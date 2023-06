Իրանը, Հայաստանը, Հնդկաստանը եւ «տարանցման հավասարակշռությունը»

Ձեր ուշադրությանն ենք ներկայացնում իրանցի փորձագետ Վալի Քալեջիի Թեհրանում Կենտրոնական Ասիայի եւ կովկասագիտության փորձագետ New Trilateral Cooperation for Iran, Armenia and India in the South Caucasus: From ‘Soft Balancing’ to Regional Transit Balance հոդվածի հայերեն թարգմանությունը։

2023 թվականի ապրիլին Երեւանում տեղի ունեցավ Իրանի, Հնդկաստանի ու Հայաստանի փոխարտգործնախարարների առաջին եռակողմ քաղաքական խորհրդակցությունը: Նրանք հիմնականում խոսել էին «տնտեսական խնդիրների եւ տարածաշրջանային հաղորդակցության ուղիների» մասին՝ պայմանավորվելով են շարունակել խորհրդակցությունները եռակողմ ձեւաչափով։ Այս եռակողմ ձեւաչափն ունի մի շարք առանցքային ռազմավարական հետեւանքներ, որոնք կարող են խախտել Հարավային Կովկասի աշխարհաքաղաքական հավասարակշռությունը։

Նախ, Իրանի, Հայաստանի ու Հնդկաստանի միջեւ աճող համագործակցությունը կարելի է դիտել որպես Թեհրանի փորձ՝ վերականգնելու ուժերի հավասարակշռությունը Հարավային Կովկասում Ղարաբաղյան Երկրորդ պատերազմից հետո: Այս խմբավորումը հակադրվում է Պակիստանի, Թուրքիայի եւ Ադրբեջանի եռակողմ համագործակցությանը, որի նշանակալից դրսեւորումներից էր 2021-ի սեպտեմբերին կայացած «Երեք եղբայրներ» զորավարժությունը։ Սակայն քիչ հավանական է, որ մոտ ապագայում Իրան-Հայաստան-Հնդկաստան համագործակցության շրջանակը տնտեսական, առեւտրային ու տարանցման շահերից բացի ներառի ռազմականը՝ ներառյալ համատեղ զորավարժությունները։ Կոնկրետ այս եռակողմ համագործակցության բնույթը, ըստ երեւույթին, կստիպի «կոշտ հավասարակշռության» փոխարեն (ռազմուժ-անվտանգություն) կենտրոնանալ «փափուկ հավասարակշռության» վրա (տնտեսություն-տարանցում)՝ որպես հակակշիռ Հարավային Կովկասում Ադրբեջանի, Թուրքիայի եւ Պակիստանի եռակողմ հարաբերություններին։

Երկրորդը. թեեւ Ադրբեջանն ու Հայաստանը ներգրավված են եւ՛ Հյուսիս-Հարավ միջազգային տրանսպորտային միջանցքի (INSTC), եւ՛ Պարսից ծոց-Սեւ ծով միջազգային տրանսպորտային եւ տարանցիկ միջանցքի նախագծերում, Բաքվի եւ Երեւանի միջեւ լարվածության պատճառով Ադրբեջանը գործնականում ավելի ակտիվ է INSTC-ում, մինչդեռ Հայաստանը էական դեր է խաղում Պարսից ծոց-Սեւ ծով միջանցքում: Այնուամենայնիվ, Ղարաբաղյան Երկրորդ պատերազմից հետո Հարավային Կովկասում ուժերի հարաբերակցության փոփոխության եւ Ուկրաինայի դեմ Ռուսաստանի պատերազմի հետեւանքով Հայաստանն ու Հնդկաստանը ծրագրում են ավելի ակտիվ ներգրավվել երկու միջանցքներում էլ։

Լուսանկարը` Հայաստանի ԱԳՆ

Նման պայմաններում Իրանը փորձում է ընդգծել Հայաստանի եւ Հնդկաստանի ընդհանուր կարիքներն ու մոտեցումները Պարսից ծոց-Սեւ ծով միջանցքի հարցում՝ զուգահեռաբար զարգացնելով տարանցումն ու առեւտուրը INSTC-ի շրջանակներում: Թեհրանն ընտրվել է որպես «համաձայնագրի վստահորդ», որը պատասխանատու է Պարսից ծոց-Սեւ ծով միջանցքում ներգրավված մյուս հինգ երկրների (Հայաստան, Ադրբեջան, Վրաստան, Բուլղարիա եւ Հունաստան) խորհրդարանների պահանջների համակարգման եւ փաստաթղթերի վերջնական մշակման համար։ 2016 թվականից Իրանը կենտրոնական դեր է խաղացել դեպի Սեւծովյան տարածաշրջան տարանցիկ երթուղիների ստեղծման գործում: Արդյունքում Իրանը հույս ունի Հարավային Կովկասում «տարանցման հավասարակշռություն» հաստատել՝ իր «հավասարակշռված արտաքին քաղաքականությանը» համապատասխան, եւ հատկապես օգտագործել INSTC-ը եւ Պարսից ծոց-Սեւ ծով միջանցքը՝ տարածաշրջանում իր ազդեցությունն ամրապնդելու համար:

Երրորդը. Չաբահար նավահանգիստը, որը գտնվում է հարավարեւելյան Իրանի Սիստան եւ Բալուջիստան նահանգում, տարանցիկ եւ առեւտրային կամուրջ է Իրանի, Հնդկաստանի եւ Հայաստանի միջեւ: Այն հսկայական նշանակություն ունի, քանի որ միակ իրանական նավահանգիստն է, որն ուղիղ ելք ունի դեպի Հնդկական օվկիանոս: Ավելին, 2016 թվականի մայիսի 24-ին Իրանի, Հնդկաստանի եւ Աֆղանստանի կողմից ստորագրված եռակողմ համաձայնագրի շրջանակներում «հնդկական լոբբիի ջանքերի շնորհիվ Չաբահարի տարանցումային նախագիծը ազատվել է ԱՄՆ միակողմանի պատժամիջոցներից»։ Վերջերս այս համաձայնագրին միացել նաեւ Ուզբեկստանը։

Չաբահարի նավահանգստի նախագծում Ռուսաստանի եւ Չինաստանի մասնակցությանը զուգահեռ (ներառյալ ներդրումները Չաբահարի ազատ առեւտրա-արդյունաբերական գոտու Շահիդ-Բեհեշթի ու Շահիդ-Քալանթարի հատվածներում, որոնք աճել են ուկրաինական պատերազմի սկզբից) Հայաստանն էլ է ավելի մեծ ուշադրություն դարձնում իրանական այս նախագծին՝ Հնդկաստանի հետ տարանցման եւ առեւտրի զարգացման ակնկալիքով։ Այս կապակցությամբ ՀՀ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը ստեղծել է միջգերատեսչական աշխատանքային խումբ՝ բեռնափոխադրման միջազգային նոր երթուղի գործարկելու եւ Իրանի Չաբահար նավահանգստի օպերատոր դառնալու նպատակով:

Չորրորդը. Հայաստանի տարածքով տարանցիկ միջանցքի ստեղծմանը խոչընդոտելը կարելի է համարել Թեհրանի նպատակային ծրագիր՝ ուժեղացնելու Իրանի ներկայությունը հարավային Հայաստանի Սյունիքի մարզում։ Խոսքը գնում է Ադրբեջանի կողմից առաջ քաշված «Զանգեզուրի միջանցքի» մասին, որի ստեղծումը կարող է խոչընդոտել Իրանի մասնակցությանը տարածաշրջանային տարանցման գործում: Այս պատճառով երկու խոշոր զորավարժություններին զուգահեռ (2021-ի հոկտեմբերին «Խեյբարի ֆաթեհան (նվաճողները)» եւ 2022-ի հոկտեմբերին «Էղտեդար» (Իշխանություն) զորավարժությունները), Իրանը հյուպատոսություն բացեց Սյունիքի մարզի մայրաքաղաք Կապանում։

Բացի այդ, մայիսի 25-ին Իրանը հայտարարեց Արասում (Իրան) եւ Մեղրիում (Սյունիքի մարզ) համատեղ ազատ առեւտրի գոտիների ստեղծման մասին։ Հետեւաբար, Հնդկաստանի, Իրանի ու Հայաստանի միջեւ առեւտրի եւ առեւտրային կապերի խորացումը, ի տարբերություն «Զանգեզուրի միջանցքի», կկենտրոնանա INSTC-ի եւ Պարսից ծոց-Սեւ ծով միջանցքի զարգացման վրա, քանի որ երկուսն էլ պետք է անցնեն Սյունիքի մարզով: Թեեւ Մոսկվան չի կիսում Թեհրանի մտահոգությունները «Զանգեզուրի միջանցքի» վերաբերյալ, Ռուսաստանը առայժմ դեմ է Հայաստանի հետագա թուլացմանը եւ ուժերի վերաբաշխմանը հօգուտ Ադրբեջանի եւ Թուրքիայի։ Կապանում հյուպատոսություն բացելու Մոսկվայի որոշումը թերեւս ազդարարում է Հարավային Կովկասի հետ ռուսական հարաբերությունների նորացման մասին:

Լուսանկարը` Հայաստանի ԱԳՆ

Հինգերորդը. INSTC-ի շրջանակներում Իրան-Ադրբեջան-Ռուսաստան ցամաքային ուղիները հայկական երթուղիների համեմատ ավելի բարձրորակ ենթակառուցվածք ունեն: Այս առումով հիմնական խնդիրն է Հայաստանի ոչ համարժեք տարանցիկ ենթակառուցվածքը եւ դեռեւս կիսատ մնացած «Հյուսիս-Հարավ» մայրուղին։ Երեւանից Մեղրի տանող՝ Իրանի սահմանամերձ 400 կմ ճանապարհն անցնում է լեռնային շրջաններով եւ շատ նեղ է, ինչի պատճառով բեռնատարների երթեւեկությունը դժվարանցանելի ու դանդաղ է, հատկապես ձմռանը։ Ավելին, Իրանի եւ Հայաստանի միջեւ երկաթուղային կապի բացակայությունը նվազեցնում է միջանցքի այս հատվածով տեղափոխվող ապրանքների ծավալն ու արագությունը։ Հետեւաբար, տեսանելի ապագայում Իրանի, Ադրբեջանի ու Ռուսաստանի միջով անցնող ճանապարհը (Աստարա-Բաքու-Դաղստան) կմնա INSTC-ի հիմնական երթուղին։ Այս պահին Իրանի եւ Ադրբեջանի ընդհանուր սահմանը ամեն յոթ րոպե միջինում մեկ բեռնատար է հատում։ Բայց ապագայում Իրանը, ամենայն հավանականությամբ, կփորձի այս երթեւեկության գոնե մի մասը փոխանցել հայ-վրացական ցամաքային եւ Կասպից ծովում իրանա-ռուսական ծովային ճանապարհին:

Վեցերորդն ու վերջինը. Հնդկաստանի աճող մասնակցությունը INSTC-ին օգնել է բարձրացնել երկրի դերն այս միջանցքի երեք հիմնական ուղղություններով՝ արեւմտյան (Ռուսաստան-Ադրբեջան-Իրան-Հնդկաստան), անդրկասպյան (Ռուսաստան-Իրան-Հնդկաստան) եւ արեւելյան (Ռուսաստան–Կենտրոնական Ասիա–Իրան–Հնդկաստան): Նյու Դելիի կողմից INSTC–ի մյուս ուղղության (Իրան–Հայաստան) եւ Պարսից ծոց–Սեւ ծով միջանցքի առավել ինտենսիվ օգտագործումը կբարձրացնի նրա տարանցիկ եւ առեւտրային դերը Հարավային Կովկասում եւ սեւծովյան շրջանում՝ երկու տարածաշրջաններում, որտեղ Հնդկաստանի մրցակիցները՝ Չինաստանն ու Պակիստանը, վերջին տարիներին կարեւոր քայլեր են ձեռնարկել իրենց դիրքերն ամրապնդելու համար։

Թարգմանությունը՝ Մարիա Սադոյանի

Այս հոդվածը թարգմանվել եւ հրապարակվել է «Գալուստ Կիւլպէնկեան» Հիմնարկութեան աջակցությամբ: Հոդվածում արտահայտված մտքերը պարտադիր չէ, որ արտացոլեն «Գալուստ Կիւլպէնկեան» Հիմնարկութեան կամ Մեդիամաքսի տեսակետները: