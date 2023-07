Հայ-ռուսական «մետաքսե ճանապարհ»՝ օգտագործված մեքենաների համար

Ներկայացնում ենք The Financial Times-ում հրապարակված Armenia: on the new silk road for goods to sanctions-hit Russia հոդվածի թարգմանությունը:

Հայաստանի երկրորդ քաղաքի՝ Գյումրիի ծայրամասում գտնվող մաքսատան շենքից ամեն ուղղությամբ շարքերով մեքենաներ են ձգվում։ Շատերի թափարգելը բացակայում է, մի քանիսի անվածածկոցները ջարդված են կամ դռները ամրացված են պոլիէթիլենով:

Մեքենաների արանքով ռուս երիտասարդներ են շրջում։ Նրանց համար Կովկասի այս անկյունը դարձել է բուռն ծաղկում ապրող առեւտրային ճանապարհի առանցքային կանգառ. օգտագործված մեքենաները ներմուծվում են Ռուսաստան, որտեղ դժվար է արեւմտյան ապրանքանիշի մեքենաներ գտնել Մոսկվայի կողմից Ուկրաինա լայնամասշտաբ ներխուժման հետ կապված պատժամիջոցների պատճառով:

- Այն, ինչ այստեղ տեսնում եք, Հայաստանում չի մնալու, - ասում է մի երիտասարդ՝ ցույց տալով շոգին տապակվող մեքենաների ծովը, - այս ամենը վերաարտահանվում է Ռուսաստան, մի մասը՝ Ղազախստան։

Հայաստանը ավտոմեքենա արտադրող չէ, բայց այս փոքրիկ երկրից մեքենաների արտահանումը դեպի Ռուսաստան կտրուկ աճել է անցյալ տարվա Ուկրաինա ներխուժումից հետո՝ 2022 թվականի հունվարին 800 000 դոլարից մինչեւ այս տարվա նույն ամսին՝ 180 միլիոն դոլարից ավելին:

- Ռուսաստանում բոլոր ավտոսրահները փակվել են՝ «BMW»-ն, «Audi»-ն, ամեն ինչ, - ասում է երիտասարդ արեւտրականը: Ինչպես Գյումրիի մաքսային տերմինալում աշխատող մյուս ռուսները, նա հրաժարվեց հայտնել իր անունը:

- Ցանկացած հարուստ մարդ, ով նախկինում կգնար ավտոսրահ ու մեքենա գներ, այլեւս չի կարող դա անել, - ավելացրեց նա: - Ուրեմն դիմում են մեզ կամ մեկ ուրիշին, որ մեքենա բերեն:

Մոտակայքում մեքենաներ տեղափոխող բեռնատարը լի է վնասված ու ջարդված «ֆորդ»-երով: Մաքսատան մոտ խանութների ցուցափեղկերին բրոքերները գովազդում են իրենց ծառայությունները. «Տրանսպորտային միջոցների գնում ԱՄՆ աճուրդներից», «Տեղափոխում Գյումրի փակ կոնտեյներով», «Վերարտահանում դեպի Ռուսաստան»:

Ավտոմեքենաները ամենավառ օրինակն են, սակայն Հայաստանից Ռուսաստան այլ ապրանքների արտահանումը նույնպես աճել է, ինչը 2022 թվականին հանգեցրել է երկու երկրների միջեւ առեւտրի գրեթե կրկնակի աճի։

Ռուս սպառողները դիմում են երրորդ երկրներին, որպեսզի գտնեն այն, ինչ կորցրել են արեւմտյան պատժամիջոցների եւ ընկերությունների հեռանալու պատճառով, եւ այնպիսի երկրներ, ինչպիսիք են Հայաստանը, Թուրքիան եւ Ղազախստանը հայտնվել են սպառողական ապրանքների առեւտրային նոր բանուկ ճանապարհի կենտրոնում:

Հայաստանում սա նպաստել է բուռն տնտեսական աճին, եւ համախառն ներքին արդյունքը 2022 թվականին աճել է ռեկորդային 13 տոկոսով, ինչը կրկնակի գերազանցում է նախորդ տարվա ցուցանիշը։

Բայց սա նաեւ հիասթափեցրել է արեւմտյան մայրաքաղաքները: Մարտին ԱՄՆ պաշտոնյաները Հայաստանը ներառել են այն պետությունների թվում, որոնք օգտագործվում են դեպի Ռուսաստան «արգելված ապրանքներ տեղափոխելու համար»: ԵՄ-ի վերջին պատժամիջոցների փաթեթում, որի նպատակն է կանխել պատժամիջոցների շրջանցումը երրորդ երկրների օգնությամբ, մեղավորների թվում են նաեւ Հայաստանում գործող կազմակերպությունները:

Հայաստանի կառավարությունը կտրականապես հերքում է այդ մեղադրանքը։ Պատժամիջոցների շրջանցման մասին տեղեկությունները «ոչ այլ ինչ են, քան ասեկոսեներ», ասել է մարտին վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ «Իրականությունը ճիշտ հակառակն է»:

«Հայաստանի ղեկավարությունը հստակորեն եւ հրապարակայնորեն հայտարարել է բոլոր ռիսկային ապրանքների առեւտուրը սահմանափակելու իր հանձնառության մասին», - ասում է ԱԳՆ-ն՝ հավելելով, որ սերտորեն համագործակցում է ԱՄՆ-ի ու ԵՄ-ի հետ եւ կազմել է ապրանքների ցանկ, որոնք կարող են օգտագործվել ռուս զինվորականների կողմից, որոնք այժմ գտնվում են հատկապես խիստ հսկողության տակ։

Ռուսների համար արտասահմանյան մեքենաները թանկարժեք թիրախ դարձան այն բանից հետո, երբ ԱՄՆ-ն արգելեց բոլոր մարդատար մեքենաների արտահանումը Ռուսաստան՝ եւ՛ օգտագործված, եւ՛ նոր: ԵՄ-ն էլ արագ արգելեց 50 000 եվրո արժողությամբ մեքենաների արտահանումը եւ վերջերս ընդլայնեց այդ ցուցակը՝ ներառելով երկու լիտր կամ ավելի շարժիչ ունեցող բոլոր ավելի մեծ մեքենաները:

Արտասահմանյան շատ ավտոմոբիլային ընկերություններ վաճառել են Ռուսաստանում իրենց գործարաններն ու փակել սրահները: Մի քանիսը նույնպես դուրս են եկել շուկայից, թեեւ արտահանման վերահսկողության ուղղակիորեն ենթակա չեն: Հարավկորեական «Hyundai»-ն դադարեցրել է գործունեությունը եւ նախատեսում է վաճառել իր ռուսական գործարանները:

Չինական մոդելները հասանելի են, բայց մասսայականություն չեն վայելում: Ռուսական մոդելները քիչ են, եւ դրանց արտադրությունը մեծապես տուժել է պատժամիջոցներից, որոնք զրկել են ավտոարտադրողներին բարձր տեխնոլոգիական գործիքներից: Երկրորդային շուկայում գները կտրուկ աճել են:

Մեքենաները հիմնականում ժամանում են ԱՄՆ-ից՝ Վրաստանի Փոթի սեւծովյան նավահանգստով, պատմում են բրոքերներն ու գնորդները: Մեծ մասը այնուհետեւ բերվում է Հայաստան՝ մաքսազերծվելու, քանի որ երկիրը Ռուսաստանի հետ մտնում է անմաքս առեւտրի միության մեջ:

Գյումրին առանցքային հանգույց է, որտեղից մեքենաները շարժվում են դեպի Ռուսաստան՝ կրկին հատելով Վրաստանի տարածքը:

- Այս համակարգը՝ ԱՄՆ-Վրաստան-Հայաստան-Վրաստան-Ռուսաստան, միակը չէ։ Դրանք շատ են, - ասում է բիզնեսմեն Պավելը, ով հրաժարվեց հայտնել իր իրական անունը: - Այս համակարգերը ծառի արմատների պես տարածվել են:

Բենզինի ու խորոված մսի հոտով տոգորված բացօթյա սրճարանում նստած՝ Պավելն ասում է, որ մտածում էր գնալ Բելառուս՝ Գերմանիայից մեքենաների մուտքի կետ, բայց որոշեց ընտրել կովկասյան ճանապարհը: Երեսունը չբոլորած այս արեւտրականը, ով առաջին անգամ փորձել էր ուժերը Ռուսաստանում որպես անշարժ գույքի բրոքեր, ասում է, որ ցանկանում է ինքնուրույն զբաղվել մեքենաների ներկրման բիզնեսով, եւ սա իր փորձնական փուլն էր:

Պավելը սկզբում ամիսներով ուսումնասիրել էր շուկան եւ առցանց զրուցել Վրաստանում ռուս «մեքենաների ընտրողի» հետ: Ընտրողն օգնեց նրան գտնել ԱՄՆ-ում աճուրդի հանված օգտագործված մի «Hyundai»:

Շատ այլ բիզնսեմեններ նույնպես ամերիկյան մեքենաներ են ընտրում: 2022 թվականի հունվարին՝ նախքան Ռուսաստանի ներխուժումը Ուկրաինա, Հայաստանը ԱՄՆ-ից ներմուծել է 2.8 մլն դոլար արժողության մեքենաներ։ Սակայն մեկ տարի անց այդ թիվը հասավ 29.5 միլիոն դոլարի: Այդ ժամանակից ի վեր թիվն շարունակել է աճել: Այս տարվա ապրիլին Հայաստանը ներմուծել է 34 մլն դոլարի ամերիկյան ավտոմեքենա։

Մեքենաների մեծ մասը գնվում է էժան գնով ԱՄՆ-ում ապահովագրության երկրորդային շուկայի աճուրդներում, երբ ապահովագրողները դուրս գրված են համարվում մեքենաները, ասում են գնորդներն ու բրոքերները: Այնուհետեւ մեքենաները վերանորոգվում են Վրաստանի կամ Հայաստանի վերանորոգման կետերում։ Սա լավ շահույթ է ապահովում: Վերանորոգված օգտագործված մեքենաները Ռուսաստանում կարող են վաճառվել իրենց արժեքից շատ ավելի թանկ՝ չնայած այն երկար ճանապարհին, որը պետք է անցնեն:

Սա նաեւ վաճառողներին թույլ է տալիս չհատել եվրոպական պատժամիջոցների գնի սահմանաչափը, որն այժմ պահանջում են որոշ տեղացի մաքսավորներ:

- Դրա համար էլ բոլորը ջարդուխուրդ մեքենաներ են ներկրում,- ասում է Գյումրիում ռուս երիտասարդ բիզնեսմենը, - թանկարժեք մեքենաներ, բայց այնքան ծեծված, որ հաշիվ-ապրանքագրում 50 000 դոլարից ավելի էժան լինի:

Պավելը Սանկտ Պետերբուրգից ինքնաթիռով եկել է հարավային Ռուսաստան, հետո ավտոբուսով մտել Վրաստան՝ մոտ 1.5 միլիոն ռուբլի (17 000 դոլար) կանխիկ գումար տեղափոխելով: Վերանորոգման կետում նորոգվելուց հետո իր «Hyundai»-ն հիանալի վիճակում էր:

Գյումրիում մաքսազերծելուց հետո նա պատրաստվում էր այն տանել տուն, որտեղ վստահ էր, որ այն հեշտ կվաճառվի:

- Ռուսական շուկայում ամեն ինչ վատ է, - ասում է նա, - մարդիկ կգնեն այն, քանի որ իրականում այլ տարբերակ չունեն՝ հանգամանքների բերումով։

Ռուսաստանցիների մեծ մասը սկսել է օգտագործված մեքենաներ գնել։ Անցյալ տարի դրանք կազմել են վաճառքի գրեթե երեք քառորդը: Բայց նույնիսկ այս շուկան է նեղանում, ասում է Ալեքսանդրը՝ ռուս երիտասարդը, որը Գյումրիի մաքսատանը մեքենա է մաքսազերծում անձնական օգտագործման համար: Գները բարձր են, իսկ լավ օգտագործված մեքենաները գնալով պակասում են։

Ալեքսանդրն ասում է, որ հենց նոր է վաճառել իր «Ֆորդ Ֆոկուսը»-ը Ռուսաստանում՝ դրա դիմաց ստանալով ավելի մեծ գումար, քան վճարել էր 2009-ին նորի համար, «չնայած այն ծերացել է, վազքը մեծացել է, վիճակը՝ վատացել»: Նա նախընտրել է օգտագործել այդ միջոցները Կովկասում մեքենա գտնելու համար, որովհետեւ «ռուսներն արդեն հավաքել-տարել են Գերմանիայից բերած բոլոր կիսով չափ նորմալ օգտագործված մեքենաները»:

Թեեւ Արեւմուտքը ցանկանում է վերահսկել արտահանումը, որոշ վերլուծաբաններ ասում են, որ պետք է նաեւ չկասեցնել տնտեսական աճի տեմպերը տարածաշրջանի ավելի փոքր երկրներում, որոնք ավելի ու ավելի են հակված խզել Ռուսաստանի հետ իրենց պատմական կապերը եւ շրջվել դեպի Արեւմուտք:

Վերակառուցման եւ զարգացման եվրոպական բանկը իր վերջին աշխատանքային փաստաթղթում նշել է, որ թեեւ առեւտուրը այնպիսի վայրերով, ինչպիսին Հայաստանն է, կազմում է Ռուսաստանի կողմից Արեւմուտքից ներմուծվող ապրանքների ընդամենը մի փոքր մասը, «միջնորդ տնտեսությունների համար այդ գումարները մեծ են» եւ «զգալի ներդրում» ունեն տնտեսական աճում։

Օգտագործված մեքենաների ռուս հաճախորդներին կարելի է տեսնել նաեւ Երեւանի ծայրամասային Էրեբունի շուկայում։ Անցած շաբաթ օրը տարբեր տարիքի ռուսների մի խումբ շրջում էր մեքենաների շարքերով ու փնտրում մեքենաներ, որոնք ուզում են գնել թե՛ իրենց, թե՛ վաճառելու համար:

Երեւանի Էրեբունու շուկան արդեն տասնամյակներ գոյություն ունի, բայց այժմ շատ ավելի շատ ռուսներ են գալիս, ասում է շուկայի աշխատակիցներից մեկը: Նույնը վերաբերում է ընդհանրապես ներկրման երկար երթուղիներին, ըստ Գյումրիում գնումներ կատարող Ալեքսանդրի:

- Այս բիզնեսը վաղուց գոյություն ունի։ Այն տարածված էր 1990-ականներին, քանի որ պաշտոնական շուկան դեռ չէր զարգացել, դիլերներն ու ապրանքանիշերը դեռ չէին մտել Ռուսաստան, - ասում է նա՝ նկատի ունենալով Խորհրդային Միության փլուզումից անմիջապես հետո այն ժամանակաշրջանը, երբ առեւտուրը հաճախ մութ ու անդրկուլիսյան էր։

- Հիմա դրան ենք վերադառնում, - ասում է Ալեքսանդրը, - վերադառնում են 1990-ականները:

Թարգմանությունը՝ Մարիա Սադոյանի

Այս հոդվածը թարգմանվել եւ հրապարակվել է «Գալուստ Կիւլպէնկեան» Հիմնարկութեան աջակցությամբ: Հոդվածում արտահայտված մտքերը պարտադիր չէ, որ արտացոլեն «Գալուստ Կիւլպէնկեան» Հիմնարկութեան կամ Մեդիամաքսի տեսակետները: