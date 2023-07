«Պատերազմն Ուկրաինայում կարող է վերջապես քայքայել ՀԱՊԿ-ը»

Ներկայանում ենք Business Insider պարբերականում հրապարակված Putin wanted his own version of NATO. Instead he has a failing alliance that has only made him look weaker since the invasion of Ukraine հոդվածի թարգմանությունը:

Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը 2002 թվականին ստեղծեց նախկինում Խորհրդային Միության մաս կազմող երկրներից բաղկացած նոր կազմակերպություն, որը շատերը համարեցին ՆԱՏՕ-ին մրցակից ստեղծելու փորձ:

Փորձագետների կարծիքով՝ Պուտինի նպատակն էր ստեղծել այնպիսի միություն, որը կներկայացնի Ռուսաստանի հզորությունը, կնմանակի ՆԱՏՕ-ին եւ կպահպանի Ռուսաստանի վերահսկողությունը իր անվանական դաշնակիցների նկատմամբ: Բայց Հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպությունը (ՀԱՊԿ) երբեք հզոր չի եղել, եւ դրա ճաքերը միայն խորացան, երբ 2022-ի փետրվարին Ռուսաստանը ներխուժեց Ուկրաինա:

- Չեմ կարծում, որ որեւէ մեկը այն շատ արդյունավետ կազմակերպություն համարեր, - Insider-ին ասել է Յեյլի համալսարանի Ռուսական, արեւելյան Եվրոպայի եւ եվրասիական ուսումնասիրությունների ծրագրի համահիմնադիր Թոմաս Գրեմը:

Պուտինը ցանկանում էր ՆԱՏՕ-ի իր տարբերակը

Դաշինքը ներկայում կազմված է Ռուսաստանից, Հայաստանից, Ղազախստանից, Բելառուսից, Ղրղզստանից ու Տաջիկստանից, որոնցից ոչ մեկը, բացի Ռուսաստանից, չի կարող ռազմական հզոր տերություն համարվել:

Կոլումբիայի համալսարանի նախկին խորհրդային երկրների փորձագետ Ալեքսանդր Քուլին ասում է, որ «ՀԱՊԿ-ն փորձել է ընդօրինակել ՆԱՏՕ-ի որոշ բաղադրիչներին», օրինակ՝ արագ արձագանքման ուժերին: Բայց, նրա խոսքերով, վերջին հակամարտություններն ու փոխվող ընկալումները «թուլացրել» են դաշինքը:

- Դաշինքի կարգավիճակը բարձրանում եւ իջնում է՝ կախված իր անդամների դժգոհություններից, - ասում է նա։

Ենթադրվում է, որ ՀԱՊԿ-ը պետք է գործի ՆԱՏՕ-ի պես, եւ մեկ անդամի վրա հարձակումը պետք է համարվի հարձակում բոլորի վրա, բայց դաշինքի գործունեությունը առայժմ ապացուցում է, որ այս սկզբունքը չի գործում: Դաշինքը «ասես ընթացքում է ձեւակերպում իր գործունեության շրջանակների, իր ճշգրիտ առաքելության կանոնները», - ասում է Քուլին:

Լուսանկարը` ՀՀ կառավարություն

Անցյալ տարի հարեւան Ադրբեջանի հետ սահմանային բախումների ժամանակ Հայաստանը օգնության կոչ արեց ՀԱՊԿ-ին, իսկ զորք չուղարկելու որոշումը զայրացրեց Հայաստանի վարչապետին։ Նիկոլ Փաշինյանը ՀԱՊԿ-ի արձագանքն անվանեց «վհատեցնող» եւ «չափազանց վնասող ՀԱՊԿ-ի իմիջին ինչպես մեր երկրում, այնպես էլ արտասահմանում»։ Ս.թ. մայիսին նա ասաց, որ Հայաստանը կարող է դուրս գալ դաշինքից, եթե դրա օգուտները իր երկրի համար չապացուցվեն:

Հզորություն ցուցադրելու Պուտինի ձախողված ջանքերը

Ըստ Քուլիի, ՀԱՊԿ-ի միջոցով Պուտինը ոչ թե փորձում է վերստեղծել Խորհրդային Միությունը, այլ ցուցադրել ռուսական հզորությունը: ՀԱՊԿ-ի պես կազմակերպություններ առաջնորդելով՝ Ռուսաստանը «նույնականացնում է ինքն իրեն որպես մեծ տերություն», - ասում է նա՝ հավելելով, որ Պուտինի կարծիքով «մեծ տերությունները դաշինքներ ու կազմակերպություններ են գլխավորում»:

Բայց խոսքը նաեւ վերահսկողության մասին է: ՀԱՊԿ-ը Մոսկվայի համար «հետխորհրդային տարածքը պահպանելու, դրա վրա ազդելու եւ այն վերահսկելու ուրույն գործիք է»:

Գրեմի խոսքերով՝ ՀԱՊԿ-ը նաեւ թույլ է տալիս Ռուսաստանին արդարացնել իր ռազմական ներկայությունն այս երկրներում, քանի որ կարելի է ասել, որ դա արվում է նրանց անվտանգության կարիքներից ելնելով: Պուտինը ցանկանում է հեռացնել տարածաշրջանից արեւմտյան զինուժը, եւ ՀԱՊԿ-ը ստեղծվել է որպես պատասխան Կենտրոնական Ասիայում արեւմտյան զինվորների ներկայությանը։

Սակայն երկու փորձագետներն էլ համամիտ են, որ ուժ ցուցադրելու համար ստեղծված դաշինքի խնդիրն այն է, որ երբ դաշինքի գործերը լավ չեն ընթանում, դուք ավելի թույլ եք երեւում:

Պուտինին թույլ ներկայացնել

ՀԱՊԿ անդամների բողոքները եւ Ռուսաստանի պատերազմը Ուկրաինայում ցրեցին դաշինքի հզորության պատրանքը, ասում են փորձագետները:

Լուսանկարը` ՀՀ կառավարություն

Քուլիի կարծիքով՝ դաշինքն ունի «հզորացնող» լինելու ներուժ, երբ գործում է, բայց փոխարենը ծանր բեռ է, երբ հակամարտություն կա, ինչպես այժմ: Նա հավելեց, որ թեեւ ՀԱՊԿ-ն «անվանապես ՆԱՏՕ-ի տիպի դաշինք է», նրա հարաբերություններն իր անդամների հետ իրականում թուլացրել են առաջնորդության այն դիրքը, որը Ռուսաստանը ցանկանում էր պատկերել:

Ռուսաստանն ուզում է ուժեղ երեւալ, ասում է Քուլին, «բայց գործնական առումով տեսանք, որ Ռուսաստանը չի կարողանում լուծել իր մի քանի անդամների անվտանգության իրական մտահոգությունները»:

Գրեմը տալիս է դաշինքի ամենադաժան գնահատականը. «Քանի՞ հոգի իրոք գիտի ՀԱՊԿ-ի մասին: Կամ ո՞ւմ այն իրոք հետաքրքրում»:

ՀԱՊԿ-ին չի հաջողվել հասնել իր նպատակներին

ՀԱՊԿ անդամները բազմիցս օգնություն են խնդրել դաշինքից, սակայն այն իրականում միայն մեկ անգամ է տրվել։

Քուլին մատնանշում է, որ ՀԱՊԿ-ը չմիջամտեց, երբ Հայաստանը վերջերս օգնություն խնդրեց, եւ դա ընդգծում է, որ Ռուսաստանը չի ցանկանում «տեղական վեճերում կողմնապահ լինել», նույնիսկ երբ ՀԱՊԿ անդամներն ակտիվորեն խնդրում են: Դա ցույց է տալիս, որ դաշինքը չի կարողացել գործել ՆԱՏՕ-ի նման:

- ՀԱՊԿ-ը ձգտում է դաշինք լինել, օգտագործում է դաշինքի լեզու եւ ՆԱՏՕ-ի տարբեր եզրույթներ, բայց երբ գալիս է գործելու ժամանակը, չի կարողանում իրականում պաշտպանել անդամների մեծ մասին իրենց ամենահրատապ անվտանգության սպառնալիքներից, - ասում է Քուլին: Դա ապացուցում է նաեւ, որ ՀԱՊԿ-ն «ակտիվորեն չի երաշխավորում իր անդամների անվտանգությունը», նկատում է Գրեմը։

Միակ դեպքը, երբ ՀԱՊԿ-ը միջամտեց, 2022 թվականի հունվարին էր. Ղազախստանի կառավարության խնդրանքով այն փոքր ռազմուժ ուղարկեց, երբ խռովարարները երկրի նոր ղեկավարություն պահանջեցին:

Լուսանկարը` ՀՀ կառավարություն

Խռովությունները կարճ ժամանակ անց ավարտվեցին, եւ փորձագետները փաստեցին, որ ՀԱՊԿ-ի ուժերը քիչ բան են արել եւ տեղում էին պարզապես կառավարությանը աջակցություն ցուցադրելու համար:

Քուլին ասում է, որ Ռուսաստանի գործողությունները ուսանելի էին. ոչ թե զորք մտցնել օգնելու երկրների պաշտպանությանը, այն օգնել «քաղաքական ռեժիմը պահպանելու գործում»:

Քուլիի խոսքերով՝ ՀԱՊԿ-ը արդյունավետ չի եղել նույնիսկ արեւմտյան զինուժը տարածաշրջանից հեռու պահելու առումով: Նա ասում է, որ ԱՄՆ-ը եւ ՆԱՏՕ-ի մյուս երկրները բացահայտորեն օգտագործում են Կենտրոնական Ասիայի երկրները որպես նյութատեխնիկական աջակցության կենտրոններ։

ԱՄՆ-ը շարունակում է ռազմաբազաներ ունենալ ՀԱՊԿ որոշ երկրներում դաշինքի ստեղծումից շատ անց, եւ Ռուսաստանի ջանքերը սահմանափակելու արեւմտյան ռազմական ներկայությունը «մեծ մասամբ անհետեւանք մնացին», - ասում է Քուլին:

ՀԱՊԿ անդամների մեծ մասը ռազմական առումով փոքր է

Դաշինքի խնդիրների մի մասը բխում է այն փաստից, որ դրա անդամները ռազմական առումով իրականում շատ փոքր են այն դեպքում, երբ ՆԱՏՕ-ն՝ ԱՄՆ-ի գլխավորությամբ, բաղկացած է աշխարհի ամենահզոր ռազմական ուժերից:

ՀԱՊԿ-ի դեպքում, ասում է Գրեմը, Ռուսաստանի եւ մյուս անդամների միջեւ տարբերությունը «ուղղակի ահռելի է», եւ դաշինքը չի կարող շատ բան անել «բացի այն, ինչին պատրաստ են իրենք՝ ռուսները»:

Քուլին նաեւ կասկածի տակ է դնում, թե իրականում որքան լրացուցիչ ուժ է տալիս դաշինքը Ռուսաստանին: Ռուսաստանը վերահսկում է այդ պետությունները, քանի որ դրանք փոքր են, թույլ եւ Ռուսաստանին ապավինելուց բացի պարզապես «շատ այլ տարբերակներ չունեն»:

Չնայած դրան, դաշինքն ակնհայտորեն թուլացավ այն բանից հետո, երբ Ռուսաստանը պատերազմ սկսեց Ուկրաինայում:

Լուսանկարը` REUTERS

Տաջիկստանի նախագահը 2022թ. հոկտեմբերին Պուտինից ավելի մեծ հարգանք պահանջեց, Ղազախստանն Արեւմուտքի հետ ավելի սերտ հարաբերություններ է ցանկանում եւ մերժեց Ռուսաստանի խնդրանքը՝ զորքեր ուղարկել ներխուժման սկզբում, Հայաստանի դառնացած բողոքներ է հղում:

Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը «կարծես հասել է իր սահմանագծին», - ասում է Քուլին։ - Նա պարզապես իրերն իրենց անունով է կոչում. «Եթե չես պաշտպանելու մեզ եւ շարունակես արդարանալ, ի՞նչ իմաստ ունի այս բանը»:

Ավելի վաղ փորձագետներն Insider-ին կարծիք էին հայտնել, որ Ուկրաինա ներխուժումը խաթարել է Ռուսաստանի՝ որպես տարածաշրջանային անվտանգության երաշխավորի համբավը եւ ընդգծել դաշինքում առկա տարաձայնությունները:

- Ներխուժումը բացահայտել է [ՀԱՊԿ-ի] թույլ կողմերը, բայց չեմ կարծում, որ գործառնական առումով այն ի սկզբանե առանձնապես արդյունավետ էր, - ասում է Քուլին:

Ռուսաստանի տարածաշրջանային հզորությունը թուլանում է

ՀԱՊԿ երկրները սերտ կապեր ունեն Ռուսաստանի հետ, այդ թվում՝ տնտեսական։ Սակայն տարածաշրջանային փոփոխությունները սպառնում են Ռուսաստանի ազդեցությանը։ Կենտրոնական Ասիայի «դինամիկան փոխվում է», ըստ Գրեմի. Չինաստանն ամրապնդում է իր դիրքերը եւ կարող է «խաթարել Ռուսաստանի ավելի լայն ազդեցությունը տարածաշրջանում»: Նրա կարծիքով՝ Թուրքիան մեծացնում է այնտեղ իր ազդեցությունը մասամբ այն պատճառով, որ Ուկրաինան շեղել է Ռուսաստանի ուշադրությունը: Իսկ ՀԱՊԿ երկրները «դրդապատճառ ունեն այլուր նայելու, ինչը Միացյալ Նահանգները կարող է օգտագործել, եթե այս պահին ցանկանա»:

- Մենք ռուսական ազդեցության դանդաղ քայքայման ականատեսն ենք, - կարծում է Գրեմն ու ավելացնում. - Դա տեղի կունենա շատ ու շատ տարիների ընթացքում:

Նա ասում է նաեւ, որ Ուկրաինայի պատճառով Պուտինը գնալով ավելի քիչ կկարողանա զբաղվել ՀԱՊԿ անդամների բողոքներով:

- Ռուսաստանը բախվում է մարտահրավերների ողջ նախկին խորհրդային տարածքում, եւ նրա ներգրավվածությունն Ուկրաինայում քայքայում է կարողություններն ու ռեսուրսները, որոնք անհրաժեշտ են դրանք արդյունավետորեն լուծելու համար, - նշում է նա:

Թարգմանությունը՝ Մարիա Սադոյանի

Այս հոդվածը թարգմանվել եւ հրապարակվել է «Գալուստ Կիւլպէնկեան» Հիմնարկութեան աջակցությամբ: Հոդվածում արտահայտված մտքերը պարտադիր չէ, որ արտացոլեն «Գալուստ Կիւլպէնկեան» Հիմնարկութեան կամ Մեդիամաքսի տեսակետները: