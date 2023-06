«Վախ եւ ատելություն Հայաստանում»

Ձեր ուշադրությանն ենք ներկայացնում New Statesman պարբերականի հեղինակ Իդո Վոկի Fear and loathing in Armenia հոդվածի հայերեն թարգմանությունը:

Լեռնային Ղարաբաղի վիճելի տարածքը Ադրբեջանին հանձնելու հեռանկարը ստիպում է հայերին նախապատրաստվել հերթական մարդասիրական աղետի:

Շրջեք Երեւանով՝ Հայաստանի մայրաքաղաքով, եւ կտեսնեք երկու դրոշ, որոնք ծածանվում են դրոշակաձողերից եւ քաղաքի էկլեկտիկ շենքերի բազմաթիվ պատուհանագոգերից՝ ստալինյան դարաշրջանի շքեղ բազմաբնակարան շենքերից մինչեւ գերժամանակակից թանգարանները: Մեկն ազգային եռագույնն է՝ կարմիր, կապույտ ու ծիրանագույն, գույներ. որոնք օգտագործվել են միջնադարում, երբ տարածաշրջանը կառավարում էր ֆրանսիական Լուսինյանների տունը: Երկրորդը Լեռնային Ղարաբաղի վիճելի շրջանի խորհրդանիշն է, որը գրեթե նույնական է Հայաստանի դրոշին, բայց հավելյալ գորգի տարր ունի:

Ղարաբաղի դրոշն ընդգծում է, թե որքան լուրջ են տեղացիները վերաբերվում հարեւան Ադրբեջանի էթնիկ հայկական անկլավին, որը տասնամյակներ շարունակ վիճելի տարածք էր: Սակայն 2020 թվականի պատերազմում իր վաղեմի թշնամուց՝ Ադրբեջանից կրած աղետալի պարտությունից հետո Հայաստանը գտնվում է Լեռնային Ղարաբաղից հրաժարվելու շեմին: Տասնամյակներ տեւած հակամարտությունը լուծելու գործարքը, թվում է, ավելի մոտ է, քան երբեւէ, բայց դրա պայմանները Երեւանում շատերը համարում են հայերի դե-ֆակտո կապիտուլյացիա։ Շատերը վախենում են, որ խաղաղության համաձայնագիրը կարող է հանգեցնել տարածաշրջանի դարավոր էթնիկ հայ բնակչության զանգվածային տեղահանմանը:

Այդ պատճառով Երեւանում տրամադրությունը մռայլ է։ «Հայ հասարակությանը անօգնականության եւ անզորության զգացում է տիրել», - ասում է քաղաքագետ, «EVN Report» կայքի խմբագիր Կարինա Ավետիսյանը, որին ես հանդիպեցի Երեւանում մայիսի վերջին: Իմ ժամանումը համընկավ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջեւ թվացյալ մերձեցման եւ ԱՄՆ-ի, ԵՄ-ի ու Ռուսաստանի միջնորդությամբ բանակցային փուլերի հետ։ Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը այժմ պարբերաբար հանդիպում է Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիեւի հետ։

Լուսանկարը` REUTERS

Շատ առումներով հայերն ապագայի նկատմամբ լավատեսության հիմքեր ունեն: Մայրաքաղաքն արտաքուստ ծաղկում է: Ուկրաինայում պատերազմի սկսվելուց հետո երկրի տնտեսությունը բարգավաճում է՝ հիմնականում Ռուսաստանի քաղաքացիների հոսքի պատճառով: Սկզբում ռուսները փախչում էին հարավ քաղաքական նկատառումներով՝ կառավարության բռնաճնշումներից ու զորակոչից երկյուղալով: Ժամանելուց հետո նրանք հաճախ հեռակա կարգով շարունակում էին մասնագիտական աշխատանքը: Այժմ քաղաքում կարելի է տեսնել այլ տեսակի ռուսների՝ զբոսաշրջիկների, որոնք ուսումնասիրում են այն սակավաթիվ ուղղություններից մեկը, որը դեռ բաց է իրենց համար: Մոսկվայից մինչեւ Վոլգոգրադ՝ ռուսները օգտվում են դեպի Հայաստան բազում ուղիղ չվերթներից: Նրանց կարելի է տեսնել Երեւանի խորհրդային ժամանակաշրջանի Հանրապետության հրապարակում զբոսնելիս եւ էմիգրանտների կողմից բացված նոր սրճարաններն ու պիցցերիաները հաճախելիս:

Երեք միլիոնից քիչ բնակչություն ունեցող այս աղքատ երկրին ռուսների երկու խմբերն էլ փող են բերել՝ շատ փող: Անցած տարի Հայաստանի ՀՆԱ-ն աճել է ռեկորդային 12,6 տոկոսով։ Արժույթի միջազգային հիմնադրամն այս տարի կանխատեսում է եւս 5,5 տոկոսի աճ, որը հիմնականում պայմանավորված է ռուս միգրանտներով ու զբոսաշրջիկներով, որոնք ռուսական փող են բերում:

«Ռուսաստանին սահմանակից այլ երկրների պես՝ Հայաստանի տնտեսությունն էլ է լրացուցիչ զարկ ստանում պատժամիջոցների տակ գտնվող ապրանքները Ռուսաստանին վերավաճառելով», - «Politico»-ին պատմել է ԱՄՆ Պետդեպարտամենտի պատժամիջոցների համակարգող Ջիմ Օ’Բրայենը։

Բայց չնայած անսպասելի տնտեսական հաջողություններին, մոտալուտ է Լեռնային Ղարաբաղի հանձնումը եւ դրա հետ՝ տարածաշրջանի խաղաղ բնակչության ապագայի անորոշությունը: Իմ Երեւան գալուց մի քանի օր առաջ՝ մայիսի 22-ին, Փաշինյանը հսկայական կարեւորության հայտարարություն արեց տեղի լրագրողներին. «Հայաստանը ճանաչում է Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը՝ 86,600 քառակուսի կիլոմետր։ Այդ 86,600 քառակուսի կիլոմետրը ներառում է նաեւ Լեռնային Ղարաբաղը»։ (Նա վերապահում արեց, որ այդ ճանաչումը պայմանավորված է Ադրբեջանի կողմից Հայաստանի ինքնիշխանության ճանաչմամբ):

Ժամանակ կար, երբ անհնար էր պատկերացնել, որ Հայաստանի վարչապետը նման բառեր կարտաբերի: Դեռ խորհրդային տարիներից Լեռնային Ղարաբաղի վերահսկողությունը Հայաստանի համար էքզիստենցիալ խնդիր էր: 1980-ականներին հայկական ազգայնական շարժումը պահանջում էր Լեռնային Ղարաբաղը փոխանցել Հայաստանին. սա վերաճեց էթնիկ հակամարտության եւ տոտալ պատերազմի, երբ 1991 թվականին Խորհրդային Միությունը փլուզվեց: Հայկական ուժերը վտարեցին տարածքի 600 000 ադրբեջանցի բնակիչներին՝ տարածքը հռչակելով Ադրբեջանից անկախ. մոտ 230 000 էթնիկ հայերին ստիպեցին լքել Ադրբեջանը։

Լեռնային Ղարաբաղը 30 տարի գոյություն է ունեցել որպես փաստացի անկախ պետություն, թեեւ ոչ մի երկիր չի ճանաչել դրա ինքնիշխանությունը: Երկու կողմերի միջեւ խաղաղության համաձայնագրի հասնելու պարբերական ջանքերը մշտապես ձախողվել են, մասամբ Հայաստանում եւ Լեռնային Ղարաբաղում անդրդվելի հասարակական կարծիքի պատճառով, որը դեմ էր ցանկացած զիջմանը Ադրբեջանին:

Բայց 2020 թվականին, իր ռազմական ուժն անաղմուկ հզորացնելուց հետո, Ադրբեջանը հարձակվեց Լեռնային Ղարաբաղի վրա՝ գրավելով տարածքի զգալի մասը, որն իրենն է համարում։ Ռուսաստանի միջնորդությամբ ձեռք բերվեց փխրուն զինադադար: Անցյալ տարեվերջին, երբ ռուսական զորքը զբաղված էր Ուկրաինայով, իսկ ԵՄ-ն ավելի ու ավելի կախված էր դառնում Ադրբեջանից՝ նավթի եւ գազի խոշոր արտադրողից, որը փոխարինելու էր Ռուսաստանից էներգակիրների ներմուծումը, Ադրբեջանը զգաց, որ պահը հասունացել է: Կառավարությունը սկսեց ուժեղացնել ճնշումը Լեռնային Ղարաբաղի վրա՝ շրջափակելով տարածքի միակ ճանապարհը դեպի Հայաստան եւ փորձելով պարտադրել հարցի կարգավորումը։

Փաշինյանը պակաս նվիրված է Լեռնային Ղարաբաղի հարցին, քան վարչապետի պաշտոնում իր որոշ նախորդները, ովքեր այդ տարածաշրջանից էին ու հայտնի էին որպես «ղարաբաղյան կլան»: Փաշինյանը հասկացրել է, որ Հայաստանի համար առաջնահերթություն է համարում խաղաղության համաձայնագիրը:

«Ավանդաբար հայ քաղաքականության փորձաքար համարվող հարցում նուրբ հավասարակշռություն է անհրաժեշտ, սակայն նրա քաղաքականությունը որոշակի աջակցություն ունի ընտրողների շրջանում», - ասում է Ավետիսյանը:

Լուսանկարը` REUTERS

«Շատ հայեր կան, որոնք ընդհանրապես կապ չունեն Ղարաբաղի հետ եւ ուրախությամբ կհրաժարվեն դրանից՝ խաղաղության եւ անվտանգության զգացողության դիմաց»։

Տարածաշրջանում մնացած 150 000 էթնիկ հայերի ապագան աղոտ է: Ադրբեջանն ասում է, որ տարածքի բնակիչները կարող են ապրել որպես Ադրբեջանի քաղաքացիներ՝ իրենց իշխանության ներքո, սակայն հայերն այդ պահանջները զավեշտալի են համարում: «Ադրբեջանցի այլախոհներն ասում են, որ նույնիսկ ադրբեջանցիները չեն կարող օգտվել իրենց սահմանադրական իրավունքներից, - ասում է հայկական վերլուծական «Ժողովրդավարության եւ անվտանգության տարածաշրջանային կենտրոնի» ղեկավար Տիգրան Գրիգորյանը, - ինչպե՞ս կարող են հայերը դա ակնկալել»:

30 տարվա փոխադարձ ատելությունն ու 2020-ի պատերազմի ընթացքում բազմաթիվ փաստագրված ռազմական հանցագործությունները, որոնք հիմնականում կատարել են ադրբեջանական ուժերը, նշանակում են, որ շատ քիչ հայեր են վստահում Ադրբեջանի կառավարությանը: «Մեծ մտավախություն կա, որ այս խաղաղ գործընթացը կարող է հանգեցնել զանգվածային էթնիկ զտումների. կյանքի պայմաններն այնտեղ դարձնում են անտանելի, որպեսզի մարդիկ «կամավոր» լքեն տարածքը», - ասում է Գրիգորյանը։

Այս մտավախությունն արդարացնող կանխանշաններ կան: Մայիսին ելույթ ունենալով Լաչին քաղաքում, որը 2022 թվականին վերադարձավ Ադրբեջանի վերահսկողության տակ, նախագահ Ալիեւը Լեռնային Ղարաբաղի հայերին հրամայեց «հնազանդվել Ադրբեջանի օրենքներին [եւ] լինել Ադրբեջանի հավատարիմ, նորմալ քաղաքացիներ»։ Նա սպառնաց, որ եթե տարածքի անջատողական ինստիտուտները չլուծարվեն, Ադրբեջանը ուժով կլուծարի դրանք, եւ մերժեց էթնիկ հայերի միջազգային պաշտպանության հեռանկարը։

Երեւանում հայերը գիտեն, որ Ադրբեջանը ռազմական գերակայություն ունի Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտությունում։ Հարցն այն է, թե արդյոք Լեռնային Ղարաբաղի հայերը կորոշեն պայքարել իրենց տարածքի համար, ինչպես նշել են նրանց ղեկավարներից ոմանք, թե կհամաձայնվեն Ադրբեջանի վերահսկողությունը: Տարածաշրջանի լավ զինված դե ֆակտո բանակը գտնվում է ոչ թե Երեւանի, այլ մայրաքաղաք Ստեփանակերտի վերահսկողության տակ:

Ղարաբաղի նկատմամբ Ադրբեջանի վերահսկողության պաշտոնական հաստատման դեպքում հայերը վախենում են բնակչության զանգվածային էթնիկ զտումներից: Լեռնային Ղարաբաղի հայերից շատերը դժվար թե սպասեն, թե արդյոք Ադրբեջանը կկատարի իր խոստումները, եւ կհեռանան, եթե տարածքը հանձնվի: Մյուսները, օրինակ՝ տարեցները, կարող են հրաժարվել իրենց տները լքելուց եւ դաժանության համբավ ունեցող ադրբեջանական ուժերի հետ առճակատման վտանգի տակ կհայտնվեն: Եվս մեկ հումանիտար աղետ կարող է ավելանալ հայերի ցեղասպանության ու տեղահանման արդեն չափազանց երկար պատմությանը։ Գուցե Երեւանը բարգավաճում է, բայց բավական է ընդամենը հայացք նետել երկինք, եւ այդ համատարած դրոշները կհիշեցնեն, թե որն է հնարավոր կորուստը:

Թարգմանությունը՝ Մարիա Սադոյանի

Այս հոդվածը թարգմանվել եւ հրապարակվել է «Գալուստ Կիւլպէնկեան» Հիմնարկութեան աջակցությամբ: Հոդվածում արտահայտված մտքերը պարտադիր չէ, որ արտացոլեն «Գալուստ Կիւլպէնկեան» Հիմնարկութեան կամ Մեդիամաքսի տեսակետները: