանքները, ինչպիսիք են էթնիկ զտումը: Հոկտեմբերի 3-ին Հայաստանի խորհրդարանը վավերացրեց ՄՔԴ-ի Հռոմի ստատուտը եւ վավերացման փաստաթուղթը պաշտոնապես հանձնելուց երկու ամիս անց՝ հավանաբար 2023-ի դեկտեմբերի սկզբին, կդառնա ՄՔԴ անդամ։ Այս լուրը չողջունեց Հայաստանի վաղեմի (այժմ թուլացող) դաշնակից Ռուսաստանը, որի առաջնորդ նախագահ Վլադիմիր Պուտինը ՄՔԴ-ի կողմից մեղադրվել է Ուկրաինայում ռազմական հանցագործությունների մեջ եւ այժմ կարող է ձերբակալվել, եթե այցելի Հայաստան: Ադրբեջանը դատարանի անդամ չէ:

Հայաստանի անդամակցումը ՄՔԴ-ին կարող է իրավական պաշտպանության հզոր զենք լինել: Նույնիսկ նախքան պաշտոնապես ՄՔԴ-ի 124-րդ անդամ դառնալը, Հայաստանը կարող է անհապաղ ներկայացնել 12-րդ հոդվածի 3-րդ մասով սահմանված հատուկ հռչակագիրը, որն իրավասություն է տալիս դատարանին զբաղվել Լեռնային Ղարաբաղի էթնիկ հայերին Հայաստանի տարածք բռնի տեղահանելու հարցով: Այս տարբերակը նման կլինի ՄՔԴ-ի ներկայիս իրավասությանը այն դաժան հանցագործությունների նկատմամբ, որոնք կատարվել են Ուկրաինայի տարածքում (ՄՔԴ-ի անդամ չհանդիսացող երկիր): Ուկրաինան ներկայացրել է նման երկու դիմում, որոնց հիման վրա ՄՔԴ-ը պաշտոնական հետաքննություն է սկսել Ուկրաինայի իրավիճակի (եւ ռուս պաշտոնյաների) վերաբերյալ: Հետաքննությունը սկսվել է ՄՔԴ բազմաթիվ երկրների կողմից ուղղորդումներից հետո. իրադարձությունների նման ընթացքը հավանական հեռանկար է Լեռնային Ղարաբաղի հարցով Հայաստանին վնաս պատճառելու գործում։ Երբ Հայաստանի կարգավիճակը ՄՔԴ-ում հաստատվի, Ադրբեջանի քաղաքական եւ ռազմական առաջնորդները կարող են ընկնել ՄՔԴ իրավասության տակ՝ հանցագործության բնույթի պատճառով: Նման օրինակ է ռոհինջա փոքրամասնության բռնի տեղահանումը (էթնիկական զտումը) ՄՔԴ-ի անդամ Բանգլադեշի տարածք Մյանմարի (ՄՔԴ-ի անդամ չհանդիսացող երկիր) ռազմական ուժերի կողմից 2017 թվականին, երբ ՄՔԴ-ը հետաքննության ենթարկեց Մյանմարի պաշտոնյաներին:

Բաքուն կարող է օգտվել Լեռնային Ղարաբաղի հայաթափումից եւ հայկական տարածքում արագ ռազմական տեղաշարժվելով փորձել վերահսկել մուտքը դեպի Նախիջեւան՝ Իրանին սահմանակից Ադրբեջանի էքսկլավ: Բայց այժմ, երբ Հայաստանը պատրաստվում է միանալ ՄՔԴ-ին, Ադրբեջանի քաղաքական եւ ռազմական առաջնորդները կարող են հայտնվել ՄՔԴ-ի առջեւ՝ ագրեսիայի հանցագործության մեղադրանքով: Դրանով կարելի է բացատրել Հայաստանի խորհրդարանի արագ քայլը՝ վավերացնելու Հռոմի ստատուտը, որը վերաբերում է ոչ միայն էթնիկ հայերի ճակատագրին, այլեւ նպատակ ունի զսպելու ադրբեջանական ագրեսիան իր տարածքում:

Թարգմանությունը՝ Մարիա Սադոյանի

Այս հոդվածը թարգմանվել եւ հրապարակվել է «Գալուստ Կիւլպէնկեան» Հիմնարկութեան աջակցությամբ: Հոդվածում արտահայտված մտքերը պարտադիր չէ, որ արտացոլեն «Գալուստ Կիւլպէնկեան» Հիմնարկութեան կամ Մեդիամաքսի տեսակետները: