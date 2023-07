Անիսա Մարգարյանի բեսթսելերը եւ «հայի աստիճանները» Ալբանիայում

Ձեր ուշադրությանն ենք ներկայացնում Balkaninsight.com կայքում հրապարակված Գեզիմ Քաբաշիի Descendants of Bosnian and Armenian Migrants Keep Ancient Ways Alive in Albania հոդվածի հայերեն թարգմանությունը՝ կրճատումներով:

Բոսնիացիներն ու հայերը ավելի քան մեկ դար առաջ եկել են կենտրոնական Ալբանիայի Դուրես տարածաշրջանը եւ, ինտեգրվելով համայնքին, պահպանել են իրենց յուրահատուկ մշակույթները...]

«Հայի աստիճանները»

Բոսնիացի ընտանիքները օտարերկրացիների միակ խումբը չէին, որոնք Օսմանյան կայսրության վերջին օրերին հաստատվեցին Դուրեսում:

Քաղաքապետարանի կենտրոնական գրասենյակի մոտ՝ սարալանջին, ավելի քան հարյուր տարի առաջ կառուցված աստիճաններ են, որոնք տեղացիները մինչ օրս անվանում են «հայի աստիճաններ»։

- Իմ պապն ու իր երեխաները մոտակայքում բիզնես էին սկսել, ուստի տեղացիներն աստիճանները այդպես կոչեցին, - բացատրում է Դուրեսում հաստատված մի քանի հայազգի ընտանիքներից մեկի ժառանգը՝ Հակոբ Բոդիկյանը:

Լուսանկարը` Գեզիմ Քաբաշի

Միլիոնավոր հայեր ցրված էին ողջ Օսմանյան կայսրությունում, իսկ ամենամեծ համայնքները Արեւելյան Անատոլիայում էին: Ոմանք եկան Ալբանիա՝ Օսմանյան բանակում ծառայելու ժամանակ։ Մյուսները գաղթեցին ցեղասպանությունից հետո, որն Առաջին համաշխարհային պատերազմի ժամանակ իրենց դեմ իրականացրել էին օսմանյան իշխանությունները (եւ որը Թուրքիան հերքում է):

- Իմ նախահայրերը գնացին Բուլղարիա՝ հույս ունենալով փրկել իրենց ընտանիքի անդամներին, բայց չկարողացան գտնել նրանց, - պատմում Հակոբը՝ փոխանցելով ծնողներից լսված պատմությունը:

Հայ ընտանիքները հաստատվեցին Դուրեսում, Տիրանայում, Էլբասանում, Կորչայում, Շկոդրայում եւ Բերաթում։

- Մեր նախնիները՝ Բոդիկյանները, Բալջյաններն ու Զաքարյանները, իրենց լավ էին զգում Դուրեսում, - ասում է Հակոբը, որը կրում է պապի անունը եւ տնօրինում է 1930-ականներին իր ընտանիքի կառուցած անշարժ գույքը, ներառյալ այն ժամանակվա կինոթատրոններից մեկը, որն այժմ փակ է։

- Մեր պապերը սկսել են նավահանգստի մուտքի մոտ փոքր կրպակներից, բայց կարողացել են զարգացնել բիզնեսը եւ հետագայում խանութներ բացել գլխավոր փողոցում, - ասում է նա:

Արվեստի մեծ ներդրողներ

Հայերը որպես առեւտրականներ բարեհաջող հաստատվեցին ալբանական հասարակության մեջ։ Բայց նրանք առավել հայտնի են երկրի արվեստի եւ գրականության մեջ իրենց ներդրմամբ:

Երիտասարդ Անիսա Մարգարյանը

1980-ականներին դեռահաս դերասանուհի Անիսա Մարգարյանը գերեց ալբանացիներին՝ նկարահանվելով պետական արտադրության ֆիլմում: Արվեստում նրա հաջողությանը նախորդել էր կոմպոզիտոր Հայկ Զաքարյանը, որը երաժշտություն է գրել տասնյակ ֆիլմերի, երգերի եւ սիմֆոնիկ նվագախմբերի համար:

Հայկը պատմում է, որ իր ծնողները՝ Լուսին եւ Հակոբը, փորձել են պահպանել իրենց ավանդույթներն ու քրիստոնեական հավատը եւ դրանք փոխանցել իրենց երեխաներին նույնիսկ կոմունիզմի տարիներին, երբ բոլոր կրոնների արգելքը մեծ հարված հասցրեց նրանց մշակույթին:

- Ծնողներս շատ էին կարդում ու մի քանի լեզուներ գիտեին՝ այդպես եմ հիշում նրանց,- ասում է Հայկը, որը որդու անունը դրել է Կիրթ, ինչը հայերենով նշանակում է «իմաստուն»:

Անիսա Մարգարյանը դերասանական կարիերան ավարտելուց հետո դարձավ բժիշկ եւ այժմ ապրում է Ֆրանսիայում։ Անցյալ տարի նա Ալբանիայում բեսթսելերի հեղինակ դարձավ: Նրա գրքում կենդանանում են Հայոց ցեղասպանության եւ Ալբանիայում իրենց համայնքի կյանքի մասին հիշողությունները:

Անիսա Մարգարյանի գրքերը

Նա պատմում է, թե ինչպես էր իր ընտանիքը վախենում, որ կկորցնեն իրենց ժառանգությունը, երբ Ալբանիայի կոմունիստական իշխանությունները արշավ սկսեցին «կրոնական անունների» դեմ. կազմեցին երեխաների արգելված անունների ցուցակ, մեծահասակների ստիպեցին փոխել անունները, որոնք համարում էին «օտար ազդեցության» հետեւանք:

Հակոբ Բոդիկյանն ասում է, որ իրենք շարունակում են պահպանել հայկական ավանդույթները՝ երեխաներին փոխանցելով իրենց նախնիների անունները։ Նրանց համար կարեւոր չէ, թե որքան լավ կամ տարօրինակ են դրանք հնչում:

- Մենք հպարտ ենք մեր ժառանգությամբ,- ասում է նա։

Թարգմանությունը՝ Մարիա Սադոյանի

Այս հոդվածը թարգմանվել եւ հրապարակվել է «Գալուստ Կիւլպէնկեան» Հիմնարկութեան աջակցությամբ: Հոդվածում արտահայտված մտքերը պարտադիր չէ, որ արտացոլեն «Գալուստ Կիւլպէնկեան» Հիմնարկութեան կամ Մեդիամաքսի տեսակետները: