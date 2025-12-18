Էրիկ Բոգոսյանի ««Նեմեսիս» գործողություն»-ը հրատարակվել է ռուսերեն

2025 թվականի դեկտեմբերի 17-ին «Զանգակ» գրատանը կայացել է ամերիկահայ դերասան, սցենարիստ ու գրող Էրիկ Բոգոսյանի ««Նեմեսիս» գործողությունը» (Operation Nemesis) գրքի ռուսերեն տարբերակի շնորհանդեսը։
Այն լույս է ընծայել Individuum հրատարակչությունը:
Լուսանկարը` Մեդիամաքս
Գրքի շնորհանդեսին թարգմանիչ Աննա Մարգոլիսը, Individuum հրատարակչության գլխավոր խմբագիր Ալեքսեյ Կիսելեւը եւ գրքի խմբագիր Արեն Վանյանը պատմել են կատարված աշխատանքի մասին։
Շնորհանդեսը վարել է Գոռ Գրիգորյանը:
Ալեքսեյ Կիսելեւ
«Այս գիրքը Երեւանում ներկայացնելը մեծ պատիվ է։ Շնորհակալ եմ մեր ամբող թիմին։
Բոգոսյանի գրքում բազմաթիվ թարմացումներ ենք կատարել՝ աշխատանքի ընթացքում տեսանք, որ կան մի շարք անճշտություններ։ Ուրախ եմ, որ հեղինակը ոչ միայն դեմ չէր, այլեւ շնորհակալ էր մեզ։
Լուսանկարը` Մեդիամաքս
««Նեմեսիս» գործողություն»-ը հիանալի պատմություն է Էրիկի պապերի ու տատերի, առհասարակ, հայերի հետ կատարվածի մասին։ Թեեւ նա ներկայացնում է Սողոմոն Թեհլիրյանի պատմությունը, իրականում դա մի ամբողջ գաղտնի խմբի պատմությունն է։
Լուսանկարը` Մեդիամաքս
Երբ ծանոթացանք գրքին, զարմացանք, որ այն ռուսերեն չի թարգմանվել։ Դիմեցի Արեն Վանյանին, ում ճանաչում էի նրա հեղինակած «Դեմոնտաժ» գրքի շնորհիվ»։
Արեն Վանյան
«Ես թարգմանիչ չեմ, իսկ թարգմանությունն յուրահատուկ աշխատանք է։ Առաջարկեցի դիմել Աննային, ինքս էլ պատրաստակամություն հայտնեցի օգնել ցանկացած հարցում՝ խմբագրելուց մինչեւ փաստերի ստուգում»։
Աննա Մարգոլիս
«Մեր թիմը շատ լավ համագործակցեց, քննարկում էինք առաջացող բոլոր հարցերը, որոշ եզրույթների թարգմանությունն էինք միասին որոշում, հայերի անունների ճշգրիտ գրելու ձեւերը։
Լուսանկարը` Մեդիամաքս
Մի խոսքով՝ թիմային աշխատանք էր։ Էրիկի գիրքն անգլերեն շատ հեշտ է կարդացվում, հուսամ, նույնի կլինի նաեւ ռուսերենի պարագայում»։
Արեն Վանյան
«Իհարկե, ինչ-որ բաներ գիտեի գործողության մասին, բայց աշխատանքի ընթացքում խորացա, աղբյուրների հետ աշխատեցի եւ հետաքրքիր ապրումներ ունեցա։
Լուսանկարը` Մեդիամաքս
Կային սխալներ, որոնք ընթացքում ուղղել ենք։ Օրինակ՝ Թեհլիրյանի հուշերում մի բան է գրված, իսկ Բոգոսյանն այլ ձեւով էր ներկայացրել»։
Ալեքսեյ Կիսելեւ
«Արենը նույնիսկ Բեռլին գնաց ու քայլեց Թեհլիրյանի անցած ճանապարհով»։
Արեն Վանյան
«Հայն ի՞նչ կարող է անել Բեռլինում։ Իհարկե, պետք է փորձի գտնել Թալեաթին մահապատժի ենթարկելու վայրը։ Քաղաքի այդ հատվածը փոփոխությունների է ենթարկվել, բայց փողոցների անունները, խաչմերուկը նույնն են մնացել։
Լուսանկարը` Մեդիամաքս
Ոտքով անցա Թեհլիրյանի հետքերով ու հասկացա՝ որտեղ է եղել գործողությունը»։
Ալեքսեյ Կիսելեւ
«Գիրքն այսօր էլ շատ արդիական ու կարեւոր է: Այն ուսումնասիրում է մարդուն, նրա ողբերգությունը»։
Աննա Մարգոլիս
«Բազմաթիվ շերտեր ունեցող այս թեման ինձ համար առաջին հերթին հետեւյալի մասին է. երբ մարդկության նկատմամբ կատարած հանցագործությունը չի պատժվում, ի հայտ է գալիս «Նեմեսիս»-ը։
Լուսանկարը` Մեդիամաքս
Արդարադատության բացակայությունն է այդպիսի լուծման հանգեցնում»։
Գոհար Նալբանդյան
Լուսանկարները՝ Էմին Արիստակեսյանի
