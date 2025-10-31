Ռազմավարական հաղորդակցությունն այլեւս անհրաժեշտություն է

Հիբրիդային սպառնալիքների և տեղեկատվական պատերազմի դարաշրջանում ռազմավարական հաղորդակցությունը դարձել է ազգային անվտանգության հիմնարար հենասյուններից մեկը: Այսօր Չեխիան և Եվրամիությունը առաջամարտիկներ են կեղծ տեղեկատվության արշավների և արտաքին ազդեցության գործողությունների դեմ պայքարում, որոնք սպառնում են ժողովրդավարական ինստիտուտներին:
Eurobarometer-ի հարցումները բացահայտում են մարտահրավերի ծավալը. ԵՄ բնակչության մեծամասնությունը լուրջ մտահոգություն է հայտնում առցանց ճշմարտությունը սուտից տարբերելու վերաբերյալ: Երբ քաղաքացիները չեն կարող համաձայնության գալ հիմնական փաստերի շուրջ, իմաստալից ժողովրդավարական երկխոսությունը դառնում է անհնար:
Ռազմավարական և ճգնաժամային հաղորդակցության եվրոպական փորձին, «ֆեյք նյուզ»-ի դեմ պայքարին, եվրոպական արժեքների առաջխաղացման չեխական ավանդույթներին էր նվիրված հայ լրագրողների սեպտեմբերյան կարճատեւ, բայց հագեցած այցը Պրահա եւ Բրյուսել, որի շրջանակում նրանք այցելեցին եվրոպական մի շարք կառույցներ, հանդիպումներ ունեցան պաշտոնյաների, գործընկերների, քաղհասարակության ներկայացուցիչների, փորձագետների եւ եվրոպացի պատգամավորների հետ։
Չեխական մոդելը. գործնական նորարարություն
Չեխական մոտեցումը ցույց է տալիս, թե ինչպես կարող է ռազմավարական հաղորդակցությունը ներդրվել կառավարման մեխանիզմում՝ միաժամանակ պահպանելով հանրային ներգրավվածությունը: Կառավարության գրասենյակի Եվրոպական հարցերի հաղորդակցության վարչությունը գործում է հստակ առաջնահերթություններով՝ քաղաքացիներին տեղեկացնելով ԵՄ-ի հարցերի մասին, արտահայտելով կառավարության դիրքորոշումները և իրականացնելով ընդարձակ տարածման գործունեություն:
Չեխական մոտեցումը առանձնանում է ստեղծագործական իրականացմամբ: Օրինակ, «Եվրոպայի վարպետներ» ազգային վիկտորինան ԵՄ-ի մասին գիտելիքները վերածում է վերացական քաղաքականությունից հասանելի ժամանցի: Ամառային սոցիալական մեդիայի արշավը, որը բացատրում է ԵՄ-ի թեմաները այբբենական կարգով՝ օրական տևելով ողջ օգոստոս ամիսը, հասել է տասնյակ հազարների՝ կառավարական գրասենյակների և ԵՄ-ի ինստիտուտների համագործակցության շնորհիվ:
Չեխական մոդելը կիրառում է ինտեգրված հաղորդակցություն՝ Tvorimevropu.cz կայք, սոցիալական մեդիա, նվիրված հեռախոսային գիծ (Eurofon) և տարածաշրջանային ԵվրոԿենտրոններ: Այս բազմահարթակ մոտեցումը ցույց է տալիս, որ բնակչության տարբեր խավեր տեղեկատվությունը ստանում են տարբեր ալիքներով՝ հեռուստատեսություն և սոցիալական մեդիա՝ հանրության, կլոր սեղաններ՝ շահառուների, թիրախավորված բրիֆինգներ՝ լրագրողների համար:
Եվրոպական խորհրդարանի պայքարը կեղծ տեղեկատվության դեմ
Եվրոպական խորհրդարանը առերեսվում է ինստիտուցիոնալ ծավալի կեղծ տեղեկատվության: Երբ ԵԽ-ն 2022 թվականի նոյեմբերին ընդունեց Ռուսաստանին վերաբերող բանաձևը, այն անմիջապես ենթարկվեց DDoS հարձակումների և խաբուսիկ կերպով խմբագրված կադրերով համակարգված արշավի:
Խորհրդարանի արձագանքի շրջանակը օգտագործում է ABCDE վերլուծություն՝ Դերակատարներ (Actors), Վարքագիծ (Behaviour), Բովանդակություն (Content), Աստիճան (Degree) և Ազդեցություն (Effect): Այս համակարգված մոտեցումը բացահայտում է, թե ով է ստեղծում կեղծ տեղեկատվությունը, ինչպես է այն տարածվում, ինչ պատումներ է խթանում, ինչ ծավալ ունի և ինչ ազդեցություն:
Կեղծ տեղեկատվության ընդհանուր տեխնիկան ներառում է հույզերի վրա խաղը, ատելություն սերմանելը, տեղեկատվական ջրհեղեղը, համոզմունքների հաստատումը, տեղեկատվության համատեքստից դուրս ներկայացումը և քննադատական ձայների լռեցումը: Այս օրինաչափությունների ճանաչումը հնարավորություն է տալիս ավելի արագ արձագանքել մարտահրավերներին:
ԵՄ վարչակազմը գործում է բազմաթիվ գործառույթներով՝ մոնիտորինգ, զեկուցում, տագնապի ազդանշաններ, համագործակցություն, վերապատրաստում, իրազեկվածության բարձրացում և ճգնաժամային կառավարում: Ռեսուրսները հասանելի են 24-ից ավել լեզուներով՝ Together.eu-ի պես նախաձեռնությունների միջոցով՝ ապահովելով լեզվական մատչելիություն:
ԵՄ օրենսդրական շրջանակը
Եվրոպան կառուցել է համապարփակ օրենսդրություն՝ կեղծ տեղեկատվության դեմ պայքարելու և հիմնարար իրավունքները պաշտպանելու համար.
Թվային ծառայությունների ակտը պարտադրում է թափանցիկություն և հաշվետվողականություն առցանց հարթակների նկատմամբ, պահանջում է ռիսկերի գնահատում և մեղմացման միջոցառումներ, պարտադրում է անօրինական բովանդակության հեռացումը և պահանջում ալգորիթմների փաստաթղթավորում:
Քաղաքական գովազդի կարգավորումը ապահովում է արշավների թափանցիկությունը ընտրությունների շուրջ, պահանջում է քաղաքական գովազդների պիտակավորում, արգելում է անձնական տվյալների հիման վրա միկրոթիրախավորումը և արգելում ոչ-ԵՄ սուբյեկտներին քաղաքական դերակատարներին հովանավորելը:
Արհեստական բանականության ակտը պահանջում է, որ ԱԲ համակարգերը հարգեն հիմնարար իրավունքները, պարտադրում է ԱԲ-ի ստեղծած բովանդակության պիտակավորումը, պարտավորեցնում է թշնամական բովանդակության փորձարկումը և պահանջում կիբեռանվտանգության փորձարկում:
Մեդիայի ազատության ակտը պաշտպանում է խմբագրական անկախությունը, արգելում լրտեսական ծրագրերը լրատվամիջոցների դեմ, ապահովում անկախ հանրային մեդիա, խթանում մեդիա բազմակարծությունը եւ պահանջում թափանցիկ պետական գովազդ:
Հակա-SLAPP օրենսդրությունը պաշտպանում է լրագրողներին անհիմն դատական հայցերից՝ վաղ մերժման դրույթների և ծախսերի վերականգնման մեխանիզմների միջոցով:
Եվրոպական հանձնաժողովը, իր հերթին, գնահատում է ԵՄ գործողությունները արտաքին միջամտության դեմ, մշակում առաջարկություններ «ծակերը փակելու համար» և դիմակայում է չարամիտ երկրների տեղեկատվական արշավներին:
Ճգնաժամային հաղորդակցություն. վերջնական փորձարկումը
Ռազմավարական հաղորդակցության իսկական չափանիշը գալիս է ճգնաժամերի ժամանակ: Երբ Եվրոպական խորհրդարանը առերեսվեց DDoS հարձակումների և մանիպուլյացված տեսանյութերի արշավների, հիմնական դեր խաղաց արագ արձագանքը: Ճգնաժամային հաղորդակցությունը պահանջում է նախապես հաստատված արձանագրություններ, վերապատրաստված անձնակազմ և ակտիվացում ժամերի, այլ ոչ թե օրերի ընթացքում:
ԵՄ-ն համատեղում է իրական ժամանակում մոնիտորինգը, փաստերի անհապաղ ստուգումը և բազմաալիք արձագանքները: Երբ մանիպուլյացված պատկերներ են հայտնվում Telegram-ում կամ որեւէ մեդիա սխալ է ներկայացնում փաստաթղթերը, անհրաժեշտ է դառնում արագ հերքումը բազմաթիվ լեզուներով: Սակայն արագությունը պետք է հավասարակշռվի ճշգրտությամբ՝ սխալներ պարունակող շտապ արձագանքները վնասում են վստահելիությանն ավելի շատ, քան ուշացած, բայց ճշգրիտ ուղղումները:
Հինգ առաջնահերթություններ ապագայի համար
Առաջին՝ ներդրումներ մեդիագրագիտության մեջ՝ այնքան հիմնարար, որքան ավանդական կրթությունը: Քննադատական մտածողության և թվային գրագիտության հմտություններով քաղաքացիներն ամենաուժեղ պաշտպանությունն են մանիպուլյացիայի դեմ: ԵՄ-ի գիտելիքները հասանելի ձևաչափերի մեջ ինտեգրելու չեխական նախաձեռնությունները՝ վիկտորինաներից մինչև սոցիալական մեդիայի արշավներ, ցույց են տալիս, թե ինչպես կարող է կրթությունը տարածվել ավանդական դպրոցից դուրս՝ հանրային մշակույթի մեջ:
Երկրորդ՝ հաղորդակցությունը հիմնել թափանցիկության և տվյալների վրա: Չեխական մոդելի շեշտադրումը հանրային կարծիքի հարցումների վրա ապահովում է, որպեսզի հաղորդագրություններն արձագանքեն քաղաքացիների իրական կարիքներին, այլ ոչ թե բյուրոկրատական ենթադրություններին: Քաղաքացիներն իրավամբ տարակուսանք են հայտնում պաշտոնական հաղորդագրությունների նկատմամբ. թափանցիկությունը կառուցում է վստահություն:
Երրորդ՝ հավասարակշռել ճկուն ճգնաժամային արձագանքը կայուն կարողությունների կառուցման հետ: Ինստիտուտները պետք է արագ արձագանքեն զարգացող կեղծ տեղեկատվությանը՝ միաժամանակ պահպանելով երկարաժամկետ ծրագրեր, ինչպիսիք են ԵվրոԿենտրոնները և ԵՄ ազգային կոնվենցիան, որոնք ժամանակի ընթացքում կառուցում են հարաբերություններ և կարողություններ:
Չորրորդ՝ արտահայտել դրական տեսլականներ, ոչ միայն հերքել սուտը: ԵՄ կարիերաների խթանման, անդամության տարելիցների նշման և կոնկրետ առավելությունների բացատրման չեխական արշավները տալիս են քաղաքացիներին պատճառներ՝ դրականորեն ներգրավվելու եվրոպական ինտեգրմանը, այլ ոչ թե միայն պաշտպանվելու հարձակումներից:
Հինգերորդ՝ բարելավել համակարգումը ազգային և ԵՄ ինստիտուտների միջև: Չեխական կառավարական գրասենյակների և ԵՄ-ի ներկայացուցչությունների հետ համագործակցային սոցիալական մեդիա արշավը ցույց է տալիս, թե ինչպես կարող է համակարգումը ուժեղացնել հասանելիությունը՝ միաժամանակ պահպանելով իսկությունը և տեղական գիտելիքները:
Եզրակացություն
Ռազմավարական հաղորդակցությունը Չեխիայում և Եվրամիությունում ներկայացնում է ժողովրդավարական կայունություն գործողության մեջ: Հաջողությունը պահանջում է անվտանգության և ազատության, համակարգման և ինքնիշխանության, պրոակտիվ հաղորդագրության և պլուրալիզմի հավասարակշռություն:
Չեխական փորձը՝ համատեղելով ինստիտուցիոնալ նորարարությունը ստեղծագործական հանրային ներգրավվածության հետ, տվյալների վրա հիմնված ռազմավարությունը՝ բազային գործունեության հետ, ազգային ինքնությունը՝ եվրոպական պարտավորվածության հետ, առաջարկում է գործնական կաղապար: Այս մոտեցումը ցույց է տալիս, որ ռազմավարական հաղորդակցությունը հաջողություն է ունենում, երբ հարգում է քաղաքացիներին որպես ակտիվ մասնակիցներ:
Եվրոպական խորհրդարանի համակարգված արձագանքը կեղծ տեղեկատվությանը ցույց է տալիս, թե ինչպես կարող են ինստիտուտները պաշտպանել իրենց՝ միաժամանակ պահպանելով ժողովրդավարական արժեքները: Քանի որ հիբրիդային սպառնալիքները զարգանում են և արհեստական բանականությունը վերափոխում է տեղեկատվական լանդշաֆտը, ռազմավարական հաղորդակցության կարևորությունը միայն աճելու է: Հարցն այն չէ, թե արդյոք ժողովրդավարական հասարակությունները պետք է ներգրավվեն այս ոլորտում, այլ թե ինչպես կարող են դա անել՝ հավատարիմ մնալով հիմնարար արժեքներին: Չեխական և եվրոպական մոդելները ցույց են տալիս, որ պատասխանը գտնվում է բավականաչափ բարդ համակարգերի կառուցման մեջ՝ միաժամանակ հետապնդելով և անվտանգությունը, և բաց լինելը՝ ամրապնդելով ժողովրդավարական կայունությունը, այլ ոչ թե վնասելով այն:
Դավիթ Ալավերդյանը Մեդիամաքսի գլխավոր խմբագիրն է։
Հոդվածը պատրաստվել է «Աջակցել անկախ լրատվամիջոցներին և ՔՀԿ-ներին` Հայաստանում սոցիալական մեդիայի միջոցով Եվրամիության և ԵՄ ընդլայնման վերաբերյալ հավաստի տեղեկատվության հասանելիության խթանման գործում» ծրագրի շրջանակում։ Այն իրականացվում է Հանրային լրագրության ակումբի կողմից՝ EUROPEUM Եվրոպական քաղաքականության ինստիտուտի հետ համագործակցությամբ՝ Չեխիայի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարության (Փոխակերպման խթանման ծրագիր) ֆինանսական աջակցությամբ։
ԿարծիքներՀարգելի այցելուներ, այստեղ դուք կարող եք տեղադրել ձեր կարծիքը տվյալ նյութի վերաբերյալ` օգտագործելուվ Facebook-ի ձեր account-ը: Խնդրում ենք լինել կոռեկտ եւ հետեւել մեր պարզ կանոներին. արգելվում է տեղադրել թեմային չվերաբերող մեկնաբանություններ, գովազդային նյութեր, վիրավորանքներ եւ հայհոյանքներ: Խմբագրությունն իրավունք է վերապահում ջնջել մեկնաբանությունները` նշված կանոնները խախտելու դեպքում: