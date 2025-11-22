Դրամի ծնունդը ու «փրկիչ» Քենեդին

Նոյեմբերի 22-ին երկու պատմական իրադարձություն է տեղի ունեցել: Շրջանառության մեջ է մտել հայկական դրամը (1993 թվականին) եւ սպանվել է ԱՄՆ նախագահ Ջոն Քենեդին (1963 թվականին):
Թվում է, այս իրադարձությունների միջեւ որեւէ կապ լինել չի կարող, բայց իմ դեպքում այն կա: Երբ դրամը մտավ շրջանառության մեջ, մի քանի օր մեծ խառնաշփոթ էր տիրում:
Ռուսական ռուբլիներն այլեւս վճարային միջոց չէին համարվում, դրամ դեռեւս ոչ բոլորն ունեին: «Գրանատուսը», «Նապոլեոնը» եւ 90-ականները սյունակում պատմել եմ, որ հրուշակեղենի «Գրանատուս» խանութը մի քանի օր առեւտուր էր անում ԱՄՆ դոլարով:
Դրամը նոր էր շրջանառության մեջ մտել, մեկ-երկու օր էր անցել: Այն ժամանակ մեր «Մաքսիմում» շաբաթաթերթի խմբագրությունը Մերգելյանի անվան ինստիտուտի տարածքում էր գտնվում եւ աշխատանքից հետո ընկերուհուս մետրոյի «Բարեկամություն» կայարանի կանգառից «նստեցնում էի» Հարավ-Արեւմտյան թաղամաս գնացող երթուղային տաքսի:
Երբ մոտեցանք կանգառին, պարզվեց, որ վճարային որեւէ միջոց չունենք: Արդեն մտածում էինք «Բանգլադեշ» ոտքով գնալու մասին, մեկ էլ հիշեցի, որ գրպանում ունեմ Ջոն Քենեդիի դիմանկարով 50 սենթանոց մետաղադրամը, որը երկար տարիներ որպես թալիսման էի պահում:
Մոտեցա երթուղայինի վարորդին, մեկնեցի մետաղադրամը, թերահավատորեն նայեց, շոշափեց, բայց ի վերջո համոզվեց, որ իսկական փող է եւ համաձայնեց վերցնել որպես ուղեւորավճար:
Տեսնես, ի՞նչ ճակատագիր ունեցավ այդ մետաղադրամը այս 30 տարիների ընթացքում, ինչպես գործածվեց եւ որտեղ է հիմա:
Արա Թադեւոսյանը Մեդիամաքսի տնօրենն է:
