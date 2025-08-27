Ցեղասպանը ցեղասպանություն է «ճանաչում» - Mediamax.am

Ցեղասպանը ցեղասպանություն է «ճանաչում»
Արա Թադեւոսյան
Մեդիամաքսի տնօրեն
Ոգեւորված վերնագրեր եմ կարդում. «Իսրայելի վարչապետն առաջին անգամ ճանաչել է Հայոց Ցեղասպանությունը»:

Նախ՝ իրականությունն այլ է: Հարցազրուցավարը հարցրել է Բենիամին Նեթանյահուին՝ ինչո՞ւ Իսրայելը չի ճանաչում հայերի, հույների եւ ասորիների ցեղասպանությունները: Իսրայելի վարչապետը պատասխանել է. 

«Կարծում եմ, ճանաչել ենք: Կարծում եմ, Քնեսեթը համապատասխան բանաձեւ է ընդունել»:

Սխալ է կարծում՝ նման բանաձեւ գոյություն չունի:

Այնուհետեւ, երբ հարցազրուցավարը հարցրել է, թե ինչու Իսրայելի վարչապետները չեն ճանաչել, Նեթանյահուն ասել է. «Հենց նոր ես դա արեցի»:

Սա Հայոց Ցեղասպանության «ճանաչում» որակելու համար պետք է շատ վառ երեւակայություն ունենալ: Ու, պարզվում է, շատերն այն ունեն: Այդ վառ երեւակայությունը չի մարում նաեւ 2020 թվականի պատերազմից հինգ տարի անց:

Վերջին տասնամյակների ընթացքում՝ Թուրքիայի հետ հարաբերությունների յուրաքանչյուր սրացման ժամանակ, Իսրայելի իշխանության այս կամ այն ներկայացուցիչն ակնարկել է Հայոց Ցեղասպանության ճանաչման հնարավորության մասին: Այսօրվա զավեշտն այն է, որ Գազայում ցեղասպանություն գործող Նեթանյահուն «ճանաչում» է Հայոց Ցեղասպանությունը: Ինձ նման «ճանաչում» պետք չէ: Ավելին՝ նման «ճանաչում»-ը պղծում է մեր նահատակների հիշատակը:

«Ռուբեն Վարդանյան. «Դոն Կիխոտն» ու «վիշապները»» գրքում հիշեցրել եմ խոսքերը, որոնք Ռուբեն Վարդանյանն ասել էր 2016 թվականին Երեւանում առաջին «Ավրորա» մրցանակաբաշխությունից հետո.

«Ինձ չի հուզում, թե ինչ կասի Բարաք Օբաման: Ես չպետք է որեւէ մեկին ապացուցեմ, որ նախնիներիս ընտանիքը սպանվել է թուրքերի կողմից»:

Արա Թադեւոսյանը Մեդիամաքսի տնօրենն է:

